Gazetecilere konuşan Scaloni, ilk kez forma giyen oyuncuların, tecrübeli takım liderleriyle birlikte milli marşı söylemesini görmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Kadroya katılan her oyuncunun gerçek bir sevinç ve heyecan getirdiğini, bunun da doğrudan sahaya yansıdığını vurguladı.

Scaloni, eski ya da yeni fark etmeksizin oyuncular için Arjantin'i temsil etmenin kutsal bir ayrıcalık olmaya devam ettiğini belirtti.

Scaloni medyaya, "Bu kadar çok genç oyuncunun keyif aldığını ve diğer tüm oyuncular gibi milli marşı söylediğini görmek harikaydı" dedi. "Her teknik direktör için bir oyuncuya ilk maçını oynatmak heyecan vericidir. Milli takım teknik direktörü içinse bu daha da böyledir, çünkü oyuncuların yüzünde bu formayla oynamanın ne anlama geldiğini görebilirsiniz."



