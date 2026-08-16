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Thomas Hindle ve Ryan Tolmich

Çeviri:

Yurtdışındaki Amerikalılar: Sebastian Berhalter bir kez daha göz doldurdu, Auston Trusty ender görülen bir gole imza attı ve Ricardo Pepi gol vuruşlarındaki dokunuşunu buldu

FEATURES
Analysis
Championship
S. Berhalter
R. Pepi
A. Trusty
ABD

Avrupa'da kulüp sezonu henüz tam anlamıyla başlamış değil, ancak kıta genelinde Amerikalı oyunculardan şimdiden umut verici ışıklar geldi.

Avrupa'da kulüp sezonları henüz tam anlamıyla ritmini bulmuş değil. Açıkçası, başlangıç biraz tuhaf olabilir.

Büyük bir yaz turnuvasının ardından, yerel sezonun başlangıcına sarkan bir Dünya Kupası etkisi her zaman olur. Bu durum, oyuncularının yorucu geçen bir Dünya Kupası'nın fiziksel, zihinsel ve belki de duygusal yüküyle başa çıkmak zorunda kalacağı USMNT için özellikle geçerli olabilir.

Yine de futbol, toparlanmak için fazla zaman tanımıyor. Takvim acımasız ve dikkatler şimdiden yeniden kulüp futboluna çevrildi.

Bu da Avrupa'daki öne çıkan Amerikalılar için şimdiden bolca hareket olduğu anlamına geliyor. Sebastian Berhalter'in bu yaz Middlesbrough'ya transferi çok konuşuldu. O dönemde biraz garip bir hamle gibi görünmüştü. Ancak üst üste ikinci haftada da etkileyici bir performans sergiledi ve İngiliz futboluna iyi uyum sağladı. Auston Trusty de iyi bir hafta sonu geçirdi; buna nadir bir gol de eklendi. Bir de PSV vardı; her zamanki Amerikan katkısını aldı.

GOAL , en son Avrupa'daki Amerikalılar performanslarına dair derlemesinde tüm bunlara ve daha fazlasına göz atıyor...

  • Auston TrustyGetty

    Auston Trusty gol atma ivmesini sürdürüyor

    ABD, bu yazki Dünya Kupası'nda Trusty'den bir gol katkısı aldı ve o da bu ivmeyi şimdi Celtic'e taşımış gibi görünüyor.

    Trusty, Celtic'in İskoçya Lig Kupası son 16 turunda Dundee United'ı 4-0 mağlup ettiği maçta açılış golünü attı. Bu galibiyetle birlikte Trusty ve Celtic, bu sezon çıktıkları ilk üç maçın tamamını toplamda 10-1'lik skorla kazanmış oldu.

    Amerikalı oyuncunun golü 22. dakikada geldi. Benjamin Nygren'in kullandığı kornerde yapılan kafa aşırmasının ardından gelen pozisyonda Trusty, açılarını tam doğru ayarlayarak yeni sezondaki ilk golünü kaydetti.

    Trusty geçen sezon iki, ondan önceki sezon ise bir gol atmıştı. Şimdi, hanesine şimdiden bir gol yazdırmış ve açıkça Dünya Kupası'ndan gelen ivmeyle oynayan stoper, bu sezona doğru türden bir başlangıç yapmış durumda.

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  • Max ArfstenGetty

    ABD Erkek Milli Takımı'nın Boro çocukları işi bitirdi

    İlk maçında bir gole asist yaptıktan sonra Sebastian Berhalter, İngiltere'de tek maçlık bir parıltı olmadığını gösterdi. Bu ilk iki maç herhangi bir göstergeyse, bu sezon Boro'nun planlarının önemli bir parçası olabilir.

    Eski Vancouver Whitecaps orta sahası, Boro formasıyla üst üste ikinci maçına ilk 11'de çıktı ve 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Erken geriye düşen kulüp, Will Lankshear'ın dublesiyle müthiş bir geri dönüş yaptı; golcü oyuncu 62. dakikada ve yeniden uzatma dakikalarında ağları sarstı.

    Bu kez bir golün hazırlayıcısı olmasa da Berhalter yine üzerine düşeni yaptı. Paslarının yüzde 85'ini ve dokuz ortasının dördünü isabetli kullandı; bir kez daha topla ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi.

    Bu arada Max Arfsten oyuna sonradan girerken, Aidan Morris bir kez daha sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu da, üst üste ikinci hafta Berhalter'in Amerikan futbolunun Championship'teki yeni gözde takımında maçın yıldızı olduğu anlamına geliyor. Üçünü bir arada izlemek için bekleyiş sürüyor, ancak özellikle Berhalter yeni kulübü adına bu seviyede oynarken, bu ihtimal için heyecanlanmak adına neden var.

  • Ricardo PepiGetty

    PSV, ABD Milli Takımı oyuncularından destek aldı

    PSV bu hafta sonu tamamı Amerikalılardan gelen bir gole sahne oldu ve bu gol, yavaş başlangıcın ardından kulübün toparlanmasına yardımcı olabilir.

    Ricardo Pepi ile Sergino Dest tam da doğru anda iş birliği yaptı ve PSV'nin Excelsior'u 2-1 yenmesine yardımcı oldu. Beşinci dakikada öne geçen PSV, 54. dakikada golü kalesinde gördü. Ancak sadece üç dakika sonra Pepi sahneye çıktı ve USMNT'den takım arkadaşının asistini gole çevirerek Hollanda devine üç puanı kazandırdı.

    Bu sezon şimdiye kadar bir dev gibi görünmüyorlardı. Süper Kupa'da AZ'ye 4-0 kaybettikten sonra, açılış maçında Fortuna Sittard ile 2-2 berabere kaldılar. Dolayısıyla bu galibiyet onları yeniden rayına oturtabilir ve bunu sağlayan işi yapan Amerikan ikilisine teşekkür edebilirler.

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  • George CampbellGetty

    Gözden kaçırmış olabileceğiniz anlar

    + John Tolkin, Holstein Kiel'in St. Pauli ile 2-2 berabere kaldığı maçta forma giymedi.

    + Benja Cremaschi, Parma ile tam antrenmanlara dönmeye yaklaşıyor, ancak takımın Catania'yı Coppa Italia'da 2-0 yendiği maç için zamanında onay alamadı.

    + West Brom'un yeni kaptanı George Campbell, Norwich karşısında alınan 2-1'lik galibiyete ilk 11'de başladı.

    + Alex Freeman, sonradan oyuna girerek iki dakika süre aldı ve Villarreal, La Liga sezonunu Racing Santander ile 2-2 berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan ama hareketli bir başlangıçla açtı.

    + Gio Reyna, Strasbourg'un Newcastle ile oynadığı son hazırlık maçında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada bir asist yaptı.