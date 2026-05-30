PSG heyetinden maçı önceden izleyen ilk isim olarak basına konuşan Dembele, kondisyonuyla ilgili kalan tüm şüpheleri ortadan kaldırdı ve Premier Lig’deki rakiplerini övdü: “Finali kaçıracağımdan hiç korkmadım. Hazırlanmak için on, on beş günüm vardı. Bu sezon fazla dinlenme fırsatımız olmadı, bu yüzden teknik ekip bunu çok iyi yönetti. Kendimi %100 formda hissediyorum ve takımın geri kalanı da hazır.

"Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunda ve bu turnuvanın grup aşamasında gördüğümüz gibi çok iyi bir takım. Bunu hak ediyorlar, iyi oynayan, hem hücumda hem de savunmada iyi olan çok iyi bir takım. Ayrıca duran toplarda da etkileyiciler, bunu herkes biliyor.”