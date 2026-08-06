Avrupa futbolu kapıda. Hâlâ biraz Dünya Kupası'nın etkisinden çıkmaya mı çalışıyorsunuz? Üzgünüz, artık odağı başka yere çevirme zamanı! Yurt dışında bu kadar çok Amerikalı oyuncunun olmasıyla ilgili iyi haber, milli takımın kalitesinin her zaman artacak olması. Kötü haber ise, yurt dışında bu kadar çok Amerikalı oyuncunun olması nedeniyle onları takip etmenin gerçekten epey zor olması.

İşler, bunun biraz tuhaf bir sezon olacağını düşündüğünüzde daha da karmaşık hâle geliyor. Burada hâlâ yerine oturmayan birkaç parça var, ancak havuzdaki yıldız isimlerden yalnızca 1'i(!!) - Weston McKennie - 2026'yı bitirdiği teknik direktörle sezona başlamayı garanti etmiş durumda. Bu spor sürekli değişiyor, zaten istikrar da abartılıyor.

Öyleyse, kimlere dikkat etmeye değer? Christian Pulisic, yedek kulübesinden olsun ya da olmasın, her zaman gündem yaratacaktır. Chris Richards, dünyanın en iyi liginde ilk 11 oyuncusu. Tyler Adams'ın Bournemouth'u her zaman keyifle izlenir. Ama aynı şeyi, diyelim ki biraz sıkıcı olacak Johnny Cardoso'nun Atletico Madrid'i için söylemek zor.

Her halükârda, GOAL tüm bunları, her hafta düzenli olarak izlemeniz gereken Amerikalıların bir seviye listesinde güzelce bir araya getirdi...