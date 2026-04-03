Yurtdışındaki Amerikalılar: Pulisic gol peşinde, Balogun büyük anı bekliyor, Aaronson toparlanmaya çalışıyor

Ve işte bir başka ABD Milli Takımı milli maç arası daha sona erdi. Futbolcuların gerçekte ne için oynadığını görmek her zaman ilgi çekicidir. Bazıları, her şeyin kulüpleriyle ilgili olduğunu, her hafta oynadıkları takımlar için performans gösterip sonuç üretmenin önemli olduğunu söyler. Diğerleri ise her şeyin milli takımda oynamaya yönelik olduğunu iddia eder. Dünya Kupası yıllarında odak noktası belki de biraz daha ikincisine kayar.

Bu Mart ayı penceresi biraz daha kritikti. Mauricio Pochettino, ABD kadrosundaki yerler için rekabetin hala açık olduğunu vurguladı. Onun sözlerine inanmak zor, zira bu pencerede büyük ölçüde tanıdık yüzlere güvendi ve en iyi sonuçları alamadı.

Portekiz ve Belçika'ya karşı alınan iki mağlubiyetten çıkarılacak birçok olumlu nokta olduğunu vurguladı. Bu tartışmaya açık bir konu, ancak bir şey açık: en iyi oyuncularının bir an önce form tutması gerekiyor.

Bekleyecek zaman yok. Kulüp sezonu acımasız. Maçlar arka arkaya gelecek ve birkaç büyük isim doğrudan ateşin içine atıldı.

Christian Pulisic'in gol atma formundaki düşüş endişe verici ve Napoli ile oynanacak büyük maç, onun gol hissini yeniden kazanması için kolay bir yer değil. Folarin Balogun, ara vermeden önce keyifle gol atıyordu ve zorlu geçen iki haftanın ardından bu formunu yeniden yakalaması gerekecek.

Bir de Gio Reyna var ki, muhtemelen futbola yeniden alışması gerekiyor.

GOAL US, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalı oyuncular arasında takip edilmesi gereken en önemli gelişmeleri ele alıyor...