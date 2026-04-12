Americans Abroad Pulisic, Pepi, Balogun
Thomas Hindle ve Ryan Tolmich

Çeviri:

Yurtdışındaki Amerikalılar: Folarin Balogun ve Ricardo Pepi gol attı; Christian Pulisic ve AC Milan ise en kötü dönemini yaşıyor

GOAL, Avrupa'da oynayan Amerikalı futbolcuların öne çıkan performanslarını ve bunlara ek olarak atılan iki önemli golü ele alıyor

ABD Erkek Milli Takımı'nın forvet rekabeti geçen hafta dramatik bir şekilde değişti. Patrick Agyemang'ın sakatlığı kadro derinliğini büyük ölçüde sarsacak, hatta belki de Dünya Kupası kadrosunda bir yer açacak. Ancak bu rekabetteki diğer oyuncuların rahatlamasına gerek yok ve onlar da bunu gösterircesine oynuyorlar.

Ricardo Pepi ve Folarin Balogun, bu hafta sonu "Yurtdışındaki Amerikalılar"ın manşetlerini süsleyen golleri attı. Her ikisi de inanılmaz bir gol ortalamasıyla oynamaya devam ediyor ve bu yaz ilk 11'de yer alma konusunda çok ciddi hedefleri var. Bu hedefler onları açıkça motive ediyor ve bu durum, son birkaç haftadır karşılaştıkları takımlar için kötü haber oldu.

Ancak bu hafta sonu gol atamayan bir oyuncu var: Christian Pulisic. Gol orucuna devam eden Pulisic'in bu durumunun sonuçları da devam etti ve Milan, korkunç bir mağlubiyetle zor günlerini sürdürdü.

GOAL, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalıların performanslarını inceliyor...

    Pepi'nin büyük hedefi

    Eredivisie sezonu sona erdi ve PSV şampiyon oldu. Ancak Ricardo Pepi için hâlâ mücadele edecek çok şey var. Dünya Kupası yaklaşıyor ve Pepi’nin büyük hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmanın en iyi yolu ne mi? Goller.

    Pepi bu hafta sonu Sparta Rotterdam'ı rahat bir şekilde yendikleri maçta bir gol attı. Bu gol, Pepi'nin sadece 1.086 dakikada attığı 11. gol oldu. Pepi, bu sezon da inanılmaz bir gol ortalaması yakaladı ve bu yüzden Premier Lig kulüpleri onun peşinde.

    Ancak ABD Milli Takımı cephesinde Pepi bir mücadele içinde. Mart ayında sadece birkaç dakika oynadı ve Belçika karşısında büyük çaba sarf ederek Patrick Agyemang'a asist yaparak bu dakikaları en iyi şekilde değerlendirmiş olsa da, Portekiz'e karşı oynanan bir sonraki maçta forma giymedi. Görünüşe göre en azından ikinci sırada yer alıyor.

    Ancak Pepi'nin sorunu, gol atan tek kişinin kendisi olmaması. Kadro sıralamasında en üstte yer alan oyuncu da gol attı.

    Balogun formunun zirvesinde

    Folarin Balogun'un golü, Pepi'ninki kadar hayati öneme sahip değildi. Bu gol, Monaco'nun sıralamada yükselme çabalarına büyük darbe vuran Paris FC'ye karşı 4-1 yenildikleri maçta geldi. Balogun golü attığında takımı zaten 3-0 gerideydi, dolayısıyla bu gol maçın gidişatını değiştirecek bir vuruş olmaktan çok uzaktı.

    Ancak bu gol, Balogun'un özgüvenini yüksek tutması açısından harikalar yaratacaktır. Şu anda, sadece ABD Milli Takımı kadrosunda değil, belki de Avrupa'da bile ondan daha özgüvenli bir oyuncu yoktur.

    Bu hafta sonu attığı golle Balogun, Monaco formasıyla üst üste altı maçta gol atmış oldu. Forvet, görünüşe göre en iyi zamanda formunun zirvesine ulaşmış durumda ve hem Monaco hem de ABD Milli Takımı, bu formunu sezon sonuna kadar sürdürmesini umuyor. Yıllardır Balogun, elit bir forvet olma potansiyeline sahipti ve son birkaç hafta içinde bu potansiyeli gerçeğe dönüştürdü.

    Wright ve Coventry, Premier Lig'e çok yaklaştı

    Hafta sonu, Haji Wright ve Coventry City için hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonu oldu. Sheffield United ile 0-0 berabere kaldılar ve Wright ikinci yarının ortasında oyundan çıktı. Bu beraberlikle Coventry, yükselmeyi garantileme fırsatını kaçırdı. Yine de, hedeflerine bir adım daha yaklaştılar.

    Aldıkları puan ve Championship'teki diğer sonuçlar göz önüne alındığında, Coventry'nin yükselmesi neredeyse kesinleşti. 25 yıl sonra ilk kez Premier League'e yükselmeyi garantilemek için son dört maçlarından sadece bir puan almaları yeterli. Bu hafta sonu ilk fırsatta İngiltere'nin en üst ligine yükselmeyi başaramamış olmaları kesinlikle olumsuz bir durum gibi görünse de, konumlarını yine de iyileştirdiklerini bilmek onlara biraz teselli olabilir.

    Dört maç kaldı ve Coventry'nin şampiyonluk yarışı da devam ediyor. Takım iyi bir konumda ve golsüz berabere kalmış olsalar da, çok yakın bir gelecekte bunu başaracaklarına inanmak için her türlü neden var.

    Pulisic ve Milan için bir başka kötü gün

    Sonuçlar açısından, AC Milan için durum daha kötü olamazdı. Takımın performansları ve bu performansların kulübün geleceğine nasıl yansıyacağı konusunda sorular havada uçuşurken, Milan tam bir fiyasko yaşadı. Udinese’ye karşı alınan 3-0’lık yenilgi hiçbir şekilde mazur görülemez. Şampiyonlar Ligi sıralaması için verilen mücadelenin ortasında kendi sahasında yenilmek hiç de iyi bir durum değil.

    Christian Pulisic'in performansı ise nispeten iyiydi. Milan'ın üç hücum oyuncusu arasında açık ara en iyisiydi. Ancak, maçı gerçekten değiştirecek kadar iyi değildi ve bu durum, sezonun son haftalarına girerken bir tema ve tartışma konusu olmaya devam ediyor.

    Pulisic bu yıl hala gol atamadı ve bunun Milan üzerinde yarattığı etki tartışılmaz. Sonbaharda o formdayken şampiyonluk yarışındaydılar, ancak son dönemdeki düşüşle birlikte diğer takımların gerisine düştüler. Şu anda ligde üçüncü sıradalar, ancak bir maç eksiği olan beşinci sıradaki Como'nun sadece beş puan önündeler. Milan son dört maçın üçünü kaybetti ve bu son mağlubiyet en kötüsüydü. Durumu tersine çevirebilirler mi? Pulisic bunu başarabilir mi? Bu soruların cevabı, nihayetinde sezonun kaderini belirleyebilir.

    Kaçırmış olabileceğiniz anlar

    + Chris Richards ve Crystal Palace geriye düşmesine rağmen maçı 2-1'lik skorla Newcastle'a kaybetti.

    + Malik Tillman, Leverkusen formasıyla kötü gidişatını sürdürdü ve Borussia Dortmund'a 1-0 yenildikleri maçta uzatma dakikalarında yedek kulübesinden çıkıp sadece birkaç dakika sahada kalabildi.

    + Tyler Adams, Bournemouth'un şampiyonluk yarışını değiştirecek 2-1'lik Arsenal galibiyetinde 20 dakika boyunca sağlam bir performans sergiledi.

    + Tim Weah, Marsilya'nın Metz'i 3-1 mağlup ettiği maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı.

    + Antonee Robinson, Fulham'ın Liverpool'a yenildiği maçta Mohamed Salah karşısında zor bir saat geçirdikten sonra oyundan çıktı.

    + Gio Reyna, Borussia Mönchengladbach'ın RB Leipzig'e 1-0 yenildiği maçta yedek kulübesinden çıkamadı. Joe Scally ise sağ bekte 90 dakika oynadı.

    + ABD Milli Takımı'nın sol bek oyuncusu John Tolkin, Holstein Kiel'in Fortuna Düsseldorf'u 2-1 yendiği maçta ciddi bir diz sakatlığı geçirdi.

    + Daryl Dike, West Brom'un Millwall ile oynadığı çekişmeli ve golsüz berabere biten maçta 85 dakika boyunca zor anlar yaşadı.

    + Weston McKennie, cezası nedeniyle Juve'nin Atalanta ile oynadığı maçta forma giyemedi.