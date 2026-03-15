"Yüzde yüz!" - Wayne Rooney, Kırmızı Şeytanlar'ın ilk dört sıraya doğru hızla ilerlemesinin ardından Manchester United'a Michael Carrick'i kalıcı teknik direktör olarak ataması için çağrıda bulundu
Dokuz maçın yedisinde galip geldi
Carrick, Ocak ortasında Amorim'in yerine geçtiğinde, United Premier Lig'de altıncı sıradaydı. Villa'ya karşı alınan galibiyet, takımın Premier Lig'deki üçüncü sıradaki konumunu sağlamlaştırdı; dördüncü sıradaki Aston Villa ile aradaki farkı üç puana, büyük olasılıkla Şampiyonlar Ligi potası dışındaki son sıra olan altıncı sıradaki Chelsea ile arasındaki farkı ise altı puana çıkardı.
Carrick ayrıca göreve geldiğinden bu yana Premier Lig'deki tüm teknik direktörler arasında en iyi dereceye sahip. United'ın teknik direktörlüğünü yaptığı iki dönemde dokuz galibiyet, iki beraberlik ve sadece bir mağlubiyet alarak %75'lik bir galibiyet yüzdesine ulaştı. Buna karşılık Amorim, tüm turnuvalarda %38'lik bir galibiyet yüzdesiyle görevinden ayrılmıştı.
Rooney: Carrick bu görevi kalıcı olarak üstlenmek 'zorunda'
Rooney, BBC Radio Five Live'a şunları söyledi: "Yüzde yüz [bu görevi] almalı. Bunu daha önce de söylemiştim. Michael Carrick'in başına bu geleceğini biliyordum. Onu çok iyi tanıyorum. Karakterini, kişiliğini biliyorum. Sakin bir kafaya ihtiyaç vardı, ama burayı ve oyuncuları tanıyan birine de sevgiye ihtiyaç vardı; o da onlara bunu verdi. Oyuncuların daha kaliteli, daha uyumlu bir takım olarak oynadığını gördük ve çok güçlü bir takım gibi görünüyorlar. Bana göre, neden değişiklik yapasınız ki? O kadar maçın ardından Manchester United menajerleri arasında en iyi galibiyet yüzdesine sahip. Bana göre, bu işi o almalı."
Manchester United efsaneleri, Carrick konusunda ikiye bölündü
Rooney ve Carrick, 2006 ile 2017 yılları arasında Manchester United formasıyla birlikte oynadılar ve sayısız kupa arasında beş Premier Lig şampiyonluğu ile bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandılar. Eski takım arkadaşı Roy Keane, Ocak ayında Carrick’in şu andan sezon sonuna kadar her maçı kazansa bile bu göreve getirilmemesi gerektiğini belirtirken, Gary Neville de çeşitli vesilelerle Kırmızı Şeytanlar’ın üst düzey bir teknik direktörle anlaşması gerektiğini ifade etti.
Rooney ile birlikte 2008 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Owen Hargreaves de Carrick'e bu görevin kalıcı olarak verilmesi gerektiğini söyledi. 1990'larda kısa bir süre United'da forma giyen Dion Dublin, Carrick'in şu ana kadar gösterdiği performansı göz önüne alındığında, United'ın başka birini atayarak risk alacağını söyledi.
Dublin, "Piyasaya çıkıp birini aramaya çalışmanın ne anlamı var? O göreve geldi ve oyuncuları kucakladı. Michael Carrick'in sakin yapısı bu futbol kulübü için mükemmel oldu" dedi.
"Neden değiştiresin ki?"
Bahis şirketleri, gelecek sezonun başında Manchester United'ın teknik direktörlüğü için Carrick'i favori gösteriyor; onu, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner ve Bournemouth teknik direktörü Andoni Iraola izliyor. Thomas Tuchel ise Chelsea ile sözleşmesini uzattığı için adaylar arasında yer almıyor.
Carrick, Amorim'in yerine geçmeden önce sadece bir kez A takım teknik direktörlüğü yapmış olsa da (Middlesbrough'da geçirdiği ve dördüncü sezonunda da üst lige çıkamayınca kovulduğu karışık bir dönem), Rooney onun en üst düzeyde teknik direktörlük yapabileceğini kanıtladığını düşünüyor. Rooney, "Kulübün zirveye dönmesi ve büyük kupaları kazanması için biraz yeniden yapılanmaya ihtiyacı vardı. Michael uzun süredir kulüpte ve bunun ne gerektirdiğini biliyor. O iyi bir teknik direktör ve bunu gösteriyor.
"Bu seviyede teknik direktörlük yapmanın sorun olmadığını gösteriyor. Oyuncular ona yanıt verdi, taraftarlar ona yanıt verdi. Neden bunu değiştiresiniz ki? Neden Roberto de Zerbi gibi riskli birini bulmaya çalışasınız ki? Bana göre, bu işi o almalı."
