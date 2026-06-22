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Çeviri:

"Yürürken etrafına bakıyor"... Xavi, Messi'nin maçları okuma konusundaki olağanüstü yeteneğinin sırrını açıklıyor

X. Hernandez
L. Messi
Barcelona
Arjantin
Cezayir
Dünya Kupası
İspanya
Arjantin
Cezayir

İnsan değil

Barcelona efsanesi Xavi Hernández, eski takım arkadaşı Lionel Messi’yi överek, onun futbol tarihindeki hiçbir oyuncuyla karşılaştırılamayacağını vurguladı ve onu “futbolun Michael Jordan’ı” olarak nitelendirdi.

Xavi, İngiliz “The Athletic” gazetesinde kaleme aldığı makalede, Messi hakkındaki görüşünün, onun olağanüstü yeteneğine, iki on yıldan fazla bir süredir zirvede kalma başarısına ve onu, kendi ifadesiyle, “neredeyse insanüstü” bir oyuncu yapan eşsiz rekabetçi kişiliğine dayandığını belirtti.

Xavi Hernández’in makalesinin tam metni şu şekildedir:

  • İlk röportaj

    Yirmi yaşındayken Lionel Messi’nin adını ilk kez duydum.

    Barcelona’daki gençlik antrenörlerinden biri, akademiye katılmak üzere Arjantin’den gelen bu çocuktan bahsetti. Daha önce ona benzeyen birini hiç görmediğini söyledi. Dürüst olmak gerekirse, şüpheliydim. Barcelona sisteminden pek çok gelecek vaat eden çocuk geçiyordu. Benim görüşüm, bir oyuncuyu ancak A takımına yükseldiğinde değerlendirebileceğin yönündeydi.

    Bana şöyle dedi: “Xavi, bu çocuk farklı.”

    Sonraki yıllarda Barcelona’nın kendi televizyon kanalında Messi’nin görüntülerini izlediğimi hatırlıyorum. Becerileri, golleri… Dört ya da beş defans oyuncusunu çalımlayıp ardından kaleciyi de geçen o görüntüler. Sanki doğaüstü bir yetenek gibi görünüyordu, ama pek çok genç de öyle görünüyordu. Kanalda sadece en iyi anlarını göstermeye alışmışlardı.

    2004 yılında, aynı antrenör bana bir mesaj gönderdi: “Sana bahsettiğim şu Arjantinli, yarın sizinle antrenmana çıkacak.” İçimden şöyle düşündüm: “Peki, bu çocuğun gerçekte neyden yapıldığını görmenin zamanı geldi.”

    O ilk antrenmanı hâlâ hatırlıyorum. Topa hakimiyeti, driplingleri, pasları, takım arkadaşlarıyla kurduğu uyum… Her şeyi yapabiliyordu. Tam bir fenomendi.

    Gördüklerime inanamıyordum. Diğer büyük oyuncular da – Carles Puyol, Víctor Valdés, Deco, Ronaldinho – inanamıyordu. Birbirimize bakıp sanki “Bu normal değil” der gibiydik. Leo sadece 16 yaşındaydı ve hemen kulübün neredeyse en iyi oyuncusu olmuştu.

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    Messi'nin hırsı

    Çalışkan ve hırslı bir gençti; saha içinde ve dışında inanılmaz derecede agresifti ve başarıya son derece açtı. Ne zaman ileriye doğru ilerlese, gösteriş ya da gösterişli ayak hareketleri yoktu; doğrudan ve tek bir hedefe odaklanmış bir zihniyete sahipti. Tanrım, o çocuğun kaleye saldırış şekli... Bu nadir görülen bir manzaraydı. Barcelona’da bile bu tür bir yetenek görmemiştik.

    Leo, futbol dışında utangaç ve içine kapanık biriydi. A takıma katıldığından kısa bir süre sonra, Asya turunda onunla aynı odada kaldım. Sadece televizyonu açmak için bile benden izin isterdi. Ona dedim ki: “Sakin ol, sorun yok, benden emir almayacaksın.” Onu rahatlatmaya, kendini rahat hissetmesini sağlamaya çalıştım.

    Saha içinde sürekli konuşuyorduk. Bana şöyle derdi: “Maki, bu adam bana çok yapışıyor, onun arkasındaki boşluğu ara,” ve derin bir koşuyla markajından kaçardı. Bazen topa dokunamadığı için endişeli göründüğünü fark ederdim. Ona şöyle derdim: “Geri gel, geri gel.” Bana, Andres Iniesta’ya ve Busi’ye (Sergio Busquets) yaklaşmak için geri çekilirdi, oyunun döndüğü yere doğru. Leo topa ne kadar çok dokunursa, takım o kadar çok fayda sağlardı. Onun mutlu olmasını ve maça dahil olmasını istiyorduk.

    Onunla oynamak kolaydı. Hem de çok kolay. Messi ile anlaşamıyorsan, futbol oynayamazsın; iş bu kadar basit. Leo’ya pas attığında, tam da doğru anda, mükemmel bir şekilde sana geri gönderir. Hem de her zaman tercih ettiğin ayağına. Her zaman pas atmayı seven biri olarak, onunla oynamak benim için bir zevkti. Leo beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Ben de onun için elimden geleni yapmaya çalıştım.

    Harika bir takım arkadaşıydı. Sakin bir kaptan olarak başladı – sahada her zaman topu ister, bu karakterini her zaman gösterir – ama giderek daha fazla sorumluluk üstlendi. 2015’te Barcelona’dan ayrıldığımda, maçlardan önce takım arkadaşlarını cesaretlendiren harika bir konuşmacı olmuştu. Şimdi ise Arjantin milli takımında, hem sözleriyle hem de eylemleriyle tartışmasız bir kaptan olduğunu görebilirsiniz. Bu, basitçe içinden geliyor: Kazanma konusunda hiç sönmeyen bir istek. Messi’yi hiçbir zaman bir maça hazırlıksız göremezsiniz. Futbola kattığı tutku son derece Arjantinli ve son derece rekabetçidir. Bundan kaçamazsınız.

  • En iyi sürüm

    Messi’nin aklımda yer eden pek çok performansı var, ancak tek bir performans seçmem gerekirse, bu 2011’de Real Madrid’e karşı oynadığımız Şampiyonlar Ligi yarı finali olurdu. İlk maç Bernabéu’da oynanmıştı. José Mourinho bizi uzun çim üzerinde oynamaya zorlamıştı; onların golsüz bir beraberlik peşinde olduklarını görebiliyorduk.

    Leo ilk golü attı, ardından Maradona tarzında o koşuya çıktı ve rakiplerini tek tek geçip gitti. Tek başına Lasana Diarra’ya, Xabi Alonso’ya, Raúl Albiol’e ve Sergio Ramos’a karşı kaldı ve hepsini alt etmeyi başardı. O gün hiç futbol oynamadık. Hiçbir şey olmuyordu. Sonra Messi ortaya çıktı. İşte o, bunu yapabilirdi. Takım oyunumuz aksaklıklarla dolu olabilirdi ama elimizde tarihin en iyi oyuncusu gibi bir koz vardı. Messi, bizim için maçları tek başına kazandı.

    Şu anda onu izlerken duygulanıyorum. Ben 39 yaşına kadar oynamaya devam ettim, ama o zamana kadar Katar Ligi’ndeydim ve İspanya milli takımında oynamayı yıllar önce bırakmıştım. Leo şu anda o yaşta, ama ona baktığınızda hala tamamen aynı olduğunu görüyorsunuz. Hiç değişmedi. Ayaklarının hâlâ nasıl hareket ettiğine bakın, şu küçük, hızlı hareketlere... Başka herhangi biri 2022 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra emekli olurdu, ama o son derece rekabetçi bir canavar. Bir kez daha kazanabileceğine inanıyor.

    Arjantin’in son aşamalara yükseleceğinden en ufak bir şüphem yok. Messi’nin en iyi halini göreceğiz. Bu onun anı. Birçok kişi fiziksel olarak iyi durumda olmadığını ve eskisi gibi olmadığını söylese de, o zihinsel olarak buna hazırlanıyordu. Sonra sahaya çıkıp üç gol attı (hat-trick).

    Cezayir’e attığı ilk gol, tam anlamıyla Leo’ya özgü bir goldu. Rodrigo De Paul yukarı baktığında, Leo tam da doğru yerdeydi, topu almak için ideal noktadaydı. Sonra üç kez arkasına baktı. Bu onun sırlarından biridir. Sürekli etrafa bakar ve etrafında olup bitenleri sürekli değerlendirir. Her şey kafasında net bir şekilde durur. Çoğu zaman sadece yürüyor gibi görünür, ama yürürken etrafına bakınıyor. Takım arkadaşları topu ona paslarken, o rakibin defansif orta saha oyuncusunun ne yaptığını, stoperlerin ne yaptığını ve boş alanların nerede olduğunu tespit ediyor. Oyuna dair kavrayışı birinci sınıf.

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    Tüm pozisyonlarda oynamak

    Barselona’da pek çok zihinsel antrenman yapardık; bu antrenmanlarda boş alanı ya da serbest kalan oyuncuyu bulman gerekiyordu. Bu konuda Messi ustaydı. İniesta’nın, Busquets’in, Puyol’un ve benim pozisyonumda da oynayabileceğini söylediğimde abartmıyorum... Her pozisyondaki en iyi oyuncu gibi her şeyi mükemmel bir şekilde yapabilirdi. Aynı şey bugün de geçerli.

    Cezayir maçından sonra Leo’ya bir mesaj attım. Ona bunun inanılmaz olduğunu, yaptıklarını görünce sadece gülmekten başka bir şey yapamadığımı söyledim. Bu çılgınca bir şeydi, gerçekten çılgınca. Ama Leo işte böyle biridir. Her zaman tam da doğru anda ortaya çıkar. Benim için onunla kıyaslanacak kimse yok. Kıyaslanamaz. O neredeyse insanüstü bir varlık.

    Onun futbol dünyasının Michael Jordan’ı olduğunu söylemeyi seviyorum. Futbolda onunla kıyaslanabilecek kimse yok. Geçmişin efsanelerini istikrarıyla geride bıraktı: Son yirmi yıldır en iyisi oldu. Ve şimdi bile, bunca zaman geçtikten sonra, sahaya çıkıp bize bunu gösteriyor.

    Zihni olağanüstü. Bana göre onu ayıran şey bu. Kaybetmeye tahammül edemez. Futbol için ideal bir mizaca ve ideal bir fiziksel yapıya sahip: Vücudu sanki bu oyun için özel olarak tasarlanmış gibi. Cezayir’e attığı golleri unutun; oyunundaki bütünlüğüne, fiziksel durumuna, oyuna kattığı coşkuya ve saf hırsa bakın. Asla eşi benzeri olmayan bir şampiyon zihniyetine sahip.

    16 yaşındayken onun olağanüstü bir yetenek olduğunu görebiliyordum, ama bu kadar uzun süre bu seviyede kalması gerçekten muhteşem. Leo ile birlikte oynadığım ve tarihte onunla kesiştiğim için minnettarım.

    Onun gibi bir futbolcuyu bir daha asla göremeyeceğimizi düşünüyorum.