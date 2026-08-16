Avrupa'da kulüp sezonları henüz tam anlamıyla ritmini bulmuş değil. Açıkçası, başlangıç biraz tuhaf olabilir.

Büyük bir yaz turnuvasının ardından, yerel sezonun başlangıcına sarkan bir Dünya Kupası etkisi her zaman olur. Bu durum, oyuncularının yorucu geçen bir Dünya Kupası'nın fiziksel, zihinsel ve belki de duygusal yüküyle başa çıkmak zorunda kalacağı USMNT için özellikle geçerli olabilir.

Yine de futbol, toparlanmak için fazla zaman tanımıyor. Takvim acımasız ve dikkatler şimdiden yeniden kulüp futboluna çevrildi.

Bu da Avrupa'daki öne çıkan Amerikalılar için şimdiden bolca hareket olduğu anlamına geliyor. Sebastian Berhalter'in bu yaz Middlesbrough'ya transferi çok konuşuldu. O dönemde biraz garip bir hamle gibi görünmüştü. Ancak üst üste ikinci haftada da etkileyici bir performans sergiledi ve İngiliz futboluna iyi uyum sağladı. Auston Trusty de iyi bir hafta sonu geçirdi; buna nadir bir gol de eklendi. Bir de PSV vardı; her zamanki Amerikan katkısını aldı.

GOAL , en son Avrupa'daki Amerikalılar performanslarına dair derlemesinde tüm bunlara ve daha fazlasına göz atıyor...