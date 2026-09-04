Arsenal, yaz transfer döneminde Leandro Trossard, Gabriel Jesus ve Gabriel Martinelli'nin kulüpten ayrılmasına izin vererek Premier League genelinde şaşkınlık yarattı. Trossard, 17,1 milyon sterlin karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu, Jesus 8,5 milyon sterlin bedelle Barcelona'ya katıldı, Martinelli ise 60 milyon sterlinlik yüksek bonservisli bir anlaşmayla Al-Hilal'e geçti. Doğal pozisyonu sol kanat olan iki oyuncu ile bir santrforun ayrılığına onay verilmesine rağmen, Arsenal'ın hücum hattına yaptığı tek doğrudan takviye, Club Brugge'den 34 milyon sterlin karşılığında gelen Christos Tzolis oldu. Yaz dönemindeki bu yeniden yapılanma, Arteta'yı solda genişlik sağlama konusunda Tzolis ve Eberechi Eze'ye bağlı bırakırken, Kai Havertz, Viktor Gyokeres ve Mikel Merino da merkezdeki başlıca seçenekleri olarak öne çıkıyor.

Kadrosunun ince yapısı konusunda pişmanlık duyup duymadığı yönündeki sorulara yanıt veren Arteta, meydan okuyan bir tavır sergiledi. "Hayır. Oyuncu satışları farklı yönlerden de kaynaklanabilir. Her zaman aynı sebepten olmaz. Bu, futbol kulübündeki sorumluluğumuzun bir parçası. Bu bakış açısını anlıyorum ama o oyuncuların oynadığı dakika sayısını ve özellikle ilk altı ayda sakat olanları anlamamız gerekiyor. Sonrasında veriler tamamen farklı bir şey gösteriyor ama durum bu. Elimizde olan bu ve zaten çok iyi bazı oyuncularımız var."