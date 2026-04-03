Goal.com
Canlı
AA review Balogun Aaronson PulisicGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Yurtdışındaki Amerikalılar: Pulisic gol peşinde, Balogun büyük anı bekliyor, Aaronson toparlanmaya çalışıyor

C. Pulisic
F. Balogun
B. Aaronson
AC Milan
AS Monaco
Leeds United
ABD
Mönchengladbach
FEATURES

Christian Pulisic'in gol sıkıntısı çekmesi ve Folarin Balogun'un golcü kimliğini yeniden kazanması gerektiği göz önüne alındığında, yurtdışında oynayan Amerikalı futbolcular için yoğun bir hafta sonu olacak gibi görünüyor.

Ve işte bir başka ABD Milli Takımı milli maç arası daha sona erdi. Futbolcuların gerçekte ne için oynadığını görmek her zaman ilgi çekicidir. Bazıları, her şeyin kulüpleriyle ilgili olduğunu, her hafta oynadıkları takımlar için performans gösterip sonuç üretmenin önemli olduğunu söyler. Diğerleri ise her şeyin milli takımda oynamaya yönelik olduğunu iddia eder. Dünya Kupası yıllarında odak noktası belki de biraz daha ikincisine kayar.

Bu Mart ayı penceresi biraz daha kritikti. Mauricio Pochettino, ABD kadrosundaki yerler için rekabetin hala açık olduğunu vurguladı. Onun sözlerine inanmak zor, zira bu pencerede büyük ölçüde tanıdık yüzlere güvendi ve en iyi sonuçları alamadı.

Portekiz ve Belçika'ya karşı alınan iki mağlubiyetten çıkarılacak birçok olumlu nokta olduğunu vurguladı. Bu tartışmaya açık bir konu, ancak bir şey açık: en iyi oyuncularının bir an önce form tutması gerekiyor.

Bekleyecek zaman yok. Kulüp sezonu acımasız. Maçlar arka arkaya gelecek ve birkaç büyük isim doğrudan ateşin içine atıldı.

Christian Pulisic'in gol atma formundaki düşüş endişe verici ve Napoli ile oynanacak büyük maç, onun gol hissini yeniden kazanması için kolay bir yer değil. Folarin Balogun, ara vermeden önce keyifle gol atıyordu ve zorlu geçen iki haftanın ardından bu formunu yeniden yakalaması gerekecek.

Bir de Gio Reyna var ki, muhtemelen futbola yeniden alışması gerekiyor.

GOAL US, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalı oyuncular arasında takip edilmesi gereken en önemli gelişmeleri ele alıyor...

  • FBL-EUR-C1-MONACO-GALATASARAYAFP

    Folarin Balogun gol atmalı

    Balogun, ABD Milli Takımı'nda pek parlak bir performans sergileyemedi. Belçika maçında son derece etkisiz kaldı. Adil olmak gerekirse, bu onun suçu değildi. ABD takımı, topu sürekli onun ayağına gönderdi ve forvetten, en iyi performansını sergilediği ileri forvet rolü yerine, hedef adam olarak oynamasını istedi. Aslında, başarısızlığa mahkum edilmişti.

    Portekiz maçındaki performansı da pek iyi değildi. O oyuna girdiğinde ABD büyük ölçüde maçtan kopmuştu ve Balogun zorlandı. 23 dakikalık oyun süresinde sadece beş kez topa dokundu ve hiçbir zaman oyuna dahil olamadı.

    Aradan önce Monaco'da gösterdiği performans göz önüne alındığında bu biraz yazık oldu. Monaco'nun sezonun en iyi dönemini yaşadığı dönemde yedi maçta yedi gol attı. Bu, Balogun'un ABD için bir adım daha ileri atması gereken bir dönem olmalıydı. Şimdi ise biraz sıfırdan başlama hissi var.

    Nitekim, bu hafta sonu Amerikalı oyuncu için çok önemli olacak. Marsilya, ilgi çekici bir rakip. Ligue 1'de üçüncü sırada yer alan Marsilya, altıncı sıradaki Monaco'nun üç puan önünde. Balogun ve arkadaşları galip gelirse, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışına yeniden dahil olacaklar. Beş maçlık galibiyet serisi ve ev sahibi olmaları göz önüne alındığında, hayaller kurmanın tam zamanı olabilir.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Christian Pulisic bir durgunluk döneminden geçiyor

    Christian Pulisic için işler şu anda yolunda gitmiyor. Bunun pek çok nedeni var. Hücumda yanlış kararlar veriyor. Takım arkadaşları, onun yarattığı fırsatları gole çeviremiyor. Bir de, gerçekten gol atması gereken anlarda ağları havalandıramadığı acı gerçeği var. Pulisic, fırsatları arka arkaya kaçırıyor. ABD Milli Takımı’nın forveti, tüm yıl boyunca pek de etkili olamadı.

    Bu zorluklar, bu ara dönemde de ABD Milli Takımı için devam etti. Pulisic, Portekiz ve Belçika maçlarında mutlaka kötü oynamadı, ancak ABD'nin ona gerçekten ihtiyaç duyduğu anlarda gol atamadı veya asist yapamadı. Peki, sorun ne? Bu, her zaman Pulisic'in hikayesinin bir parçası olmuştur. Tutarsızlığı, zaman zaman onu geride bırakmıştır. Her yıl gol atamadığı dönemler yaşıyor ve şu an da o dönemlerden biri gibi görünüyor. Bir noktada bunun sona ermesi gerekiyor. Bu tür şeyler her zaman sona erer.

    Zamanlama ideal olurdu. Milan'ın Napoli ile oynayacağı maç, yılın en önemli maçlarından biri. İkinci ile üçüncü sıradaki takımların karşılaşması ve Inter şampiyonluk yarışında uzaklaşıyor olsa da, iki takımdan birinin ya da her ikisinin de galibiyet serisi yakalayıp işleri ilginç hale getirme şansı var. Bu, birbirlerini yenmekle başlar. Pazartesi öğleden sonra karşılaşacaklar ve Milan'ın son şampiyon karşısında bir şeyler yapabilmesi için Pulisic kilit rol oynayacak. İyi haber mi? Milan, Serie A'da deplasman performansında ikinci sırada ve Napoli'nin yıldız oyuncusu Romelu Lukaku'nun bu maçta oynamayacağı neredeyse kesin.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Brenden Aaronson için önemli bir maç

    Leeds, şu anda muhtemelen küme düşme tehlikesinden kurtulmuş durumda. Takım 15. sırada yer alıyor ve çevresindeki diğer takımların puan kaybetmesiyle birlikte, Daniel Farke ve oyuncularının artık biraz daha büyük hedefler kurmanın zamanı gelmiş olabilir. İyi haber ise, FA Cup’ta kendilerine uygun bir eşleşme düşmüş olması. Çeyrek finalde, sezonlarını neşelendirecek bir şeye ihtiyaç duyan, kendileri gibi zor günler geçiren West Ham ile karşı karşıya gelecekler.

    Ancak Hammers'ın mücadele etmesi gereken daha fazla şey var. Nuno Espirito Santo'nun takımı 18. sırada, ancak küme düşme hattından sadece bir puan uzakta. Tottenham puan kaybederse, kesinlikle bu fırsatı kaçırmayacaklardır.

    Bu durumda Leeds, belki de bu maça biraz daha hırslı çıkabilir. Oyuncularını dinlendirmek için gerçek bir neden yok ve deplasman olsa bile Lilywhites şanslarını değerlendirmek isteyecektir. Aaronson, milli takım arası süresince şaşırtıcı bir şekilde dinlendi. Pochettino, herhangi bir sakatlık yaşamamasına rağmen onu iki hazırlık maçında da fazla kullanmadı.

    Bu durumda, ABD Milli Takımı'ndaki geleceği sorgulanabilir. Ancak Leeds formasıyla oynayacağı çok şey var. FA Cup'ta iyi bir performans sergilemek, bunun için kötü bir başlangıç olmaz.

  • Gio Reyna Borussia Monchengladbach 2025-26Getty

    Gio Reyna sahada süre alacak mı?

    Milli maç arası öncesinde Pochettino, Reyna’nın düzenli olarak forma giyemediği bir dönemde ona A takımda şans vermenin iyi bir fikir olabileceğini belirtmişti. Bunun mantığı neydi? Pochettino, maç ritmini kaybetmiş bir oyuncunun takım için nasıl bir performans sergileyeceğini görmek istiyordu. Sonuç pek de iyi olmadı. Reyna, ABD milli takımında sahaya neredeyse hiç çıkamadı ve oynadığı maçlarda da hayal kırıklığı yarattı. Şu anda, bu yaz kadroda yer alabilmek için muhtemelen yeterli kredisi var.

    Ancak, bir etki yaratmak istiyorsa, kesinlikle daha fazla süre alması gerekecek. Bu, büyük ölçüde kadro dışı kaldığı Borussia Mönchengladbach'ta zor olabilir. Bu takıma geri dönmek kolay olmayacak. Mönchengladbach hücumcu bir takım değil ve Reyna da defansif bir oyuncu değil. Bu hafta sonu Heidenheim karşısında topu ellerinde tutmalı ve hücumda agresif olmalılar. Bu, Reyna için parlamak için bir fırsat olabilir.