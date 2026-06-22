"Yürürken etrafına bakıyor"... Xavi, Messi'nin maçları okuma konusundaki olağanüstü yeteneğinin sırrını açıklıyor

Yirmi yaşındayken Lionel Messi’nin adını ilk kez duydum.

Barcelona’daki gençlik antrenörlerinden biri, akademiye katılmak üzere Arjantin’den gelen bu çocuktan bahsetti. Daha önce ona benzeyen birini hiç görmediğini söyledi. Dürüst olmak gerekirse, şüpheliydim. Barcelona sisteminden pek çok gelecek vaat eden çocuk geçiyordu. Benim görüşüm, bir oyuncuyu ancak A takımına yükseldiğinde değerlendirebileceğin yönündeydi.

Bana şöyle dedi: “Xavi, bu çocuk farklı.”

Sonraki yıllarda Barcelona’nın kendi televizyon kanalında Messi’nin görüntülerini izlediğimi hatırlıyorum. Becerileri, golleri… Dört ya da beş defans oyuncusunu çalımlayıp ardından kaleciyi de geçen o görüntüler. Sanki doğaüstü bir yetenek gibi görünüyordu, ama pek çok genç de öyle görünüyordu. Kanalda sadece en iyi anlarını göstermeye alışmışlardı.

2004 yılında, aynı antrenör bana bir mesaj gönderdi: “Sana bahsettiğim şu Arjantinli, yarın sizinle antrenmana çıkacak.” İçimden şöyle düşündüm: “Peki, bu çocuğun gerçekte neyden yapıldığını görmenin zamanı geldi.”

O ilk antrenmanı hâlâ hatırlıyorum. Topa hakimiyeti, driplingleri, pasları, takım arkadaşlarıyla kurduğu uyum… Her şeyi yapabiliyordu. Tam bir fenomendi.

Gördüklerime inanamıyordum. Diğer büyük oyuncular da – Carles Puyol, Víctor Valdés, Deco, Ronaldinho – inanamıyordu. Birbirimize bakıp sanki “Bu normal değil” der gibiydik. Leo sadece 16 yaşındaydı ve hemen kulübün neredeyse en iyi oyuncusu olmuştu.