Yurtdışındaki İngilizler: Harry Kane, Jobe Bellingham'ın pahasına Der Klassiker zaferinde üç rekor kırarken, Raheem Sterling 'kafasız tavuk' Feyenoord ile yavaş başlangıcını sürdürüyor

Raheem Sterling'in, 2025-26 sezonunun ilk yarısında Chelsea'nin ilk takım kadrosundan çıkarılmasının etkilerini hala hissettiğini söylemek doğru olur. Bu durum, Arsenal'de geçirdiği hayal kırıklığı yaratan kiralık sezonun ardından geldi. Kanat oyuncusu, Eredivisie'de ikinci sırada yer alan ancak lider PSV'nin 17 puan gerisinde olan Robin van Persie'nin Feyenoord takımında Rotterdam'da yeni bir yuva buldu. Şampiyonluk hayali neredeyse tamamen sona ermiş olsa da, takım hala gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne otomatik olarak katılma hakkını elde edebilir.
Ancak bunun için kendilerini toparlamaları gerekecek. Sterling, geçen hafta Feyenoord'un küme düşme mücadelesi veren Telstar'ı 2-1 yendiği maçta yedek kulübesinden oyuna girerek ilk kez forma giydi, ancak Pazar günü oynanan ikinci maçında Twente'ye 2-0 yenildiler.
İngiltere'nin ikonik oyuncusu, konuk takımın 1-0 geriden gelmeye çalışırken yarım saat süre aldı. Van Persie maç sonrası "Sterling yarım saatten fazla oynayamaz" mesajını verdi. Sterling'in lehine olan şey, oyuna girmeye çalıştığıydı, ancak uygulaması kötüydü, üç driplinginden hiçbirini tamamlayamadı ve yedi ikili mücadelesinden sadece ikisini kazandı.
Eleştirilerin çoğu Van Persie'ye yöneldi, oyuncular ise taktiksel talimatların eksikliği nedeniyle mazur görüldü. Eski Ajax ve PSV yıldızı Kenneth Perez ESPN'e şunları söyledi: "Kaos vardı. Her şeye ve herkese suçlayıcı bakışlar vardı. Kimse mutlu değildi. Ne yapacağını ve sorunları nasıl çözeceğini bilmiyorsan, mutlu olamazsın.
"Maçlar sırasında taktiksel olarak bunu uygulayabilen harika antrenörlere sahip olduğum için şanslıydım. Önceden iki veya üç senaryo hazırlayan antrenörler. Bu, sahada kendinize güvenmenizi sağlıyordu. Feyenoord ise başsız tavuk gibiydi. Kenardan hiçbir yönlendirme yoktu. Hiçbir iletişim yoktu. Bugün berbat bir gündü."