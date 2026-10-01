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Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

"Yüzlerini görmek heyecan verici!" Lionel Scaloni, Cordoba'da ilk kez forma şansı vermesi hakkında konuştu

Arjantin
Arjantin - Bolivya
Bolivya
Hazırlık Maçları
L. Scaloni
J. Lopez

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Bolivya karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından yeni yüzlerin takıma katılmasıyla ilgili derin duygularını dile getirdi. Teknik adam, Cordoba'da milli formayla ilk golünü atan Jose Lopez'e de özel övgüde bulundu.

  • Scaloni, Córdoba zaferinde duygusal ilk maç anlarını kutladı

    Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, takımının Cordoba'da Bolivya'yı 4-0 mağlup etmesinin ardından millî takım teknik direktörlüğünün duygusal getirileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Scaloni, iç sahadaki üç maçlık seri boyunca yeni yetenekleri millî takım düzenine entegre etmenin verdiği mutluluğa dikkat çekti.

    Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero ve Jose Lopez'in golleri, sorunsuz bir galibiyeti getirdi.

    Scaloni, genç oyuncuların sahaya adım attığını görmenin en büyük başarılarından birini temsil ettiğini kabul etti.

  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Teknik direktör, genç oyuncuların milli formaya duyduğu tutkudan etkilendi

    Gazetecilere konuşan Scaloni, ilk kez forma giyen oyuncuların, tecrübeli takım liderleriyle birlikte milli marşı söylemesini görmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Kadroya katılan her oyuncunun gerçek bir sevinç ve heyecan getirdiğini, bunun da doğrudan sahaya yansıdığını vurguladı.

    Scaloni, eski ya da yeni fark etmeksizin oyuncular için Arjantin'i temsil etmenin kutsal bir ayrıcalık olmaya devam ettiğini belirtti.

    Scaloni medyaya, "Bu kadar çok genç oyuncunun keyif aldığını ve diğer tüm oyuncular gibi milli marşı söylediğini görmek harikaydı" dedi. "Her teknik direktör için bir oyuncuya ilk maçını oynatmak heyecan vericidir. Milli takım teknik direktörü içinse bu daha da böyledir, çünkü oyuncuların yüzünde bu formayla oynamanın ne anlama geldiğini görebilirsiniz."


  • Scaloni, komple forvet performansı için 'Flaco' Lopez'i öne çıkardı

    Scaloni, galibiyeti son bölümde dönen topa yaptığı vuruşla perçinleyen Palmeiras forveti Jose 'Flaco' Lopez'e övgüler yağdırdı. Teknik direktör, A takım kampına katıldığından bu yana Lopez'in pres gücünü, taktiksel hareketliliğini ve profesyonel tavrını övdü.

    Orta forvet pozisyonları için yaşanan rekabetin tüm kadroyu güçlendirdiğini vurguladı.

    "Flaco'dan memnunuz; her zaman pozisyon üretiyor ve iyi pres yapan, becerili, komple bir oyuncu" diyen Scaloni, "Davranışları da harika. Rekabetçi bir milli takım olmaya devam ediyoruz. Burada olmak istediklerini gördüğüm için çocuklara gurur duyduğumu söyledim" ifadelerini kullandı.

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  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Arjantin, Córdoba'da Burkina Faso maçına hazırlanıyor

    Scaloni, Arjantin iç sahadaki milli maç penceresini sürdürürken dikkatini perşembe günkü Burkina Faso hazırlık maçına çevirdi. Teknik direktör, rekabet seviyesini yüksek tutarken kadro seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürmeyi planlıyor.

    Benin, Arjantin'in bu pencere dönemindeki son rakibi olacak.

    Scaloni, gelişmekte olan kadrosundan daha fazla ilerleme görmek istiyor.

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