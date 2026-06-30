"Yürüyemeyeceksin, Saybari"… Sırtı kambur bir çocuğun Arap kahramanına dönüşme öyküsü

Fas milli takımının yıldızı İsmail Sebari, Rusya Dünya Kupası’nın 32’li turunda Hollanda’yı eleyen belirleyici penaltıyı attıktan sonra, doğrudan tribünlere koştu ve uzun yıllar süren acı ve ıstırabın anılarıyla karışan sevinç gözyaşları içinde annesine sarıldı.
Çoğu kişi için bu sadece bir anne ile oğlu arasındaki bir kucaklaşmaydı, ancak gerçekte bu, iki on yıldan fazla bir süre önce, doktorların ebeveynlerine çocuklarının belki de hayatı boyunca yürüyemeyeceğini söylediği gün başlayan bir hikâyenin bir bölümünün sonu ve başka bir bölümün başlangıcıydı.