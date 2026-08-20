'Yüzde 100' - Mikel Arteta, Myles Lewis-Skelly transferiyle ilgili söylentileri yalanladı

Arteta, Lewis-Skelly'nin geleceğine ilişkin net bir güncelleme yaptı ve 19 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminin bitiminin ardından da kulüpte kalacağından “yüzde 100” emin olduğunu söyledi. İngiltere milli oyuncusu, A takıma yaptığı çıkışın ardından aranan bir yetenek hâline geldi ve Chelsea ile Manchester United gibi kulüplerin ilgisini çekti.

Anlaşmanın olası mali etkileri nedeniyle spekülasyonlar arttı; Arsenal'ın bilançolarında “saf kâr” kaydetmek için satışa sıcak bakabileceği öne sürüldü. Altyapıdan yetişen bir oyuncu olan Lewis-Skelly için ödenecek herhangi bir bonservis bedeli, Eylül 2024'te Manchester City ile berabere kalınan maçta Arsenal A takımındaki ilk maçına çıkan ve o tarihten bu yana tüm kulvarlarda 76 maça çıkıp bir gol ve yedi asist üreten oyuncu için, kulübün Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları açısından konumuna önemli bir katkı sağlayacaktır.