"Yürüyen bir ceset gibiydim" - Kylian Mbappé, ırkçı tacizler nedeniyle Fransa milli takımından emekli olmaya çok yaklaştığını itiraf etti

2020 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'nın İsviçre'ye karşı aldığı şok edici son 16 turu yenilgisinde belirleyici penaltıyı kaçırmasının ardından, eski PSG yıldızı iğrenç hakaretlerin hedefi haline geldi.

The Bridge podcast'inde konuşan Mbappe, kariyerindeki o zorlu dönem hakkında şunları söyledi: "Bana maymun demeye başladılar... Benim için milli takım her şeydi, ama gol atmazsan seni en tepeye çıkaran insanlar, seni en dibe çekiyorlar. Bu, milli takımla olan ilişkimi değiştirdi. Tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamalısın; onlar o sepeti alıp sana geri fırlatırlar. Tüm bunlar benim için çok acımasızdı. Tatile çıktım ve yürüyen bir ölüydüm. Çok yüksekten düştüm. Milli takımla çok kısa sürede ulusal bir kahraman oldum."



