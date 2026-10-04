Arsenal, geçen sezon 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdikten sonra 2026-27 sezonuna unvanını koruma hedefiyle girdi. Şu anda lider Manchester City'nin üç puan gerisinde, ikinci sırada yer alan Arsenal, milli ara öncesinde Brighton'a 3-0'lık ağır bir yenilgi almasına rağmen ikna edici bir istikrar ortaya koydu.

2004 ile 2011 yılları arasında kulübü temsil eden Eboue, şampiyonluk yarışını değerlendirirken LiveFootballTickets'a şunları söyledi: "Arsenal benim takımım. Bu sezon çok zor geçecek çünkü çok fazla iyi takım ve iyi oyuncu var. Ama Arsenal oynadığı gibi oynamaya devam ederse, ligin şampiyonu olabileceğine inanıyorum. Onlara belki yüzde 75 şans veririm."