Yurtdışındaki İngilizler: Harry Kane, Jobe Bellingham'ın pahasına Der Klassiker zaferinde üç rekor kırarken, Raheem Sterling 'kafasız tavuk' Feyenoord ile yavaş başlangıcını sürdürüyor

Futbol basit bir oyundur. Harry Kane oynuyorsa, gol atması neredeyse kesindir. On yıldan fazla bir süredir bunu yapıyor, ancak Bayern Münih'te geçirdiği bu sezon, kişisel açıdan şimdiden en iyi sezonu oldu.

Cumartesi günü Bayern'in rakibi Borussia Dortmund'u 3-2 yendiği maçta attığı iki golle sezon gol sayısını 45'e çıkaran Kane, 2023-24 sezonunda Bavyera'da oynadığı ilk sezonunda attığı 44 golü aştı. Kane ayrıca, efsanevi Dixie Dean'den bu yana bir sezon içinde bir üst düzey kulüpte 45 gol barajını aşan ilk İngiliz oyuncu oldu (bu rekor 1932'den beri kırılamamıştı) ve Bundesliga'da dört maç üst üste iki gol atan sadece dört oyuncudan biri.

Kane'in Signal-Iduna Park'ta attığı goller, Bayern için de kritik anlarda geldi. Nico Schlotterbeck, ilk yarıyı ev sahibi takımın üstünlüğüyle bitirirken, İngiltere kaptanı yakın mesafeden attığı güzel bir golle skoru eşitledi. Ardından penaltı noktasından Bayern'i 2-1 öne geçirdi ve Daniel Svensson, BVB için son dakikada bir gol atmış gibi görünüyordu, ancak Joshua Kimmich son dakikalarda golünü attı ve konuk takım galip geldi.

Kimmich, maç sonrası Kane'in olağanüstü istikrarına olaninanmazlığını dile getirdi. Orta saha oyuncusu, "Harry inanılmaz" dedi. "Her hafta iki gol atıyor ve bizim için onun gibi bir oyuncuya sahip olmak çok önemli. Sadece attığı goller nedeniyle değil, aynı zamanda takımı nasıl yönettiği, nasıl öne çıktığı ve galibiyetler ve sonuçlar için nasıl sorumluluk almak istediği nedeniyle de. Takım için onun gibi oyunculara sahip olmak gerçekten çok önemli."

Kane'in hedefinde bir başka rekor daha var: Robert Lewandowski'nin tek bir Bundesliga sezonunda attığı 41 gol. Kane, 10 maç kala 30 golü buldu ve şöyle konuştu: "Bu sorunun artık her maçtan sonra sorulacağını biliyorum, ama daha oynanacak çok maç var. Bu dönemde istikrarımı korumam gerekiyor ve bunun mümkün olup olmadığını nisan sonunda göreceğiz."