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Thomas Hindle

Çeviri:

Yurtdışındaki Amerikalılar izlenebilirlik sıralaması: Christian Pulisic seyir zevki yüksek bir yıldız, peki USMNT taraftarları başka kimleri izlemeli?

FEATURES
Analysis
AC Milan
Crystal Palace
Strasbourg

Yeni sezon, USMNT oyuncu havuzunun Avrupa’daki görünümünde birçok değişikliği beraberinde getirdi; bazı önemli isimler kendilerini yeni kulüplerde buldu.

Avrupa futbolu kapıda. Hâlâ biraz Dünya Kupası'nın etkisinden çıkmaya mı çalışıyorsunuz? Üzgünüz, artık odağı başka yere çevirme zamanı! Yurt dışında bu kadar çok Amerikalı oyuncunun olmasıyla ilgili iyi haber, milli takımın kalitesinin her zaman artacak olması. Kötü haber ise, yurt dışında bu kadar çok Amerikalı oyuncunun olması nedeniyle onları takip etmenin gerçekten epey zor olması.

İşler, bunun biraz tuhaf bir sezon olacağını düşündüğünüzde daha da karmaşık hâle geliyor. Burada hâlâ yerine oturmayan birkaç parça var, ancak havuzdaki yıldız isimlerden yalnızca 1'i(!!) - Weston McKennie - 2026'yı bitirdiği teknik direktörle sezona başlamayı garanti etmiş durumda. Bu spor sürekli değişiyor, zaten istikrar da abartılıyor.

Öyleyse, kimlere dikkat etmeye değer? Christian Pulisic, yedek kulübesinden olsun ya da olmasın, her zaman gündem yaratacaktır. Chris Richards, dünyanın en iyi liginde ilk 11 oyuncusu. Tyler Adams'ın Bournemouth'u her zaman keyifle izlenir. Ama aynı şeyi, diyelim ki biraz sıkıcı olacak Johnny Cardoso'nun Atletico Madrid'i için söylemek zor.

Her halükârda, GOAL tüm bunları, her hafta düzenli olarak izlemeniz gereken Amerikalıların bir seviye listesinde güzelce bir araya getirdi...

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26 new kitGetty

    Kaçırılmaması gereken TV yayınları

    Folarin Balogun (TBD) - Bu da nerede oynayacağına bağlı. Folarin Balogun'un PSG'ye gitmeye yakın olduğuna işaret eden oldukça güçlü haberler var. EĞER durum buysa, diğer her şeyi bir kenara bırakın. Onlar futbolda izlemesi en keyifli takım ve bu hiç de abartı değil. Eğer Monaco olursa, bu da o kadar kötü değil; özellikle de Balogun bundan sonra USMNT için öne çıkan isim gibi göründüğü düşünülürse.

    Christian Pulisic (Milan) - Pulisic söz konusu olduğunda bu neredeyse zorunlu. O, USMNT'nin en iyi oyuncusu ve başrolü. Milan bu yıl ilgi çekici olacak, özellikle de takımın başında Ruben Amorim varken. Onun 3-4-2-1 sistemi, Pulisic'in ya en iyi pozisyonunda kullanılacağı ya da kanat beke çekileceği anlamına geliyor. USMNT taraftarları elbette ilkinin gerçekleşmesini umacaktır.

    Gio Reyna (Strasbourg) - Gio için adalet! Reyna her zaman muazzam bir yetenek oldu, ancak tavrına dair soru işaretleri ve yeterince çalışmaması onu kesinlikle geri tuttu. Hugo Oliveira gibi görece az tanınan bir teknik adam yönetiminde Strasbourg'ta yapacağı yeni başlangıç, bolca merak unsuru katacaktır.

    Tyler Adams (Bournemouth) - Bournemouth ilginç bir takım. Andoni Iraola, onlarla beklentilerin üzerinde iş çıkardı ve bunu tekrarlamaları zor olacak. Ancak Marco Rose tecrübeli bir isim ve hareketli geçecek bir transfer dönemi, onları Avrupa Ligi'nde rekabetçi hale getirebilir.

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  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    Zaman ayırmaya değer

    Weston McKennie (Juventus) - İyi haber şu ki McKennie artık Juventus'ta değer görüyor gibi görünüyor. Mart ayında 2030'a kadar kulüpte kalmasını sağlayacak dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Juve ayrıca bu yaz bazı fazlalıklardan kurtulma konusunda da fena iş çıkarmadı; Lois Openda ve Dusan Vlahovic de takımdan ayrıldı. Kötü haber ise geçen yıl oldukça dikkat çekici bir çöküşe nezaret eden Luciano Spalletti'nin bir şekilde hâlâ teknik direktör olması.

    Brenden Aaronson (Leeds) - Çok basit. Leeds'i izlemek her zaman keyiflidir ve Daniel Farke, Aaronson'ın takımda olmasını kesinlikle çok seviyor. Her hafta bir şekilde rol oynayacak ve Leeds'in kümede kalma mücadelesi vermesi beklendiği için içerik sıkıntısı da yaşanmayacak.

    Haji Wright (Coventry) - Coventry, Premier League'de ağır yenilgiler alacak mı? Belki. Ancak Frank Lampard futbol oynatmaya çalışacak ve bu da sporun sunabileceği en iyi ürün. Üstelik Wright'ın da önemli bir rol üstleneceği anlaşılıyor, bu da onun yeterliliği açısından mükemmel bir test olacak.

    Chris Richards (Crystal Palace) - Son sekiz ayda iki diğer kıdemli stoperin ayrılmasıyla birlikte Richards artık Crystal Palace'ın ana adamlarından biri. Ayrıca yeni bir teknik direktör de var; eski Lens teknik direktörü Pierre Sage görevin başına getirildi. Oliver Glasner'in sihrini tekrarlayıp tekrarlayamayacağını zaman gösterecek, ancak Richards burada yaşanacak her türlü dramda başrolde olacak.

  • Antonee Robinson Fulham 2025-26Getty

    Maça bağlı.

    Ricardo Pepi & Sergino Dest (PSV) - Tamam, dürüst olun: Aranızdan kaçınız her hafta Eredivisie izliyor? Pepi'nin bu yıl Fulham'da oynadığı bir senaryo da vardı. Ancak bu gerçekleşmedi ve bunun yerine Hollanda'nın en iyi takımında sahne almaya devam edecek. PSV'nin ligde rahat şampiyon olması gerekir. Şampiyonlar Ligi ise çok daha ilgi çekici olacak.

    Yunus Musah (Milan - şimdilik) - Pulisic gibi, ama daha az çekici. Amorim, Musah'ı sezon öncesi hazırlık döneminde kullandı, ancak Lazio ve Beşiktaş'ın da onu kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildiği için düzenli bir rol alması pek olası görünmüyor. Birkaç hafta sonra tekrar bakın...

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) - Tillman'ın Kasper Hjulmand ile anlaşamadığı bir sır değil. Teknik direktör oldukça kısır bir futbol oynatıyordu ve Tillman da yeni kulübünde hiçbir zaman tam anlamıyla uyum sağlayamadı. İyi haber ne? Burada yeni bir teknik direktör var. Ve Carles Mariínez Novell, Toulouse'ta kısıtlı imkanlarla çok şey yaptı. Söylenenlere göre ilk tercih o değildi, ama bunun pek önemi yok.

    Antonee Robinson (Fulham) - Fulham'ın kulübedeki yeni ismi Alvaro Arbeloa ve şimdiden takımına biraz İspanyol dokunuşu katmaya başladı; Real Madrid altyapısından oyuncular için büyük harcama yaptı, yani tecrübesiz forvet Gonzalo Garcia için. Mesaj net: Arbeloa futbol oynamak istiyor. Daha çok bir kanat beki tipinde olan Robinson bu sisteme uyacak mı? Bunu söylemek zor.


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  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    Gerçek taraftarlar için

    Cameron Carter-Vickers ve Auston Trusty (Celtic) - Rangers'a karşı mı? Elbette! Bunun dışında ise burada görülecek çok fazla şey yok, özellikle de Hearts'ın bir başka şampiyonluk yarışına girmesi pek olası görünmüyorken.

    Alex Freeman (Villarreal) - İyi bir futbolcu, ama bu yaz tek kuruş harcamamış bir La Liga takımında ilk 11'in garanti ismi mi? Yikes.

    Tim Weah (Marsilya) - Tuhaf bir durum. Geçen sezon Marsilya'da sağ bekte sıkışıp kaldı ve biraz garip bir uyumdu. Yeni teknik direktör Bruno Genesio geçen yıl Lille'de harikalar yarattı. Başkalarının yapamadığını yapıp Weah için bir rol bulabilecek mi? Göreceğiz.

    Joe Scally (Gladbach) - İyi seviyede Bundesliga futbolunda düzenli süre mi? Elbette!

  • Johnny Cardoso Atletico MadridGetty

    Uyumakta zorlanıyor musunuz?

    Tanner Tessmann (Lyon) - Zor durumdaki bir Fransız takımı için sağlam ama harika olmayan bir joker oyuncuyu entelektüelleştirip cazip göstermeye çalışın. Hadi bakalım.

    Johnny Cardoso (Atletico Madrid) - Burada oturup da Atletico'nun izlerken büyüleyici bir takım olduğunu iddia etmeyelim. Diego Simeone'nin elinde çok sayıda gerçekten iyi oyuncu var, bunların başında da Julian Alvarez geliyor, ancak bu seksi bir futbol olmayacak. Cardoso'nun, disiplinli bir takım için disiplinli bir performans ortaya koyması gerekecek.

    Sebastian Berhalter, Aidan Morris, Max Arfsten (Middlesbrough) - Bize yalan söyleyip, milli takımda büyük olasılıkla hiçbir zaman başrol üstlenmeyecek üç Amerikalı için Championship'te orta sıralardaki bir takımın futbolunu izlediğinizi söylemeyin. İzlemeyeceksiniz ve bunda hiçbir sorun yok.

    Benjamin Cremaschi(Parma) - 2025'te ABD Futbol Federasyonu tarafından Yılın Genç Erkek Oyuncusu seçildi; bu da bir bakıma sürpriz olmuştu. Parma ona yeniden bunu başarma zemini sağlayacak mı? Kim bilir?