Getty Images Sport
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"Yüzlerini görmek heyecan verici!" Lionel Scaloni, Cordoba'da ilk kez forma şansı vermesi hakkında konuştu
Scaloni, Córdoba zaferinde duygusal ilk maç anlarını kutladı
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, takımının Cordoba'da Bolivya'yı 4-0 mağlup etmesinin ardından millî takım teknik direktörlüğünün duygusal getirileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Scaloni, iç sahadaki üç maçlık seri boyunca yeni yetenekleri millî takım düzenine entegre etmenin verdiği mutluluğa dikkat çekti.
Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero ve Jose Lopez'in golleri, sorunsuz bir galibiyeti getirdi.
Scaloni, genç oyuncuların sahaya adım attığını görmenin en büyük başarılarından birini temsil ettiğini kabul etti.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, genç oyuncuların milli formaya duyduğu tutkudan etkilendi
Gazetecilere konuşan Scaloni, ilk kez forma giyen oyuncuların, tecrübeli takım liderleriyle birlikte milli marşı söylemesini görmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Kadroya katılan her oyuncunun gerçek bir sevinç ve heyecan getirdiğini, bunun da doğrudan sahaya yansıdığını vurguladı.
Scaloni, eski ya da yeni fark etmeksizin oyuncular için Arjantin'i temsil etmenin kutsal bir ayrıcalık olmaya devam ettiğini belirtti.
Scaloni medyaya, "Bu kadar çok genç oyuncunun keyif aldığını ve diğer tüm oyuncular gibi milli marşı söylediğini görmek harikaydı" dedi. "Her teknik direktör için bir oyuncuya ilk maçını oynatmak heyecan vericidir. Milli takım teknik direktörü içinse bu daha da böyledir, çünkü oyuncuların yüzünde bu formayla oynamanın ne anlama geldiğini görebilirsiniz."
Scaloni, komple forvet performansı için 'Flaco' Lopez'i öne çıkardı
Scaloni, galibiyeti son bölümde dönen topa yaptığı vuruşla perçinleyen Palmeiras forveti Jose 'Flaco' Lopez'e övgüler yağdırdı. Teknik direktör, A takım kampına katıldığından bu yana Lopez'in pres gücünü, taktiksel hareketliliğini ve profesyonel tavrını övdü.
Orta forvet pozisyonları için yaşanan rekabetin tüm kadroyu güçlendirdiğini vurguladı.
"Flaco'dan memnunuz; her zaman pozisyon üretiyor ve iyi pres yapan, becerili, komple bir oyuncu" diyen Scaloni, "Davranışları da harika. Rekabetçi bir milli takım olmaya devam ediyoruz. Burada olmak istediklerini gördüğüm için çocuklara gurur duyduğumu söyledim" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Arjantin, Córdoba'da Burkina Faso maçına hazırlanıyor
Scaloni, Arjantin iç sahadaki milli maç penceresini sürdürürken dikkatini perşembe günkü Burkina Faso hazırlık maçına çevirdi. Teknik direktör, rekabet seviyesini yüksek tutarken kadro seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürmeyi planlıyor.
Benin, Arjantin'in bu pencere dönemindeki son rakibi olacak.
Scaloni, gelişmekte olan kadrosundan daha fazla ilerleme görmek istiyor.
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