Arteta bu hafta başında yeni bir dört yıllık sözleşmeye imza attı ve Guardiola'nın kısa süre önceki ayrılığının ardından onu en üst ligde en uzun süredir görev yapan teknik direktör yaptı. Ligin itibarının suçlu kararıyla zaten zarar görüp görmediği sorulduğunda ise Arsenal'ın patronu tartışmanın dışında kalmayı tercih etti.

Ortada yine henüz sonuçlanmamış, devam eden bir süreç var ve bence bu süreç sonuçlandıktan sonra çok daha net bir görüşe sahip olabiliriz diyen Arteta, ESPN'e göre sözlerini şöyle sürdürdü: Şu ana kadar herhangi bir yorum yapmaya hazır değilim.

Daha önce City'de elde ettiği başarıların gölgelenip gölgelenmediği sorulduğunda ise şunları ekledi: Sorunun nereden geldiğini anlıyorum. Bunun etrafında çok fazla gürültü var, henüz sonuçlanmamış devam eden bir süreç var ve bence buna saygı göstermemiz gerekiyor.