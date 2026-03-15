AA review Balogun Aaronson PulisicGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Yurtdışındaki Amerikalılar: Folarin Balogun durdurulamazken, Christian Pulisic ve AC Milan Serie A’da büyük bir fırsatı kaçırdı

GOAL, Avrupa'da oynayan Amerikalı futbolcularla ilgili en önemli gelişmeleri ele alıyor; bunlara yıldız 9 numaranın attığı bir gol de dahil.

ABD erkek milli takımının Mart ayı kadrosu bu hafta açıklanacak. Bu da zamanın daraldığı anlamına geliyor. Oyuncular Mauricio Pochettino ve teknik ekibini etkilemek istiyorlarsa, bunu yapabilecekleri son hafta sonu buydu. Kadro neredeyse kesinleşmiş durumda, ancak bu, teknik direktöre üzerinde düşünmesi için bir fırsat sunmak için son şanstı.

Hafta sonunun öne çıkan ismi, haftalardır kendini kanıtlamaya çalışan Folarin Balogun. Monaco'nun forveti son haftalarda arka arkaya goller attı ve bu son maçında da devam etti. Bir başka galibiyette yine fileleri havalandırdı. USMNT kadrosunda formda olan birçok oyuncu var, ancak şu anda Balogun'un seviyesine ulaşabilen çok az kişi var.

Diğer bazı önemli oyuncular da güçlü performanslar sergiledi. Joe Scally, Borussia Mönchengladbach için önemli bir asist kaydetti. Aidan Morris, Middlesbrough'un galibiyetinde maçın yıldızı oldu. Tim Weah, Marsilya formasıyla etkili anlar yaşarken, Chris Richards ise Crystal Palace'ın kalesini gole kapatan galibiyetinde savunmanın belkemiği oldu.

Yakında dikkatler milli maç arasına kayacak. Ancak bu hafta sonu, özellikle sezonun son aylarında bir şeyler için mücadele edenler için kulüp düzeyinde etki yaratmak önemliydi.

GOAL, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalı oyuncuların performanslarını mercek altına alıyor...

    Balogun formunu koruyor

    Formda olmak bir şey, ama Folarin Balogun’un son bir aydır sergilediği performans bambaşka bir şey. Bu hafta sonu Brest’e attığı golle, son altı maçta altı gol kaydetti. Mart ayı kampı yaklaşırken tam da doğru zamanda formunu yakalıyor.

    PSG'yi mağlup ettikleri maç da dahil olmak üzere, Monaco'nun son beş maçından dördünde galibiyetle sonuçlanan bu gol serisi boyunca hayranlık uyandıran pek çok şey var. En dikkat çekici olanı ise gollerin dengeli bir şekilde dağılmış olması. Balogun bu altı maçta sadece bir kez gol atamadı, yani tek bir büyük performansa güvenmek yerine her hafta etkili olmanın yollarını buluyor. Balogun'un Monaco'nun penaltı atıcısı olmadığı gerçeğini de ekleyince tablo daha da netleşiyor: USMNT forveti sahaya her çıktığında tehlike yaratıyor.

    Bu, Mart ayındaki milli maçlar döneminde ona bolca süre kazandırmaya yetebilir ve bu da Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alması için şansını artırabilir. Rekabet sıkı geçiyor, ancak Balogun gol üstüne gol atmaya devam ederek fark yaratıyor.

    Pulisic ve Milan büyük bir fırsatı kaçırdı

    Bu, Milan için baskıyı iyice artırma fırsatıydı. Geçen hafta sonu Inter’i mağlup eden Rossoneri, Cumartesi günü şehir içi rakibinin Napoli karşısında puan kaybettiğini izledi. Geçen hafta sonu 10 puan olan fark, Milan işini iyi yapsaydı hızla 5 puana inebilirdi.

    Sonuçta, Milan sahada bunu başaramadığı için bu bir "eğer" olarak kaldı. Lazio'ya 1-0 yenildiler ve bu sonuçla lig liderinin sekiz puan gerisinde kalarak çözüm arayışına girdiler. Scudetto yarışı, haftaya girerken olduğundan daha uzak görünüyor; bu, ezeli rakibine baskı yapmaya çok yaklaşmış bir takım için moral bozucu bir sonuç.

    Her zamanki gibi Christian Pulisic, Milan'da ilk 11'de yer aldı. Ve her zamanki gibi tehlikeliydi. Üç pozisyon yarattı, bir şutu kaleyi buldu, iki şutu kaleyi ıskaladı ve iki şutu da bloklandı. Pulisic sürekli bastırdı, ancak hiçbir zaman tam olarak sonuç alamadı.

    Bu, USMNT yıldızının bu sezonki teması oldu. Mart ayındaki milli maç arası tam da doğru zamanda geliyor olabilir. Ortam değişikliği Pulisic'in ihtiyacı olan şey olabilir, ancak ara vermeden önce üç buçuk aylık gol orucunu sona erdirmek için önünde bir maç daha var.

    Aaronson'un Leeds'i ile Richards'ın Palace'ı arasında hiçbir fark yok

    0-0 biten bir maç için Crystal Palace ile Leeds arasındaki karşılaşma oldukça hareketli geçti. Kaçırılan bir penaltı, bir kırmızı kart ve iptal edilen bir gol, gol sayısı az olsa da maçta dramın eksik olmadığını gösterdi.

    Hem Palace hem de Leeds'te birer Amerikalı oyuncu vardı. Palace'ta Chris Richards, ilk yarının büyük bir bölümünü kenar çizgisinden Leeds ceza sahasına top atarak geçirdi. Amerikalı stoper, sonunda güçlü bir performans sergiledi, Palace'ın kalesini gole kapatmasına yardımcı olurken, diğer tarafta da birkaç fırsat yarattı.

    Brenden Aaronson ve Leeds ise hayal kırıklığına uğradı. Dominic Calvert-Lewin penaltı noktasından altın bir fırsatı kaçırdı ve birkaç dakika sonra, ilk yarının uzatma dakikalarında bir kırmızı kartla Leeds bir kişi eksildi. Aaronson maalesef bu durumun sonucunda yerini bıraktı ve Leeds skoru korumaya çalışırken devre arasında oyundan çıktı.

    Leeds sonunda bunu başardı ve Pazar günkü USMNT oyuncularının yer aldığı bu önemli karşılaşma, maçın son düdüğüyle berabere sonuçlandı.

    Scally asistiyle dikkatleri üzerine çekiyor

    Joe Scally’nin defansif yönü herkes tarafından bilinir. Asıl tartışma konusu olan ise oyunundaki hücum yönüdür. Cumartesi günü, hücumda da katkı sağlayabileceğini — hem de büyük ölçüde — kanıtladı.

    Her zamanki kanat bek pozisyonunda maça başlayan Scally, Borussia Mönchengladbach'ın ikinci golüne asist yaptı ve St. Pauli'yi 2-0 yendikleri maçta galibiyeti garantiledi. Bu pozisyonda Scally, boş alana doğru koşarak topa ulaştı ve üzerine gelen savunma oyuncusunu engelledi. Ardından, çok az boşluk kalmış ve taç çizgisine sıkışmış haldeyken, Franck Honorat'a bir pas attı ve Honorat da tek vuruşla golü attı. Golü Honorat attı, ancak Scally olmasaydı bu gol gerçekleşmezdi.

    Elbette Amerikalı oyuncu bununla da kalmadı. Ayrıca iki top çalma ve iki top uzaklaştırma yaparak kalesinin gol yememesine katkıda bulundu. Scally'den çok yönlü bir performans sergilendi ve yaz aylarına girerken bu tür performanslara biraz daha ihtiyacı var.

    Kaçırmış olabileceğiniz anlar

    + Weston McKennie, Juventus'un Udinese'yi 1-0 yendiği maçta sağ bek olarak ilk 11'de yer aldı

    + Aidan Morris, orta sahada Maçın Adamı seviyesinde bir performans sergileyerek Middlesbrough'un Bristol City ile 1-1 berabere kalmasına öncülük etti

    + Tanner Tessman, Lyon'un Le Havre ile golsüz berabere kaldığı maçta ilk 11'de yer aldı ve stoper pozisyonunda oynadı

    + Mark McKenzie ve Toulouse, 99. dakikada gelen galibiyet golüyle Metz'i 4-3 mağlup etti

    + Malik Tillman, Bayer Leverkusen'in 9 kişiyle oynayan Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldığı maçta iki hücum orta saha oyuncusundan biri olarak 90 dakika boyunca sahada kaldı

    + Alex Freeman, Villarreal'in Alaves ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarında oyuna girdi

    + Benja Cremaschi, menisküs yırtığı nedeniyle Parma'nın Torino'ya 4-1 yenildiği maçın henüz 11. dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı

    + Tim Weah, sağ kanatta etkileyici bir performans sergiledi ve Marsilya'nın Auxerre'yi 1-0 mağlup etmesine yardımcı oldu

    + Charlie Kelman, 93. dakikada penaltıdan gol atarak Charlton United'ın Oxford United ile 1-1 berabere kalmasını sağladı

    + Gianluca Busio orta sahada maçı domine etti, ancak Venezia, Sampdoria ile golsüz berabere kaldığı maçta galibiyete ulaşamadı

    + Ricardo Pepi, PSV'nin NEC Nijmegen'e 3-2 yenildiği maçta forvet pozisyonunda ilk 11'de yer aldı, ancak forvetin gol atamadığı nadir maçlardan biri oldu

    + Coventry'nin Southampton'a 2-1 yenildiği maçta Haji Wright da gol atamadı

    + Yunus Musah, Atalanta'nın Inter ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giymedi

    + Damion Downs, eski takımı FC Köln ile Hamburg'un 1-1 berabere kaldığı maçta 67 dakika oynadı

    + Antonee Robinson, Fulham'ın Nottingham Forest ile 0-0 berabere kaldığı maçta 90 dakika oynadı ve bir sarı kart gördü

    + Daryl Dike ve George Campbell, West Brom'un 10 kişi kalan Hull City'yi 3-0 mağlup ettiği maçta forma giydi

