Getty Images Sport
Çeviri:
'Yüzde 100' - Mikel Arteta, Myles Lewis-Skelly transferiyle ilgili söylentileri yalanladı
Arteta rakiplerine uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu
Arteta, Lewis-Skelly'nin geleceğine ilişkin net bir güncelleme yaptı ve 19 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminin bitiminin ardından da kulüpte kalacağından “yüzde 100” emin olduğunu söyledi. İngiltere milli oyuncusu, A takıma yaptığı çıkışın ardından aranan bir yetenek hâline geldi ve Chelsea ile Manchester United gibi kulüplerin ilgisini çekti.
Anlaşmanın olası mali etkileri nedeniyle spekülasyonlar arttı; Arsenal'ın bilançolarında “saf kâr” kaydetmek için satışa sıcak bakabileceği öne sürüldü. Altyapıdan yetişen bir oyuncu olan Lewis-Skelly için ödenecek herhangi bir bonservis bedeli, Eylül 2024'te Manchester City ile berabere kalınan maçta Arsenal A takımındaki ilk maçına çıkan ve o tarihten bu yana tüm kulvarlarda 76 maça çıkıp bir gol ve yedi asist üreten oyuncu için, kulübün Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları açısından konumuna önemli bir katkı sağlayacaktır.
- Getty Images Sport
Hale End mezunlarının önemi
Arteta, altyapıdan yetişen oyuncuların kadroya yalnızca piyasa değerleri ya da sahadaki teknik yeteneklerinin ötesinde, özünde çok önemli bir değer kattığını vurgulamakta gecikmedi. İspanyol teknik adam, Hale End’de basamakları tırmanan oyuncuların kulüple dış transferlerle kolay kolay kopyalanamayacak özel bir bağ kurduğuna inanıyor. Bu değeri, geçen sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıkıp dört asist yapan ve Arsenal’in 2004’ten bu yana ilk Premier League şampiyonluğunu kazanmasına önemli katkı sağlayan Lewis-Skelly gösterdi.
Akademi oyuncularını, olası mali getirilerine rağmen elde tutmanın önemli olup olmadığı sorusuna Arteta şu yanıtı verdi: “Kesinlikle. Sistemimizde yetişen ve kulübe karşı bu sevgiyi ve bağı gerçekten hisseden oyuncular farklı bir şey katıyor. Buna hiç şüphe yok. Onlara gerçekten çok özel bir şekilde sahip çıkmamız gerekiyor, çünkü getirdikleri değeri bulmak çok zor.”
Lewis-Skelly'nin taktiksel evrimi
Lewis-Skelly'nin yükselişi, etkileyici uyum kabiliyetiyle şekillendi. İlk olarak altyapıda dinamik bir orta saha oyuncusu olarak dikkat çekse de, 2024-25 sezonunda A takıma sol bek olarak yükseldi; ardından Mayıs 2026'da doğal mevkisi olan orta sahada yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Kulübün bu tür yetenekleri geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulayan Arteta, şöyle dedi: "Bu yüzden, fırsatımız olduğunda o değerleri mümkün olduğunca korumak istiyoruz. Onları geliştirmek ve kulüp için son derece önemli hâle getirmek istiyoruz."
Lewis-Skelly'nin geleceği güvende görünürken, tercih ettiği orta saha rolünde sezon öncesindeki her maçta forma giydi ve geçen hafta sonu Arsenal'ın Manchester City'yi Community Shield'da 3-0 yendiği maçta parladı; Arsenal Teknik Direktörü, kadronun diğer üyelerine de değindi. Arteta, altyapıdan yetişen bir diğer oyuncu Ethan Nwaneri ile Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin geleceği konusunda herhangi bir gelişme olmadığını doğruladı.
- AFP
Premier League açılışı öncesi kadro durumu
22 Ağustos Cuma günü Coventry City'ye karşı oynanacak Premier League açılış maçı öncesinde Arteta, birkaç kilit yıldızın fiziksel durumuna ilişkin olumlu bir güncelleme paylaştı. Bukayo Saka ile Declan Rice'ın, yaz dönemindeki yoğunluklarının ardından ikisinin de “kadroda yer almaya hazır” olduğu değerlendiriliyor ve bu da deplasman öncesi büyük bir destek sağlıyor. Wembley'de Community Shield karşılaşmasında ilk yarının ardından oyundan alınan Bruno Guimaraes hakkında da bilgi verildi. Arteta, “Nasıl olduğunu göreceğiz ama durumu çok iyi ilerliyor” dedi.
Ancak sakatlık cephesinde Kuzey Londra ekibi için her şey iyi değil. Uzun süredir kasık problemi nedeniyle kenarda olan Jurrien Timber'ın, rekabetçi maçlara dönüşüne daha epey zaman var.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun