24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

'Yüzde 100' - Mikel Arteta, Myles Lewis-Skelly transferiyle ilgili söylentileri yalanladı

M. Arteta
M. Lewis-Skelly
Arsenal
Arsenal - Coventry City
Coventry City
Premier Lig

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Myles Lewis-Skelly'nin geleceğine dair tüm spekülasyonlara son noktayı koydu ve çok yönlü genç oyuncunun bu yaz Emirates Stadyumu'ndan ayrılmayacağını vurguladı. Altyapıdan yetişen oyuncu, mevcut transfer döneminde Premier League'deki rakip kulüplerin ciddi ilgisinin odağında yer aldı.

  • Arteta rakiplerine uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu

    Arteta, Lewis-Skelly'nin geleceğine ilişkin net bir güncelleme yaptı ve 19 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminin bitiminin ardından da kulüpte kalacağından “yüzde 100” emin olduğunu söyledi. İngiltere milli oyuncusu, A takıma yaptığı çıkışın ardından aranan bir yetenek hâline geldi ve Chelsea ile Manchester United gibi kulüplerin ilgisini çekti.

    Anlaşmanın olası mali etkileri nedeniyle spekülasyonlar arttı; Arsenal'ın bilançolarında “saf kâr” kaydetmek için satışa sıcak bakabileceği öne sürüldü. Altyapıdan yetişen bir oyuncu olan Lewis-Skelly için ödenecek herhangi bir bonservis bedeli, Eylül 2024'te Manchester City ile berabere kalınan maçta Arsenal A takımındaki ilk maçına çıkan ve o tarihten bu yana tüm kulvarlarda 76 maça çıkıp bir gol ve yedi asist üreten oyuncu için, kulübün Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları açısından konumuna önemli bir katkı sağlayacaktır.

    • Reklam
  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Hale End mezunlarının önemi

    Arteta, altyapıdan yetişen oyuncuların kadroya yalnızca piyasa değerleri ya da sahadaki teknik yeteneklerinin ötesinde, özünde çok önemli bir değer kattığını vurgulamakta gecikmedi. İspanyol teknik adam, Hale End’de basamakları tırmanan oyuncuların kulüple dış transferlerle kolay kolay kopyalanamayacak özel bir bağ kurduğuna inanıyor. Bu değeri, geçen sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıkıp dört asist yapan ve Arsenal’in 2004’ten bu yana ilk Premier League şampiyonluğunu kazanmasına önemli katkı sağlayan Lewis-Skelly gösterdi.

    Akademi oyuncularını, olası mali getirilerine rağmen elde tutmanın önemli olup olmadığı sorusuna Arteta şu yanıtı verdi: “Kesinlikle. Sistemimizde yetişen ve kulübe karşı bu sevgiyi ve bağı gerçekten hisseden oyuncular farklı bir şey katıyor. Buna hiç şüphe yok. Onlara gerçekten çok özel bir şekilde sahip çıkmamız gerekiyor, çünkü getirdikleri değeri bulmak çok zor.”

  • Lewis-Skelly'nin taktiksel evrimi

    Lewis-Skelly'nin yükselişi, etkileyici uyum kabiliyetiyle şekillendi. İlk olarak altyapıda dinamik bir orta saha oyuncusu olarak dikkat çekse de, 2024-25 sezonunda A takıma sol bek olarak yükseldi; ardından Mayıs 2026'da doğal mevkisi olan orta sahada yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Kulübün bu tür yetenekleri geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulayan Arteta, şöyle dedi: "Bu yüzden, fırsatımız olduğunda o değerleri mümkün olduğunca korumak istiyoruz. Onları geliştirmek ve kulüp için son derece önemli hâle getirmek istiyoruz."

    Lewis-Skelly'nin geleceği güvende görünürken, tercih ettiği orta saha rolünde sezon öncesindeki her maçta forma giydi ve geçen hafta sonu Arsenal'ın Manchester City'yi Community Shield'da 3-0 yendiği maçta parladı; Arsenal Teknik Direktörü, kadronun diğer üyelerine de değindi. Arteta, altyapıdan yetişen bir diğer oyuncu Ethan Nwaneri ile Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin geleceği konusunda herhangi bir gelişme olmadığını doğruladı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Premier League açılışı öncesi kadro durumu

    22 Ağustos Cuma günü Coventry City'ye karşı oynanacak Premier League açılış maçı öncesinde Arteta, birkaç kilit yıldızın fiziksel durumuna ilişkin olumlu bir güncelleme paylaştı. Bukayo Saka ile Declan Rice'ın, yaz dönemindeki yoğunluklarının ardından ikisinin de “kadroda yer almaya hazır” olduğu değerlendiriliyor ve bu da deplasman öncesi büyük bir destek sağlıyor. Wembley'de Community Shield karşılaşmasında ilk yarının ardından oyundan alınan Bruno Guimaraes hakkında da bilgi verildi. Arteta, “Nasıl olduğunu göreceğiz ama durumu çok iyi ilerliyor” dedi.

    Ancak sakatlık cephesinde Kuzey Londra ekibi için her şey iyi değil. Uzun süredir kasık problemi nedeniyle kenarda olan Jurrien Timber'ın, rekabetçi maçlara dönüşüne daha epey zaman var.

Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Coventry City crest
Coventry City
COV