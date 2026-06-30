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"Yürüyemeyeceksin, Saybari"… Sırtı kambur bir çocuğun Arap kahramanına dönüşme öyküsü

Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Dünya Kupası
Kanada - Fas
Kanada
I. Saibari
Hollanda
Fas
Meksika
Kanada
ABD

Acı, zafer haline geldiğinde

Fas milli takımının yıldızı İsmail Sebari, Rusya Dünya Kupası’nın 32’li turunda Hollanda’yı eleyen belirleyici penaltıyı attıktan sonra, doğrudan tribünlere koştu ve uzun yıllar süren acı ve ıstırabın anılarıyla karışan sevinç gözyaşları içinde annesine sarıldı.

Çoğu kişi için bu sadece bir anne ile oğlu arasındaki bir kucaklaşmaydı, ancak gerçekte bu, iki on yıldan fazla bir süre önce, doktorların ebeveynlerine çocuklarının belki de hayatı boyunca yürüyemeyeceğini söylediği gün başlayan bir hikâyenin bir bölümünün sonu ve başka bir bölümün başlangıcıydı.

  • Şok ve Dua

    İsmail Saybari, 2001 yılında İspanya’nın Terrassa kentinde Faslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, ancak ilk günleri diğer çocukların çocukluğuna hiç benzemiyordu; Doktorlar, ayaklarında ciddi bir doğuştan deformasyon olduğunu tespit ettiler; ayakları içe doğru şiddetli bir şekilde bükülmüştü. Bu durum, doktorları babasına, oğlunun normal bir şekilde yürüme şansının son derece düşük olduğunu bildirmelerine neden oldu.

    Bunun ardından uzun ve yorucu bir tedavi süreci başladı; bu süreçte bacaklarını düzeltmek için demir aparatlar, destekler ve özel tıbbi ayakkabılar giydi. Ailesi ise çocuğun imkansız gibi görünen bu hedefi başarması umuduyla doktorlar ve tedavi seansları arasında gidip geldi.

    Sibari daha sonra, o dönemde hayalinin futbolcu olmak olmadığını, sadece diğer çocuklar gibi yürüyebilmeyi dilediğini hatırlıyor.

    Teşhis ne kadar ağır olsa da, annesi umutsuzluğun aileye girmesine izin vermedi; çünkü tedavinin tek başına yeterli olmadığına, dua ve azmin imkansız görüneni değiştirebileceğine inanıyordu. Bu inanç, oğlu Fas futbolunun en önde gelen yıldızlarından biri olana kadar ona eşlik etti.

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  • Aşırı kilo!

    Tedavinin en zor aşamalarını atlattıktan sonra aile Belçika’ya taşındı ve Sibar’ın futbolla olan ilişkisi orada başladı.

    Küçük yaşta dikkat çekici bir yetenek sergiledi ve Avrupa’nın en büyük yetenek fabrikalarından biri olan Anderlecht Akademisi’ne katıldı, ancak yolu güllerle döşeli değildi.

    14 yaşına geldiğinde kulüp, fazla kilolu olduğu ve en üst seviyelere ulaşmak için gerekli fiziksel özelliklere sahip olmadığı gerekçesiyle onu takımdan çıkarmaya karar verdi; bu, hayali daha başlamadan sona erdirecek bir andı.

    Ancak Faslı genç bu şoku farklı bir şekilde karşıladı; pes etmek yerine antrenman saatlerini ikiye katladı, fiziksel kondisyonunu geliştirdi ve Genk’e transfer oldu. Ardından Hollanda’nın PSV Eindhoven takımında gerçek fırsatını buldu ve adını Avrupa’nın en önde gelen gelecek vaat eden yetenekleri arasında yavaş yavaş duyurmaya başladı.

  • Bavyera Devi

    Eindhoven’da her şey değişti; Sibari sezonlar geçtikçe gelişti ve gelecek vaat eden bir oyuncudan A takımın en önemli isimlerinden birine dönüştü; kulübün Hollanda Ligi’nde birçok şampiyonluk kazanmasına katkıda bulunurken, gol istatistikleri de Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

    Bir zamanlar yürüme yeteneği konusunda bile şüpheler uyandıran bu oyuncunun kaydettiği gelişmenin büyüklüğü açıkça ortaya çıkarken, sayısız haberde Faslı oyuncunun Avrupa’nın en büyük kulüplerinden biri olan Bayern Münih’e transfer olacağı iddia edildi ve bu da transfer piyasasında adının güçlü bir şekilde gündeme gelmesine neden oldu.

  • Fas, tereddüt etmeden

    İspanya’da doğmuş ve futbol kariyerine Belçika’da başlamış olsa da, Sebari uluslararası düzeyde hangi milli takımı temsil edeceği konusunda tereddüt etmedi; Fas forması giymeyi tercih ederek, Belçika Futbol Federasyonu’nun onu “Kırmızı Şeytanlar”ı temsil etmeye ikna etme girişimlerini reddetti, anne ve babasının ve atalarının ülkesine aidiyetinin düşünmeye gerek bile olmayan bir tercih olduğunu vurguladı.

    Fas milli takımlarına katıldığından beri, son yıllarda Fas futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olduğunu kanıtlamaya başladı ve sonunda “Atlas Aslanları” kadrosunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

  • Dünya çapında bir yıldız

    Sibari, 2026 Dünya Kupası’na Avrupa futbolunu takip edenlerin tanıdığı yetenekli bir oyuncu olarak katıldı, ancak ilk turdan bir dünya yıldızı olarak ayrıldı.

    Turnuvaya Brezilya'ya attığı golle başladı, ardından İskoçya karşısında bu turnuvanın en hızlı golünü kaydetti; daha sonra Haiti'nin kalesini sarsarak Fas formasıyla rekorları kırmaya devam etti.

    En önemli an, 32'li turda Hollanda ile oynanan maçta yaşandı. 120 dakikalık heyecan dolu mücadelenin ardından maç penaltı atışlarına uzadı. Sebari, son penaltıyı büyük bir özgüvenle kullanmak üzere öne çıktı ve topu ağlara göndererek böylece Fas’a çeyrek finale yükselme biletini kazandırdı. Ardından doğrudan tribünlere yönelerek annesini kucakladı; bu, turnuvanın en etkileyici insani anlarından biriydi.

    Bu kucaklaşma sadece bir golün ya da zaferin kutlaması değildi; hayatının en zor yıllarında yanında duran ve ona erken bir şekilde hükmedilen tüm beklentileri aşabileceğine inanan kadına yönelik bir şükran mesajıydı.

  • İnanç... Sabır... Çalışma

    Tarih, İsmail Sebari’yi attığı gollerle ya da Fas’ı son 16 turuna taşıyan penaltı vuruşuyla hatırlayabilir; ancak onun hikâyesini gerçekten olağanüstü kılan şey, en büyük futbol zaferlerinin yeşil sahada gerçekleşmeyebileceğini kanıtlamasıdır.

    Bir zamanlar bacakları tıbbi cihazlarla sarılı olan ve doktorların bir gün ailesine “belki de hiç yürüyemeyecek” dediği o çocuk, bugün dünyanın en büyük stadyumlarında koşan ve milli takımını tarihi başarılara taşıyan bir futbolcu haline geldi. Böylece, inanç; sabır ve emekle birleştiğinde en zorlu durumları bile en güzel hallerine dönüştürebileceğini kanıtladı.

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