"Yürüyemeyeceksin, Saybari"… Sırtı kambur bir çocuğun Arap kahramanına dönüşme öyküsü

İsmail Saybari, 2001 yılında İspanya’nın Terrassa kentinde Faslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, ancak ilk günleri diğer çocukların çocukluğuna hiç benzemiyordu; Doktorlar, ayaklarında ciddi bir doğuştan deformasyon olduğunu tespit ettiler; ayakları içe doğru şiddetli bir şekilde bükülmüştü. Bu durum, doktorları babasına, oğlunun normal bir şekilde yürüme şansının son derece düşük olduğunu bildirmelerine neden oldu.

Bunun ardından uzun ve yorucu bir tedavi süreci başladı; bu süreçte bacaklarını düzeltmek için demir aparatlar, destekler ve özel tıbbi ayakkabılar giydi. Ailesi ise çocuğun imkansız gibi görünen bu hedefi başarması umuduyla doktorlar ve tedavi seansları arasında gidip geldi.

Sibari daha sonra, o dönemde hayalinin futbolcu olmak olmadığını, sadece diğer çocuklar gibi yürüyebilmeyi dilediğini hatırlıyor.

Teşhis ne kadar ağır olsa da, annesi umutsuzluğun aileye girmesine izin vermedi; çünkü tedavinin tek başına yeterli olmadığına, dua ve azmin imkansız görüneni değiştirebileceğine inanıyordu. Bu inanç, oğlu Fas futbolunun en önde gelen yıldızlarından biri olana kadar ona eşlik etti.