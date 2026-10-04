AFP
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'Yüzde 75 ihtimal!' - Emmanuel Eboue, son şampiyon Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu koruyacağını düşünüyor
Son şampiyonlardan savunmada büyük beklenti
Arsenal, geçen sezon 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdikten sonra 2026-27 sezonuna unvanını koruma hedefiyle girdi. Şu anda lider Manchester City'nin üç puan gerisinde, ikinci sırada yer alan Arsenal, milli ara öncesinde Brighton'a 3-0'lık ağır bir yenilgi almasına rağmen ikna edici bir istikrar ortaya koydu.
2004 ile 2011 yılları arasında kulübü temsil eden Eboue, şampiyonluk yarışını değerlendirirken LiveFootballTickets'a şunları söyledi: "Arsenal benim takımım. Bu sezon çok zor geçecek çünkü çok fazla iyi takım ve iyi oyuncu var. Ama Arsenal oynadığı gibi oynamaya devam ederse, ligin şampiyonu olabileceğine inanıyorum. Onlara belki yüzde 75 şans veririm."
- Getty Images Sport
Batı Londra tehdidine dikkat
Enzo Maresca'nın City'si zirvede başlıca engel olarak öne çıkarken, Eboue Xabi Alonso'nun Chelsea'sinin Arsenal'ın şampiyonluk unvanını koruma yolculuğunu sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Eski Fildişi Sahili sağ beki, Stamford Bridge'deki kaliteyi ve kadro derinliğini rakiplerinin ritmini bozabilecek kilit unsur olarak gösterdi.
Londra'daki rakiplerinin yarattığı tehdidi vurgulayan Eboue, "Chelsea, Arsenal'ın dikkat etmesi gereken bir takım çünkü çok sayıda çok iyi oyuncuları var. Premier League çok zorlu geçecek ama ben Arteta'nın yaptıklarına inanıyorum ve Arsenal'a inanıyorum" dedi.
Avrupa’daki hayal kırıklığının ardından kıtasal hedefler gündemde
Kıtada ise Arsenal, geçen sezon Budapeşte'de yaşadığı yıkımın ardından son adımı atmaya hevesli. Kusursuz geçen sekiz maçlık lig aşaması serisi, Paris Saint-Germain'e penaltı atışlarıyla alınan yenilgiyle sona ermişti.
Arsenal'ın psikolojik dayanıklılığına değinen Eboue, şöyle konuştu: "Arsenal her geçen yıl hedefe daha da yaklaşıyor. Eğer her yıl yaklaşırsanız, bir gün onu kazanırsınız. Bu takıma ve oynama şekline inanıyorum. Eskiden insanlar Arsenal'ın iyi futbol oynadığını ama kazanamadığını söylerdi. Artık takımlar Arsenal'a karşı oynarken korkacak."
- AFP
Arteta faktörü gelecekteki başarı için ilham veriyor
Kuzey Londra ekibinin 2026-27 Şampiyonlar Ligi kampanyasına Napoli deplasmanında aldığı mücadeleci 1-0'lık galibiyetle başlaması, bu artan olgunluğu hemen ortaya koydu ve zorlu koşullar altında ne kadar soğukkanlı olduklarını gösterdi. Arteta'nın talepkâr taktik disiplini, Emirates Stadyumu'nu rakip takımlar için yeniden aşılması zor bir kaleye dönüştürdü. İspanyol teknik adamın dönüştürücü etkisini öven Eboue, sözlerini şöyle tamamladı: "Arteta'yı seviyorum. Bu menajeri gerçekten beğeniyorum."
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