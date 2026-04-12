Yurtdışındaki Amerikalılar: Folarin Balogun ve Ricardo Pepi gol attı; Christian Pulisic ve AC Milan ise en kötü dönemini yaşıyor

ABD Erkek Milli Takımı'nın forvet rekabeti geçen hafta dramatik bir şekilde değişti. Patrick Agyemang'ın sakatlığı kadro derinliğini büyük ölçüde sarsacak, hatta belki de Dünya Kupası kadrosunda bir yer açacak. Ancak bu rekabetteki diğer oyuncuların rahatlamasına gerek yok ve onlar da bunu gösterircesine oynuyorlar.

Ricardo Pepi ve Folarin Balogun, bu hafta sonu "Yurtdışındaki Amerikalılar"ın manşetlerini süsleyen golleri attı. Her ikisi de inanılmaz bir gol ortalamasıyla oynamaya devam ediyor ve bu yaz ilk 11'de yer alma konusunda çok ciddi hedefleri var. Bu hedefler onları açıkça motive ediyor ve bu durum, son birkaç haftadır karşılaştıkları takımlar için kötü haber oldu.

Ancak bu hafta sonu gol atamayan bir oyuncu var: Christian Pulisic. Gol orucuna devam eden Pulisic'in bu durumunun sonuçları da devam etti ve Milan, korkunç bir mağlubiyetle zor günlerini sürdürdü.

GOAL, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalıların performanslarını inceliyor...