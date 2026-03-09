Yurtdışındaki İngilizler: Trent Alexander-Arnold ve Marcus Rashford İspanyol basını tarafından eleştirilirken, Fikayo Tomori AC Milan derbisinde galibiyete katkıda bulundu

Real Madrid, Cuma günü Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 yenerek La Liga'da üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından geri döndü ve şampiyonluk yarışını sürdürdü. Ancak Alvaro Arbeloa'nın oyuncuları için hiç de kolay bir akşam olmadı, çünkü Federico Valverde'nin ikinci yarının uzatma dakikalarının beşinci dakikasında attığı golle galibiyeti elde ettiler ve Uruguaylı oyuncunun şutunun kötü bir sekmeyle ağlara gitmesi sayesinde büyük bir şans yakaladılar.

Madrid, özellikle savunmada bir kez daha gerçek bir uyum sağlayamayınca, Celta bir puan almayı hak etmişti. Borja Iglesias'ın 25. dakikada Aurelien Tchouameni'nin erken golünü iptal eden vuruşu, Trent Alexander-Arnold'un çok kolay geçilmesinin bir örneğiydi.

Williot Swedberg, İngiltere milli oyuncuyu hızıyla geçerek sol kanattan gelen uzun pası indirdi, ardından sağ ayağına kesip Iglesias'a düşük bir orta yaptı ve Iglesias da soğukkanlılıkla golü attı. Alexander-Arnold'un savunması, nazikçe söylemek gerekirse, çok rahatçaydı ve bu sadece o pozisyonda da değildi; maç boyunca sadece bir kez top kapma girişiminde bulundu.

Eski Liverpool bekçisi, İspanyol basınının da belirttiği gibi, Madrid'de hala sudan çıkmış balık gibi görünüyor. Marca, onun son performansını sert bir şekilde değerlendirerek şöyle dedi: "Hücumda çok katkı sağlıyor ama savunmada da çok şey kaybediyor. Celta'nın beraberlik golünde inanılmaz derecede zayıftı."

Diario Sport bir adım daha ileri gitti: "Trent'in durumu çok endişe verici. İngiliz oyuncu, Celta'nın ilk golünde de görüldüğü gibi, Real Madrid'in savunmasında bir sorun teşkil ediyor. Savunmada çok zayıftı ve oyunun her alanında tamamen rakibine üstünlük sağladı. Daha da kötüsü, hücumda yaptığı az da olsa katkılarını da kaybetti. [Dani] Carvajal biraz iyileşirse, ilk 11'e geri dönecek."

Alexander-Arnold önümüzdeki haftalarda performansını önemli ölçüde artırmazsa, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alma şansını da kesinlikle kaybedecektir.