"Yürüyen bir ceset gibiydim" - Kylian Mbappé, ırkçı tacizler nedeniyle Fransa milli takımından emekli olmaya çok yaklaştığını itiraf etti
Euro 2020'nin travması
2020 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'nın İsviçre'ye karşı aldığı şok edici son 16 turu yenilgisinde belirleyici penaltıyı kaçırmasının ardından, eski PSG yıldızı iğrenç hakaretlerin hedefi haline geldi.
The Bridge podcast'inde konuşan Mbappe, kariyerindeki o zorlu dönem hakkında şunları söyledi: "Bana maymun demeye başladılar... Benim için milli takım her şeydi, ama gol atmazsan seni en tepeye çıkaran insanlar, seni en dibe çekiyorlar. Bu, milli takımla olan ilişkimi değiştirdi. Tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamalısın; onlar o sepeti alıp sana geri fırlatırlar. Tüm bunlar benim için çok acımasızdı. Tatile çıktım ve yürüyen bir ölüydüm. Çok yüksekten düştüm. Milli takımla çok kısa sürede ulusal bir kahraman oldum."
Irkçılık ve hakaretlerin ağırlığı
2018 Dünya Kupası kahramanı olmaktan, Euro 2020’nin ardından ırkçı tacizin hedefi haline gelmesi gibi insanlık dışı bir dönüşüm, o dönem 22 yaşındaki Mbappé’yi futbolu bırakmanın eşiğine getirdi. O dönem Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noël Le Graët ile yaptığı gergin bir görüşme sırasında düşüncelerini şöyle anlattı: “Le Graët ile randevu aldım ve ona bir daha oynamayacağımı söyledim. Kendi kendime, ‘Gol atmazsam beni maymun sanacak insanlar için oynuyorum’ diye düşündüm. ‘Böyle insanlar için oynayamam’ dedim. ‘Paris’e geri dönüyorum, orada hiçbir sorunum yok’ dedim."
Le Graët, Mbappé'nin ayrılmasına izin vermedi
Clairefontaine'den ayrılmaya kararlı olan Mbappé, Le Graët ile gergin bir yüzleşmeye girdi; bu görüşme, milli kariyerini neredeyse sona erdirecekti. Ancak yetkili, yıldız oyuncusunun ayrılmasına izin vermedi; Mbappé, bu sert cevabı şöyle hatırlıyor: "Bana, 'Öylece ofisten çıkıp gideceğini mi sanıyorsun? Unut gitsin' dedi." Bu sert karşı çıkış, forvet oyuncusunu Les Bleus'daki geleceğini yeniden düşünmeye zorladı.
Mbappe nasıl toparlandı?
Mbappé, o zorlu dönemi nihayetinde atlatmayı başardı ve 2022'de Fransa'nın bir kez daha Dünya Kupası finaline yükselmesinde öncü rol oynadı; Arjantin'e yenildikleri maçta tarihi bir hat-trick kaydetti. Real Madrid'in süperstarı, o günden bu yana milli takımında kaptanlık pazubandını takıyor ve Olivier Giroud'un Fransa milli takımındaki tüm zamanların gol rekoruna ulaşmasına sadece bir gol kaldı.