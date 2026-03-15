Yurtdışındaki Amerikalılar: Folarin Balogun durdurulamazken, Christian Pulisic ve AC Milan Serie A’da büyük bir fırsatı kaçırdı

ABD erkek milli takımının Mart ayı kadrosu bu hafta açıklanacak. Bu da zamanın daraldığı anlamına geliyor. Oyuncular Mauricio Pochettino ve teknik ekibini etkilemek istiyorlarsa, bunu yapabilecekleri son hafta sonu buydu. Kadro neredeyse kesinleşmiş durumda, ancak bu, teknik direktöre üzerinde düşünmesi için bir fırsat sunmak için son şanstı.

Hafta sonunun öne çıkan ismi, haftalardır kendini kanıtlamaya çalışan Folarin Balogun. Monaco'nun forveti son haftalarda arka arkaya goller attı ve bu son maçında da devam etti. Bir başka galibiyette yine fileleri havalandırdı. USMNT kadrosunda formda olan birçok oyuncu var, ancak şu anda Balogun'un seviyesine ulaşabilen çok az kişi var.

Diğer bazı önemli oyuncular da güçlü performanslar sergiledi. Joe Scally, Borussia Mönchengladbach için önemli bir asist kaydetti. Aidan Morris, Middlesbrough'un galibiyetinde maçın yıldızı oldu. Tim Weah, Marsilya formasıyla etkili anlar yaşarken, Chris Richards ise Crystal Palace'ın kalesini gole kapatan galibiyetinde savunmanın belkemiği oldu.

Yakında dikkatler milli maç arasına kayacak. Ancak bu hafta sonu, özellikle sezonun son aylarında bir şeyler için mücadele edenler için kulüp düzeyinde etki yaratmak önemliydi.

GOAL, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalı oyuncuların performanslarını mercek altına alıyor...