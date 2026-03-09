Goal.com
Yurtdışındaki İngilizler: Trent Alexander-Arnold ve Marcus Rashford İspanyol basını tarafından eleştirilirken, Fikayo Tomori AC Milan derbisinde galibiyete katkıda bulundu

GOAL, vatanlarından uzakta geçimini sağlayan İngiliz oyuncuları inceliyor. Daha iyi bir futbol hayatı arayışında konfor alanlarını terk etmeye karar veren birçok yıldız oyuncu var. Premier Lig, hala dünyanın en eğlenceli liglerinden biri ve Championship, gelişim için harika bir ortam sunuyor, ancak başka seçenekler de var.

İngiltere kaptanı Harry Kane'in bu hafta sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmasıyla, diğer birçok İngiliz oyuncu Avrupa'nın büyük liglerinde ön plana çıkma fırsatı yakaladı. Ne yazık ki, bunlardan ikisi La Liga'da bu fırsatı kaçırarak basında kötü bir izlenim bıraktı, bir diğeri ise Hollanda'da unutulması gereken bir öğleden sonra geçirdi. Ancak, beş kez İngiltere milli takımında forma giymiş bir oyuncu, İtalya'da derbi galibiyetinin tadını çıkardı.

GOAL, bu sezon her pazartesi, yurtdışında oynayan İngiliz yıldızların son haberlerini, neler yaptıklarını, kimlerin zirveye ulaştığını ve kimlerin eve dönmesi gerektiğini sizlere aktarıyor. Hadi bu haftanın özetine geçelim...

  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Trent hala zorlanıyor

    Real Madrid, Cuma günü Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 yenerek La Liga'da üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından geri döndü ve şampiyonluk yarışını sürdürdü. Ancak Alvaro Arbeloa'nın oyuncuları için hiç de kolay bir akşam olmadı, çünkü Federico Valverde'nin ikinci yarının uzatma dakikalarının beşinci dakikasında attığı golle galibiyeti elde ettiler ve Uruguaylı oyuncunun şutunun kötü bir sekmeyle ağlara gitmesi sayesinde büyük bir şans yakaladılar.

    Madrid, özellikle savunmada bir kez daha gerçek bir uyum sağlayamayınca, Celta bir puan almayı hak etmişti. Borja Iglesias'ın 25. dakikada Aurelien Tchouameni'nin erken golünü iptal eden vuruşu, Trent Alexander-Arnold'un çok kolay geçilmesinin bir örneğiydi. 

    Williot Swedberg, İngiltere milli oyuncuyu hızıyla geçerek sol kanattan gelen uzun pası indirdi, ardından sağ ayağına kesip Iglesias'a düşük bir orta yaptı ve Iglesias da soğukkanlılıkla golü attı. Alexander-Arnold'un savunması, nazikçe söylemek gerekirse, çok rahatçaydı ve bu sadece o pozisyonda da değildi; maç boyunca sadece bir kez top kapma girişiminde bulundu.

    Eski Liverpool bekçisi, İspanyol basınının da belirttiği gibi, Madrid'de hala sudan çıkmış balık gibi görünüyor. Marca, onun son performansını sert bir şekilde değerlendirerek şöyle dedi: "Hücumda çok katkı sağlıyor ama savunmada da çok şey kaybediyor. Celta'nın beraberlik golünde inanılmaz derecede zayıftı."

    Diario Sport bir adım daha ileri gitti: "Trent'in durumu çok endişe verici. İngiliz oyuncu, Celta'nın ilk golünde de görüldüğü gibi, Real Madrid'in savunmasında bir sorun teşkil ediyor. Savunmada çok zayıftı ve oyunun her alanında tamamen rakibine üstünlük sağladı. Daha da kötüsü, hücumda yaptığı az da olsa katkılarını da kaybetti. [Dani] Carvajal biraz iyileşirse, ilk 11'e geri dönecek."

    Alexander-Arnold önümüzdeki haftalarda performansını önemli ölçüde artırmazsa, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alma şansını da kesinlikle kaybedecektir.

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    'Felaket' Rashford performansı

    Marcus Rashford'un La Liga'daki ilk sezonu Alexander-Arnold'unkinden daha umut verici geçti. Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona forması giyen Rashford, toplamda 23 gol ve asist kaydetti. Ancak, son dört La Liga maçında gol veya asist kaydetmedi ve Blaugrana'nın son iç saha maçında sadece 62 dakika sahada kaldı.

    Lamine Yamal, Athletic Club'ı 1-0 mağlupeden Barca'ya sihirli bir an yaşattı ve 68. dakikada üst köşeye muhteşem bir şut göndererek takımının zirvede dört puanlık üstünlüğünü korumasını sağladı. Ancak takımın performansı genel olarak zayıftı ve Rashford, konuk takıma ivme kazandıracak fırsatları sürekli kaçırarak en büyük suçlu oldu.

    28 yaşındaki oyuncu 13 kez top kaybı yaptı ve maçta sadece iki isabetli orta yaptı, sık sık kafasını kaldırmak yerine kör noktalara koştu. Skor hala 0-0 iken Raphinha'nın yerine oyuna girmesi sürpriz olmadı ve Barça onun çıkmasından sonra daha iyi oynadı.

    Alexander-Arnold gibi, Rashford da İspanya'nın en büyük gazeteleri tarafından eleştirildi. Diario AS, İngiliz kanat oyuncusunun performansını "felaket" olarak nitelendirirken, Sport ise "İngiliz oyuncu oldukça sönük bir performans sergiledi, bir kez bile rakibini geçemedi, sık sık top kaybı yaptı ve rahatsız görünüyordu. Tamamen sıradan bir maçta kaçırılmış bir fırsat" diye yazdı.

    Barça, Rashford'un satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağını henüz onaylamadı ve Cumartesi günkü maç, yönetim kurulunu ikna etmek için pek bir işe yaramadı. İstatistikleri ne kadar iyi görünse de, aslında Hansi Flick'in forvet hattındaki zayıf halka olarak göze çarpıyor ve hala garantili bir ilk 11 oyuncusu değil.

    İngiltere'nin sol kanatta sınırlı seçenekleri olması nedeniyle Rashford, Alexander-Arnold'dan daha fazla Dünya Kupası'na katılma şansına sahip, ancak şu anki formuyla Newcastle'dan Anthony Gordon, Thomas Tuchel'in ilk 11'inde yer almayı daha çok hak ediyor.

  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Tomori derbi galibiyetini aldı

    Pazar günü AC Milan ile Inter arasında oynanan Derby della Madonnina maçı, her zamanki gibi maç öncesi heyecan yaratmadı. Bunun en büyük nedeni, Nerazzurri'nin Serie A'nın zirvesinde yerel rakibine 10 puan fark atmış olmasıydı. Inter, ligde üst üste sekiz galibiyet aldıktan sonra da kendine güven doluydu ve bir galibiyet daha alarak şampiyonluk yarışını bitirebilirdi.

    Ancak Milan, şampiyonluğa koşan rakibine boyun eğmek istemedi. Massimiliano Allegri'nin takımı, Pervis Estupinan'ın Rossoneri formasıyla attığı ilk golle 1-0 galip gelerek senaryoyu alt üst etti ve 15 yıl sonra ilk kez Inter'i ligde iki kez mağlup etti.

    Inter, ilk yarının sonlarında geriye düşmesinin ardından öfkelendi, ancak Milan'ın kararlı savunma oyuncularının duvarı karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Koni De Winter'in savunmanın merkezinde muazzam bir performans sergilemesi ile lideri sadece bir şutla sınırladılar.

    Fikayo Tomori de üçlü savunmanın sağında en iyi performansını sergiledi ve Francesco Pio Esposito ile Federico Dimarco'nun tehditlerini başarıyla bertaraf etti. Milan'da beşinci sezonunu geçiren eski Chelsea oyuncusu Tomori, dört yerden ikili mücadele galibiyeti, dört top uzaklaştırma ve %83 pas isabet oranı ile kendinden emin bir performans sergiledi ve bu performans, onu İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda sürpriz bir isim haline getirebilir.

    Ayrıca, kas problemi gibi görünen bir sakatlık nedeniyle erken bir aşamada acı çekmesine rağmen, 90 dakika boyunca mücadeleyi sürdürerek muazzam bir direnç gösterdi.

    Tomori maçtan sonra, "Kompakt kalmak için çok çalıştık. Inter'e karşı oynamak ve gol yememek kolay değil, bu yüzden yaptığımız iyi işi gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi. "Derbi her zaman özel bir maçtır ve her zaman zordur. Galibiyetten mutluyuz, şimdi bu gecenin tadını çıkaracağız ve sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanacağız."

    Milan'ın Inter ile arasındaki 7 puanlık farkı kapatmak için sadece 10 maçı kaldı, ancak umutlar yeniden yeşerdi. Sezonun sonlarında bir geri dönüş tamamen göz ardı edilemez, özellikle de Tomori bu kadar sağlam bir temel oluşturmaya devam ederse.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    Greenwood çok ihtiyaç duyulan galibiyeti elde etti

    Marsilya, geçen hafta çeyrek finalde Toulouse'a penaltılarla yenilerek Coupe de France'dan elendi. Orange Velodrome'da 2-2 berabere kalan Marsilya, hafta sonu Toulouse Stadyumu'na gittiğinde hemen intikam alma şansı yakaladı ve çok daha kontrollü bir performans sergileyerek işini halletti.

    Beklendiği gibi, maçın kaderini belirleyen golü 18. dakikada Mason Greenwood attı. Igor Paixao sol kanattan gelen pası aldı ve geriye doğru keserek, hızla gelen Greenwood'a pas verdi. Greenwood, Toulouse kalecisi Guillaume Restes'i geçerek muhteşem bir vuruşla golü attı.

    Bu, eski Manchester United forvetinin sezonun 25. golü ve Ligue 1'deki 15. golüydü, bu da onu bir kez daha gol kralı olmaya en yakın aday yaptı. Bu gol, Marsilya'nın Lyon'u geçerek üçüncü sıraya yükselmesini sağladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı hala devam ediyor.

    Ancak, öğleden sonra Greenwood için tam bir başarı değildi. Yeni OM teknik direktörü Habib Beye, 24 yaşındaki oyuncuyu saatin 60. dakikasında oyundan çıkararak bazılarının kaşlarını çatmasına neden oldu ve maç sonrası basın toplantısında bu kararını açıklamak zorunda kaldı.

    Beye, "Sarı kart gördüğü bir itişme yaşandı ve Mason içgüdüsel bir oyuncu olduğu için, o maçta 10 kişi kalmak istemedim" dedi. Beye, "Mason'ı forvet olarak oynattım, ancak sol orta savunma oyuncusu ve [Dayann] Methalie'yi sabitleyerek Quinten Timber ve Timothy Weah'a alan açmasını istedim. Mason'ın eksende kalan bir oyuncu olmadığını biliyordum." 

    Greenwood, Beye'nin selefi Roberto De Zerbi tarafından savunma görevini yerine getirmediği için sık sık eleştiriliyordu ve görünüşe göre hala dersini almamış. Son üçte birde inkar edilemez kalitesine rağmen, İngiltere milli takımında bir kez forma giyen bu oyuncu hala çok bireyselci ve bu da onun Avrupa'nın elit kulüplerinden birinde bir şans daha yakalamasını engelleyebilir.

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    Sterling'in garip röportajı

    Raheem Sterling, Feyenoord'da zorlu bir başlangıç yaşadı. Bu durum, eski Chelsea yıldızının geçen yıl Mayıs ayından bu yana hiçbir resmi maçta oynamadan Şubat ayında kulübe katılması göz önüne alındığında belki de şaşırtıcı değildir. Robin van Persie, Sterling'e Eredivisie'de Telstar'ı 2-1 yendikleri ve Twente'ye 2-0 yenildikleri maçlarda ikinci yarıda kısa süreli süreler verdi, ancak Sterling her iki maçta da çok az etki yarattı.

    Sterling'in maç kondisyonunu yeniden kazanması nedeniyle bu durum mazur görülebilir olsa da, 31 yaşındaki oyuncunun Pazar günü NAC karşısında ilk kez tam süre forma giymesinin ardından Van Persie'nin kafasında bazı alarm zilleri çalmaya başlamış olabilir. Sterling, sahada geçirdiği 63 dakikada beklenen gol ortalaması 0,16, beklenen asist ortalaması ise sadece 0,03 oldu. Bir büyük fırsatı kaçırırken, tek bir orta bile yapamadı.

    Feyenoord'un 3-3 berabere kalarak lider PSV'nin arkasında ikinci sıraya düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının tek sorumlusu o değildi, ancak Sterling sol kanatta yeterince katkı sağlayamadı. Daha da kötüsü, maçın bitiminden sonra ESPN ile çok garip bir röportaj yaptı.

    Televizyon muhabiri, eski Manchester City yıldızına gol fırsatını değerlendirmesi gerekip gerekmediğini sorarken gülüyor gibi görünüyordu, bu da Sterling'in "Gülmemelisin dostum!" diye cevap vermesine neden oldu.

    Sterling daha sonra, "Evet, dediğim gibi, kafamdaki örümcek ağlarını temizlemem gerekiyor. Fırsatım vardı ve benim standartlarıma göre bunu değerlendirmeliydim, o zaman maç da bitebilirdi" dedi.

    Sterling bu pasını kısa sürede atlatmazsa, geleceği yine belirsizliğe gömülebilir. Feyenoord, onunla sadece sezon sonuna kadar bir sözleşme imzaladı ve şu ana kadar, onun uzun vadede faydalı bir oyuncu olabileceğine dair pek bir kanıt yok. Bununla birlikte, Van Persie'nin takımının hala 14 lig maçı var ve Sterling en azından durumu tersine çevirmek için doğru zihniyete sahip, çünkü şöyle dedi: "Eski seviyeme geri dönmek istiyorum. Bu da iyi bir adım."

  • Nashville SC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Surridge, MLS sıralamasında Messi'nin önünde yer alıyor

    Amerika Birleşik Devletleri'nde Lionel Messi, Inter Miami'nin D.C. United'a karşı attığı galibiyet golünün ardından hafta sonu MLS manşetlerini domine etti. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, 2026 sezonuna üçte üçle başladı ve üçüncü kez üst üste MLS MVP ödülünü ve arka arkaya Altın Ayakkabı ödülünü kazanmayı hedefliyor.

    Ancak, Nashville'in yıldız oyuncusu Sam Surridge ile bu ödül için zorlu bir rekabet yaşayabilir. Eski İngiltere U21 milli takım oyuncusu, Pazar günü takımının Minnesota'yı 3-1 yendiği maçta iki gol atarak, LA Galaxy'den Joao Klauss ile birlikte dört golle MLS'in şu anki en golcü oyuncusu oldu. 

    Surridge, Patrick Yazbek'in şutunu ağlara yönlendirerek skoru açtı ve Nashville'in çok önemli üçüncü golünü attı. Penaltı alanında çevik ayak hareketleriyle topu ağlara gönderdi.

    Nashville teknik direktörü BJ Callaghan daha sonra gazetecilere, "Sam gol atar. Onun işi budur. Maçta fark yaratır" dedi.

    Surridge'in performansı, Nashville'in Dallas ile 0-0 berabere kaldığı önceki maçı hastalık nedeniyle kaçırmış olması nedeniyle daha da dikkat çekiciydi. Callaghan şöyle devam etti: "Bu adama büyük bir övgü vermek gerekir. Yani, bu adam dört veya beş gün boyunca hasta ve morali bozuktu. Sadece muazzam bir cesaret, kahramanlık ve yılmaz bir zihniyet."

    MLS'in en iyi oyuncuları arasındaki statüsünü daha da vurgulamak için Surridge, 2025'in başından bu yana kendi sahasında ligin en fazla gol atan oyuncusu olarak 17 gol kaydetti. Bournemouth akademisi mezunu, Nottingham Forest'tan ayrılıp Amerikan rüyasını kovalamaya başladığından beri olağanüstü bir performans sergiliyor ve Nashville'i bir kez daha MLS playofflarına taşıyacağına bahse giren çok az kişi var.

