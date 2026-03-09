Yurtdışındaki İngilizler: Trent Alexander-Arnold ve Marcus Rashford İspanyol basını tarafından eleştirilirken, Fikayo Tomori AC Milan derbisinde galibiyete katkıda bulundu

Pazar günü AC Milan ile Inter arasında oynanan Derby della Madonnina maçı, her zamanki gibi maç öncesi heyecan yaratmadı. Bunun en büyük nedeni, Nerazzurri'nin Serie A'nın zirvesinde yerel rakibine 10 puan fark atmış olmasıydı. Inter, ligde üst üste sekiz galibiyet aldıktan sonra da kendine güven doluydu ve bir galibiyet daha alarak şampiyonluk yarışını bitirebilirdi.
Ancak Milan, şampiyonluğa koşan rakibine boyun eğmek istemedi. Massimiliano Allegri'nin takımı, Pervis Estupinan'ın Rossoneri formasıyla attığı ilk golle 1-0 galip gelerek senaryoyu alt üst etti ve 15 yıl sonra ilk kez Inter'i ligde iki kez mağlup etti.
Inter, ilk yarının sonlarında geriye düşmesinin ardından öfkelendi, ancak Milan'ın kararlı savunma oyuncularının duvarı karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Koni De Winter'in savunmanın merkezinde muazzam bir performans sergilemesi ile lideri sadece bir şutla sınırladılar.
Fikayo Tomori de üçlü savunmanın sağında en iyi performansını sergiledi ve Francesco Pio Esposito ile Federico Dimarco'nun tehditlerini başarıyla bertaraf etti. Milan'da beşinci sezonunu geçiren eski Chelsea oyuncusu Tomori, dört yerden ikili mücadele galibiyeti, dört top uzaklaştırma ve %83 pas isabet oranı ile kendinden emin bir performans sergiledi ve bu performans, onu İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda sürpriz bir isim haline getirebilir.
Ayrıca, kas problemi gibi görünen bir sakatlık nedeniyle erken bir aşamada acı çekmesine rağmen, 90 dakika boyunca mücadeleyi sürdürerek muazzam bir direnç gösterdi.
Tomori maçtan sonra, "Kompakt kalmak için çok çalıştık. Inter'e karşı oynamak ve gol yememek kolay değil, bu yüzden yaptığımız iyi işi gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi. "Derbi her zaman özel bir maçtır ve her zaman zordur. Galibiyetten mutluyuz, şimdi bu gecenin tadını çıkaracağız ve sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanacağız."
Milan'ın Inter ile arasındaki 7 puanlık farkı kapatmak için sadece 10 maçı kaldı, ancak umutlar yeniden yeşerdi. Sezonun sonlarında bir geri dönüş tamamen göz ardı edilemez, özellikle de Tomori bu kadar sağlam bir temel oluşturmaya devam ederse.