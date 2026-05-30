"Yüzde yüz formdayım" - Ousmane Dembélé, sakatlık sorununa rağmen Şampiyonlar Ligi finaline hazır olduğunu doğruladı; Achraf Hakimi de PSG'nin Arsenal karşısındaki maçında ilk 11'de yer alacak
PSG'nin kondisyonu güçlendi
Paris Saint-Germain, üst üste ikinci kez oynayacağı kıtasal final öncesinde, hem Dembélé hem de Hakimi’nin uzun süredir devam eden sakatlık sorunlarını aşmasıyla kadrosunda önemli bir güç kazandı. Dembélé, 17 Mayıs’ta Paris FC ile oynanan lig maçının ilk yarısında oyundan alınmasıyla kadroda yer alıp alamayacağı konusunda ciddi endişeler yaratmıştı. Öte yandan Hakimi, nisan ayı sonlarında Bayern Münih maçında aldığı sağ uyluk sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı; ancak her iki oyuncu da Puskas Arena’da takıma katılmadan önce tam antrenmanlara geri döndü.
Dembele kendine güvenini ortaya koyuyor
PSG heyetinden maçı önceden izleyen ilk isim olarak basına konuşan Dembele, kondisyonuyla ilgili kalan tüm şüpheleri ortadan kaldırdı ve Premier Lig’deki rakiplerini övdü: “Finali kaçıracağımdan hiç korkmadım. Hazırlanmak için on, on beş günüm vardı. Bu sezon fazla dinlenme fırsatımız olmadı, bu yüzden teknik ekip bunu çok iyi yönetti. Kendimi %100 formda hissediyorum ve takımın geri kalanı da hazır.
"Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunda ve bu turnuvanın grup aşamasında gördüğümüz gibi çok iyi bir takım. Bunu hak ediyorlar, iyi oynayan, hem hücumda hem de savunmada iyi olan çok iyi bir takım. Ayrıca duran toplarda da etkileyiciler, bunu herkes biliyor.”
Zafer arzusu
Fransız kanat oyuncusu, bireysel ödüllerin Luis Enrique yönetiminde kupa kazanma azmini azaltmadığını da vurguladı; Enrique ise Hakimi’nin “iyi durumda ve oynayabilir” olduğunu doğruladı.
Motivasyonunun azalmış olabileceği yönündeki iddiaları reddeden Dembele, şunları ekledi: "Bu, kişiliğimi veya oyun stilimi gerçekten değiştirmedi. PSG'ye geldiğimden beri çok daha fazla sorumluluğum olduğunu biliyorum ve hem büyük maçlarda hem de daha küçük maçlarda iyi oynamaya çalışıyorum.
Bu kulüpte kupa kazanma isteğim ve hırsım değişmedi. Tek düşündüğüm bu. İnsanların bireysel ödüllerden çok bahsettiğini biliyorum, ama o daha sonra gelir."
En zorlu savunma testi
Luis Enrique'nin takımı, geçen sezon Inter'i 5-0'lık tarihi bir galibiyetle mağlup ederek kazandıkları şampiyonluk unvanını korumak amacıyla maça çıkıyor. Lig mücadelesini tamamlayan Fransa şampiyonu, eleme turlarında henüz açık oyundan gol yememiş olan son derece disiplinli Arsenal savunmasını aşmanın bir yolunu bulmak zorunda. Dembele ve Dünya Kupası'na katılacak olan Hakimi'nin kadroda yer almasıyla PSG, Macaristan'da yenilgisiz Premier Lig ekibini alt etmek için gerekli taktiksel çeşitliliğe sahip.