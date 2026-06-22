"Yürürken etrafına bakıyor"... Xavi, Messi'nin maçları okuma konusundaki olağanüstü yeteneğinin sırrını açıklıyor

Çalışkan ve hırslı bir gençti; saha içinde ve dışında inanılmaz derecede agresifti ve başarıya son derece açtı. Ne zaman ileriye doğru ilerlese, gösteriş ya da gösterişli ayak hareketleri yoktu; doğrudan ve tek bir hedefe odaklanmış bir zihniyete sahipti. Tanrım, o çocuğun kaleye saldırış şekli... Bu nadir görülen bir manzaraydı. Barcelona’da bile bu tür bir yetenek görmemiştik.
Leo, futbol dışında utangaç ve içine kapanık biriydi. A takıma katıldığından kısa bir süre sonra, Asya turunda onunla aynı odada kaldım. Sadece televizyonu açmak için bile benden izin isterdi. Ona dedim ki: “Sakin ol, sorun yok, benden emir almayacaksın.” Onu rahatlatmaya, kendini rahat hissetmesini sağlamaya çalıştım.
Saha içinde sürekli konuşuyorduk. Bana şöyle derdi: “Maki, bu adam bana çok yapışıyor, onun arkasındaki boşluğu ara,” ve derin bir koşuyla markajından kaçardı. Bazen topa dokunamadığı için endişeli göründüğünü fark ederdim. Ona şöyle derdim: “Geri gel, geri gel.” Bana, Andres Iniesta’ya ve Busi’ye (Sergio Busquets) yaklaşmak için geri çekilirdi, oyunun döndüğü yere doğru. Leo topa ne kadar çok dokunursa, takım o kadar çok fayda sağlardı. Onun mutlu olmasını ve maça dahil olmasını istiyorduk.
Onunla oynamak kolaydı. Hem de çok kolay. Messi ile anlaşamıyorsan, futbol oynayamazsın; iş bu kadar basit. Leo’ya pas attığında, tam da doğru anda, mükemmel bir şekilde sana geri gönderir. Hem de her zaman tercih ettiğin ayağına. Her zaman pas atmayı seven biri olarak, onunla oynamak benim için bir zevkti. Leo beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Ben de onun için elimden geleni yapmaya çalıştım.
Harika bir takım arkadaşıydı. Sakin bir kaptan olarak başladı – sahada her zaman topu ister, bu karakterini her zaman gösterir – ama giderek daha fazla sorumluluk üstlendi. 2015’te Barcelona’dan ayrıldığımda, maçlardan önce takım arkadaşlarını cesaretlendiren harika bir konuşmacı olmuştu. Şimdi ise Arjantin milli takımında, hem sözleriyle hem de eylemleriyle tartışmasız bir kaptan olduğunu görebilirsiniz. Bu, basitçe içinden geliyor: Kazanma konusunda hiç sönmeyen bir istek. Messi’yi hiçbir zaman bir maça hazırlıksız göremezsiniz. Futbola kattığı tutku son derece Arjantinli ve son derece rekabetçidir. Bundan kaçamazsınız.