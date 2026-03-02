Goal.com
Canlı
Brits Abroad Kane Jobe SterlingGOAL

Çeviri:

Yurtdışındaki İngilizler: Harry Kane, Jobe Bellingham'ın pahasına Der Klassiker zaferinde üç rekor kırarken, Raheem Sterling 'kafasız tavuk' Feyenoord ile yavaş başlangıcını sürdürüyor

GOAL, vatanlarından uzakta geçimini sağlayan İngiliz oyuncuları inceliyor. Daha iyi bir futbol hayatı arayışında konfor alanlarını terk etmeye karar veren birçok yıldız oyuncu var. Premier Lig, hala dünyanın en eğlenceli liglerinden biri ve Championship, gelişim için harika bir ortam sunuyor, ancak başka seçenekler de var.

İngiltere kaptanı, Almanya'da tarih kitaplarını yeniden yazdı, ancak bunu potansiyel bir gelecekteki milli takım arkadaşının pahasına yaptı. Bu arada, Arsenal'den kiralık olarak oynayan bir oyuncu Fransa'da etkileyici bir performans sergiledi, yeniden öne çıkan deneyimli bir kanat oyuncusu ise biraz daha fazla süre aldı.

GOAL, bu sezon her pazartesi, yurtdışındaki İngiliz yıldızların son haberlerini, neler yaptıklarını, kimlerin zirveye ulaştığını ve kimlerin eve dönmesi gerektiğini sizlere aktarıyor. Hadi bu haftanın özetine geçelim...

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Kane'in iki golü Der Klassiker'i belirledi

    Futbol basit bir oyundur. Harry Kane oynuyorsa, gol atması neredeyse kesindir. On yıldan fazla bir süredir bunu yapıyor, ancak Bayern Münih'te geçirdiği bu sezon, kişisel açıdan şimdiden en iyi sezonu oldu.

    Cumartesi günü Bayern'in rakibi Borussia Dortmund'u 3-2 yendiği maçta attığı iki golle sezon gol sayısını 45'e çıkaran Kane, 2023-24 sezonunda Bavyera'da oynadığı ilk sezonunda attığı 44 golü aştı. Kane ayrıca, efsanevi Dixie Dean'den bu yana bir sezon içinde bir üst düzey kulüpte 45 gol barajını aşan ilk İngiliz oyuncu oldu (bu rekor 1932'den beri kırılamamıştı) ve Bundesliga'da dört maç üst üste iki gol atan sadece dört oyuncudan biri.

    Kane'in Signal-Iduna Park'ta attığı goller, Bayern için de kritik anlarda geldi. Nico Schlotterbeck, ilk yarıyı ev sahibi takımın üstünlüğüyle bitirirken, İngiltere kaptanı yakın mesafeden attığı güzel bir golle skoru eşitledi. Ardından penaltı noktasından Bayern'i 2-1 öne geçirdi ve Daniel Svensson, BVB için son dakikada bir gol atmış gibi görünüyordu, ancak Joshua Kimmich son dakikalarda golünü attı ve konuk takım galip geldi.

    Kimmich, maç sonrası Kane'in olağanüstü istikrarına olaninanmazlığını dile getirdi. Orta saha oyuncusu, "Harry inanılmaz" dedi. "Her hafta iki gol atıyor ve bizim için onun gibi bir oyuncuya sahip olmak çok önemli. Sadece attığı goller nedeniyle değil, aynı zamanda takımı nasıl yönettiği, nasıl öne çıktığı ve galibiyetler ve sonuçlar için nasıl sorumluluk almak istediği nedeniyle de. Takım için onun gibi oyunculara sahip olmak gerçekten çok önemli."

    Kane'in hedefinde bir başka rekor daha var: Robert Lewandowski'nin tek bir Bundesliga sezonunda attığı 41 gol. Kane, 10 maç kala 30 golü buldu ve şöyle konuştu: "Bu sorunun artık her maçtan sonra sorulacağını biliyorum, ama daha oynanacak çok maç var. Bu dönemde istikrarımı korumam gerekiyor ve bunun mümkün olup olmadığını nisan sonunda göreceğiz."

    • Reklam
  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Jobe, Bayern'in galibiyet golüne 'asist yaptı'

    Kane için unutulmaz bir gece olsa da, Jobe Bellingham bu geceyi bir an önce unutmak isteyecektir. Eski Dortmund kahramanı Jude'un küçük kardeşi, ünlü sarı-siyahlı formayla pek de kolay bir ilk sezon geçirmedi ve bazı taraftarlar, Bayern'e karşı alınan son yenilgide oynadığı rol nedeniyle ona yükleniyor.

    Bellingham, BVB'nin 2-1 geride olduğu 75. dakikada oyuna girdi ve Svensson'un beraberlik golüne yol açan pozisyonda yer almamasına rağmen, Bundesliga liderinin galibiyet golüne "asist" yaptığı için alay konusu oldu. Michael Olise, yan çizgiye koşarak Jamal Musiala'ya alaycı bir orta yaptı, ancak Bellingham topu kafayla önce karşıladı. Ancak top, Kimmich'in vole vuruşuna uygun bir şekilde düştü ve maçın son anlarında ağları buldu.

    Bu gerçekten Bellingham'ın hatası mıydı? Onu çok fazla suçlamak zor. İlk içgüdüsü, hedefe doğru gidip gitmeyeceği belli olmayan bir ortayı uzaklaştırmak. Topun nereye gittiği (daha doğrusu nereye gideceği) konusunda eleştirmek isteseniz bile, Kimmich'in gelip zayıf ayağıyla vole vuruşuyla topu üst köşeye göndermesi ihtimali gülünç derecede düşük.

    Sonuç olarak, Bellingham suçlu mu? Aslında değil, ama yine de yurtdışındaki zorlu ilk sezonunun bir başka kötü anı.

  • Bayer 04 Leverkusen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Quansah son dakikalarda Leverkusen'i kurtardı

    Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympiacos'u eleyerek iç sahaya döndü ve Arsenal ile son 16 turunda karşılaşacak. Ancak Arsenal'e odaklanmadan önce, Bundesliga'da kötü giden sezonunu tekrar rayına oturtmak zorundalar.

    Kasper Hjulmand'ın takımı, Cumartesi günü Mainz ile evinde 1-1 berabere kaldığı son dört maçında sadece bir galibiyet alabildi ve sıralamada altıncı sıraya geriledi. Konuk takımın inatçılığı karşısında hayal kırıklığına uğrayan Leverkusen, ikinci yarının ortasında Sheraldo Becker'in golüyle geriye düştü ve bir yenilgi daha almaya doğru gidiyor gibi görünüyordu. Ancak, eski Liverpool savunmacısı Jarell Quansah, maçın son dakikalarında geçici forvet olarak görev yaptı ve Christian Kofane'nin geri pasını ön direkte kayarak gole çevirerek, bitime iki dakika kala eşitliği sağladı.

    Bu, Quansah'ın geçen yaz Liverpool'dan Leverkusen'e transfer olduktan sonra attığı dördüncü gol oldu. Thomas Tuchel'in Dünya Kupası kadrosunda yer almak için rekabetin çok sıkı olduğu düşünülürse, bir kez milli olan İngiliz oyuncu, her iki alanda da tehlikeli olduğunu göstererek kadroda yer alma şansını zedelemediyor.

    Quansah, Leverkusen'in kulüp kanallarına "Yeterli enerjimiz ve yoğunluğumuz yoktu" dedi. "Bu dünyanın sonu değil, bunu aklımızda tutmalıyız. Hala birçok maç ve önemli aylar var. Elbette Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun için maçları kazanmalıyız, sezon sonunda önemli olan budur."

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LYONAFP

    Nwaneri, Marsilya'nın son dakikada galibiyet golünü hazırladı.

    Ethan Nwaneri'nin Arsenal'den Marsilya'ya kiralanması henüz tam olarak karşılığını vermiş değil. OM'da golle başladı ve Ligue 1 şampiyonluğu için mücadele eden Lens'e karşı 3-1 galip gelen takımda ilk maçında gol attı, ancak sonraki altı maçta sadece birinde bir saatten fazla süre aldı. Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin ayrılması ve Marsilya'yı her an saran genel kargaşa da durumu kolaylaştırmadı.

    Ancak Pazar günü, Nwaneri'nin Fransa'daki kariyerinde bir dönüm noktası olabilir. Evinde oynanan Lyon maçında, skor 1-1 iken son 27 dakikada oyuna girdi ve İngiliz oyuncunun oyuna girmesinden kısa bir süre sonra konuk takım tekrar öne geçse de, Pierre-Emerick Aubameyang son dakikalarda OM'yi tekrar eşitliğe taşıdı.

    Sonra, son bir hücumda Nwaneri sol kanada çekildi ve Arsenal'den eski takım arkadaşı Aubameyang'a harika bir alçak orta ile topu servis etti ve Aubameyang topu ağlara göndererek Stade Velodrome'u çılgına çevirdi.

    Bu sonuçla Marsilya, Ligue 1'de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanan son takım olan Lyon'a 2 puan yaklaşmış oldu.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-TWENTE-FEYENOORDAFP

    Sterling, Feyenoord'daki ikinci maçında zorlanıyor

    Raheem Sterling'in, 2025-26 sezonunun ilk yarısında Chelsea'nin ilk takım kadrosundan çıkarılmasının etkilerini hala hissettiğini söylemek doğru olur. Bu durum, Arsenal'de geçirdiği hayal kırıklığı yaratan kiralık sezonun ardından geldi. Kanat oyuncusu, Eredivisie'de ikinci sırada yer alan ancak lider PSV'nin 17 puan gerisinde olan Robin van Persie'nin Feyenoord takımında Rotterdam'da yeni bir yuva buldu. Şampiyonluk hayali neredeyse tamamen sona ermiş olsa da, takım hala gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne otomatik olarak katılma hakkını elde edebilir.

    Ancak bunun için kendilerini toparlamaları gerekecek. Sterling, geçen hafta Feyenoord'un küme düşme mücadelesi veren Telstar'ı 2-1 yendiği maçta yedek kulübesinden oyuna girerek ilk kez forma giydi, ancak Pazar günü oynanan ikinci maçında Twente'ye 2-0 yenildiler.

    İngiltere'nin ikonik oyuncusu, konuk takımın 1-0 geriden gelmeye çalışırken yarım saat süre aldı. Van Persie maç sonrası "Sterling yarım saatten fazla oynayamaz" mesajını verdi. Sterling'in lehine olan şey, oyuna girmeye çalıştığıydı, ancak uygulaması kötüydü, üç driplinginden hiçbirini tamamlayamadı ve yedi ikili mücadelesinden sadece ikisini kazandı.

    Eleştirilerin çoğu Van Persie'ye yöneldi, oyuncular ise taktiksel talimatların eksikliği nedeniyle mazur görüldü. Eski Ajax ve PSV yıldızı Kenneth Perez ESPN'e şunları söyledi: "Kaos vardı. Her şeye ve herkese suçlayıcı bakışlar vardı. Kimse mutlu değildi. Ne yapacağını ve sorunları nasıl çözeceğini bilmiyorsan, mutlu olamazsın.

    "Maçlar sırasında taktiksel olarak bunu uygulayabilen harika antrenörlere sahip olduğum için şanslıydım. Önceden iki veya üç senaryo hazırlayan antrenörler. Bu, sahada kendinize güvenmenizi sağlıyordu. Feyenoord ise başsız tavuk gibiydi. Kenardan hiçbir yönlendirme yoktu. Hiçbir iletişim yoktu. Bugün berbat bir gündü."

  • Jesse Lingard FC Seoul 2025Getty

    Lingard, Brezilya'ya sansasyonel transferine çok yakın

    Bu haftanın incelemesini tamamlarken, Jesse Lingard'ın son yan görevine dair bazı haberlerimiz var. FC Seoul ile Güney Kore'de geçirdiği hareketli iki yılın ardından, Manchester United akademisi ürünü olan Lingard yeteneklerini Güney Amerika'ya taşıyor.

    Avrupa dışındaki "Brits Abroad" programının düzenli konuğu olan Lingard, Brezilya'nın güçlü takımı Corinthians ile yakında sözleşme imzalayacak ve böylece eski takım arkadaşı Memphis Depay ile yeniden bir araya gelecek. İki oyuncu, Hollandalı oyuncunun Old Trafford'da geçirdiği iki yıl boyunca kısa bir süre birlikte oynamışlardı, ancak neredeyse on yıldır birlikte oynamamışlardı.

    33 yaşında olan Lingard, kariyerinin son demlerinde Football Manager'ın pentagon challenge'ını gerçek hayatta tamamlamaya çalışıyor gibi görünüyor. Gayet makul.

0