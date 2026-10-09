Getty Images Sport
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“Yüzde 100!” - Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Manchester City'nin finansal kuralları ihlal etmesine rağmen Premier League'in hâlâ dünyanın en iyisi olduğunu savundu
Manchester City mali ihlallerden suçlu bulundu
Manchester City şu anda, Bağımsız Komisyon'un kulübü 114 mali düzenlemeyi ihlal etmekten suçlu bulmasının ardından ağır yaptırımlarla karşı karşıya. Suçlamalar, 2009 ile 2018 arasındaki dokuz yıllık döneme ilişkin.
Manchester City, bu ağır karara aktif şekilde itiraz ediyor. İtirazları başarısız olursa, yüklü para cezalarına çarptırılabilir ya da Premier League'den tamamen ihraç edilme riskiyle karşı karşıya kalabilir.
Yaşananların ardından Arsenal menajeri Arteta'dan bu durumla ilgili düşüncelerini paylaşması istendi. İspanyol teknik adam daha önce Etihad Stadyumu'nda çalışmış, eski patron Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak iki lig şampiyonluğu kazanmıştı.
- Getty Images Sport
Arteta, süregelen gürültüden kaçınıyor
Arteta bu hafta başında yeni bir dört yıllık sözleşmeye imza attı ve Guardiola'nın kısa süre önceki ayrılığının ardından onu en üst ligde en uzun süredir görev yapan teknik direktör yaptı. Ligin itibarının suçlu kararıyla zaten zarar görüp görmediği sorulduğunda ise Arsenal'ın patronu tartışmanın dışında kalmayı tercih etti.
Ortada yine henüz sonuçlanmamış, devam eden bir süreç var ve bence bu süreç sonuçlandıktan sonra çok daha net bir görüşe sahip olabiliriz diyen Arteta, ESPN'e göre sözlerini şöyle sürdürdü: Şu ana kadar herhangi bir yorum yapmaya hazır değilim.
Daha önce City'de elde ettiği başarıların gölgelenip gölgelenmediği sorulduğunda ise şunları ekledi: Sorunun nereden geldiğini anlıyorum. Bunun etrafında çok fazla gürültü var, henüz sonuçlanmamış devam eden bir süreç var ve bence buna saygı göstermemiz gerekiyor.
Dünyanın en iyi ligi
Eski kulübünün etrafındaki büyük tartışmalara rağmen Arteta, Premier League'in statüsünün sarsılmaz olduğuna kesin olarak inanıyor. İngiltere'nin en üst düzey liginin dünya futbolundaki en iyi lig olup olmadığı sorulduğunda son derece nettİ.
Arteta, "Yüzde 100" dedi. "Bana göre dünyanın en iyi ligi bu, evet; birçok nedenle ve ayrıca 20 yılı aşkın süredir burada olduğum için, dünyanın en iyi ligi olmaya da devam edecek."
- Getty
Unvanını korumaya odaklanıyor
Mayıs ayında Arsenal'in 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine nihayet son veren Arteta, odağını yalnızca sahadaki konulara vermeyi sürdürüyor. City ile ilgili hukuki süreç gelişmeye devam ederken, onun takımı yurt içindeki üstünlüğünü korumakta kararlı olacak.
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