AFP
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'Yüzde 100 tamamlandı' - Mikel Arteta, ayrılan üç hücum oyuncusunun yerini yalnızca Christos Tzolis ile doldurmasına rağmen Arsenal'ın transfer piyasasında 'iddialı' olduğunu savundu
Arteta, hücumdaki değişimi savundu
Arsenal, yaz transfer döneminde Leandro Trossard, Gabriel Jesus ve Gabriel Martinelli'nin kulüpten ayrılmasına izin vererek Premier League genelinde şaşkınlık yarattı. Trossard, 17,1 milyon sterlin karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu, Jesus 8,5 milyon sterlin bedelle Barcelona'ya katıldı, Martinelli ise 60 milyon sterlinlik yüksek bonservisli bir anlaşmayla Al-Hilal'e geçti. Doğal pozisyonu sol kanat olan iki oyuncu ile bir santrforun ayrılığına onay verilmesine rağmen, Arsenal'ın hücum hattına yaptığı tek doğrudan takviye, Club Brugge'den 34 milyon sterlin karşılığında gelen Christos Tzolis oldu. Yaz dönemindeki bu yeniden yapılanma, Arteta'yı solda genişlik sağlama konusunda Tzolis ve Eberechi Eze'ye bağlı bırakırken, Kai Havertz, Viktor Gyokeres ve Mikel Merino da merkezdeki başlıca seçenekleri olarak öne çıkıyor.
Kadrosunun ince yapısı konusunda pişmanlık duyup duymadığı yönündeki sorulara yanıt veren Arteta, meydan okuyan bir tavır sergiledi. "Hayır. Oyuncu satışları farklı yönlerden de kaynaklanabilir. Her zaman aynı sebepten olmaz. Bu, futbol kulübündeki sorumluluğumuzun bir parçası. Bu bakış açısını anlıyorum ama o oyuncuların oynadığı dakika sayısını ve özellikle ilk altı ayda sakat olanları anlamamız gerekiyor. Sonrasında veriler tamamen farklı bir şey gösteriyor ama durum bu. Elimizde olan bu ve zaten çok iyi bazı oyuncularımız var."
- Getty Images Sport
Martinelli'ye buruk bir veda
Martinelli'nin ayrılığı, Kuzey Londra'da geçirdiği yedi yıl göz önüne alındığında, Emirates tribünleri için özellikle duygusal oldu. Arteta, satış kararının kısmen geçmişteki oyuncu uygunluğuna dayandığını vurguladı ve Gabriel Jesus'un 11 aylık ön çapraz bağ sakatlığının ardından ancak aralık ayında döndüğünü belirtti. Trossard ile Martinelli'nin sakatlık geçmişleri daha iyi olsa da, geçen sezonun ilk yarısında ikisi de sakatlık nedeniyle ligde ikişer maç kaçırdı. Trossard bu süreçte ligde 1.049 dakika süre alırken Martinelli 535 dakikada kaldı ve bu kesintili başlangıçlar, sonuç olarak kulübün hücum hattını yenileme kararında etkili oldu.
Arteta, "Gabi'ye karşı minnettarlık duyuyorum. Onunla çalışmak ve yolculuğunun bir parçası olmak büyük bir zevkti" dedi. "Tanıştığım Gabi ile şimdi ayrılan Gabi arasında hem kişisel hem profesyonel açıdan büyük bir dönüşüm var. Kulüp üzerindeki etkisi, hırsı, oyuna olan sevgisi ve büyümemize, hedeflerimize ulaşmamıza nasıl yardımcı olduğu düşünüldüğünde, o kritik bir oyuncuydu. Bu hikâye sona eriyor ve yeni hikâyesinde ona en iyisini diliyoruz."
Hedef kriterlerini karşılamak
Arsenal taraftarlarının bazı kesimleri, Arteta'nın Şampiyonlar Ligi finalinin ardından kulübün transfer piyasasında "çok hırslı, hızlı ve akıllı" olacağı yönündeki sözünü hatırlatarak hayal kırıklığını dile getirdi. Geç gelen takviyelerin eksikliği göz önüne alındığında kulübün bu spesifik vaatleri gerçekten yerine getirip getirmediği sorulduğunda, Arteta yönetimin kendi vizyonunu desteklediği yönündeki inancında kararlı kaldı.
Tüm bu kriterlerin "yerine getirilip getirilmediği" sorulduğunda ise şöyle dedi: "%100 yerine getirildi. Sonuç sonrasında beklediğinizden farklı olabilir ama niyet kesinlikle vardı, benim en çok değer verdiğim şey de bu."
- Getty Images Sport
Chelsea maçı öncesi sakatlık güncellemeleri
Londra derbisi öncesi Arteta, birkaç kilit oyuncuyla ilgili güncellemeler verdi. Bruno Guimaraes, antrenmanları kaçırmasının ardından şüpheli durumda, ancak tablo temkinli bir iyimserlik taşıyor. Arteta, "Villa maçında bir darbe aldı ve kontrol edildi. Muhtemelen yarınki antrenmanda iyi olacaktır" dedi.
Arteta, "Mosquera'yı Aston Villa maçında oyundan almak her şeyden çok önlem amaçlıydı. Yarınki antrenmanda kendisini nasıl hissedeceğini görmemiz gerekecek. Jurrien gerçekten çok iyi durumda. Birkaç haftadır sahada ve bizimle antrenman yapıyor, yani iyi bir noktada. Antrenmandan sonra yarın onun hazır olup olmadığına karar vereceğiz" diye ekledi.
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