Thomas Hindle

Yurtdışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic ve Malik Tillman eski formlarına kavuşabilecek mi? Yunus Musah, Atalanta’nın Inter’i yenmesine yardımcı olabilir mi?

Christian Pulisic formunu yeniden yakalamaya çalışırken, Yunus Musah süre almayı hedefliyor ve Malik Tillman, ABD Milli Takımı adayları için önemli bir hafta sonu öncesinde kendini kanıtlamak istiyor

Yurtdışında oynayan Amerikalılar için tuhaf bir sezon oldu. Büyük umutlarla başlayan bu sezon, pek de sorunsuz geçmedi. Christian Pulisic sezonun başında formunun zirvesindeydi, ancak o günden bu yana performansı düşüşe geçti. Malik Tillman zaman zaman parladı, ancak son zamanlarda zorlanıyor. Yine de bazı başarı öyküleri de var. Yunus Musah yeniden gündeme gelirken, Weston McKennie tartışmasız kariyerinin en iyi futbolunu oynuyor ve bu süreçte Juventus’tan yeni bir sözleşme kazandı.

Kısacası, şu anda durum biraz karışık görünüyor. Ancak bu aynı zamanda çok önemli bir dönüm noktası. Dünya Kupası üç ay sonra başlıyor ve Mauricio Pochettino'nun kadrosuna girmek isteyenler için "ya şimdi ya da asla" havası var. İyi haber mi? Herkes önemli maçlar oynuyor. Kimse önümüzdeki birkaç maçı hafife alamaz. Sezonun son düzlüğü, kadroya girmek isteyenler için son derece önemli olacak.

Bu da bu hafta sonunu, yurtdışında oynayan Amerikalılar için her zamankinden daha önemli hale getiriyor. GOAL, büyük isimlerin sahalara dönmesiyle birlikte önemli maçlara göz atıyor...

    Yunus Musah ve formuna kavuşması

    On sekiz ay önce, Yunus Musah ABD Milli Takımı’nın kesin adayıydı. Birçok açıdan, ideal bir milli orta saha oyuncusu gibi görünüyordu. Neredeyse her pozisyonda oynayabilirdi — orta sahanın ortasında, hücumcu orta saha pozisyonunda ve gerekirse kanatlarda bile. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu.

    Ancak yaz transferinde yanlış bir karar verdi. Musah, biraz anlaşılmaz bir şekilde, Atalanta'ya kiralık olarak transfer oldu.

    Altı ayın büyük bir bölümünde sahaya neredeyse hiç çıkamadı. Aslında, Musah ancak son zamanlarda zor günler geçiren Serie A takımında yeniden forma giymeye başladı. Bu hafta başında GOAL'a verdiği demeçte, bu yıl yaşadığı zorlukların kendisini şekillendirmiş olabileceğini söyledi. Doğru olsun ya da olmasın, Musah şimdi bir fırsat yakalamış görünüyor. Ve bu hafta sonu bir fırsat daha var.

    Durum pek parlak değil. Atalanta, hedeflediği Şampiyonlar Ligi potasından beş puan geride, yedinci sırada bulunuyor. Cumartesi günkü rakibi Inter ise ligin zirvesinde.

    Yine de bir umut olabilir. Inter son iki maçında gol atamadı ve son zamanlarda performansında düşüş yaşadı. Musah fark yaratabilir mi?

    Malik Tillman formunu arıyor

    Malik Tillman için zorlu bir dönem oldu. Adil olmak gerekirse, Amerikalı oyuncu zor bir duruma düşmüştü. Bayer Leverkusen bu yaz Florian Wirtz’i kaybetti ve Tillman, fiilen onun yerini doldurmakla görevlendirildi. Bu imkansız bir görevdi.

    Yine de Tillman biraz hayal kırıklığı yarattı. Tillman, GOAL'a bu yıl performansının düşük olduğunu ve Bundesliga'da toparlanması gerektiğini kabul etti. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde durum daha da kötüleşti; Arsenal karşısında aptalca bir penaltıya neden oldu ve bu, takımının tur atlama şansını zedelemiş olabilir.

    Peki ya bu hafta sonu, kendini affettirme şansı olacak mı? Cumartesi günkü rakibi Bayern Münih, bu sezon Bundesliga'da fırtına gibi esiyor. Sahanın her iki ucunda da mükemmel bir performans sergiliyorlar. Leverkusen'in savunmada kaya gibi sağlam ve hücumda da soğukkanlı olması gerekecek. Zor bir öğleden sonra olacak ve Tillman'ın da bu maçta önemli bir rolü olacak. Eğer bu fırsatı değerlendirirse, takımının bir şansı olabilir.

    Pulisic haksızlığa uğruyor – ama goller gelecektir

    Christian Pulisic’in son dönemdeki zorlukları biraz abartılmış durumda. Şu anda kale önünde somut bir katkı gösteremiyor. Kağıt üzerinde, hücumdaki verimsizlik pek de iç açıcı görünmüyor.

    Ancak iki faktör onun aleyhine işliyor. Birincisi, yanlış pozisyonda oynatılması. Pulisic bir forvet değil ve ondan ikili forvet hattında oynamasını istemek zor bir görev. İkincisi ise Milan'ın genel olarak fırsatları değerlendirmede pek başarılı olamaması. Pulisic bu durumun bir kısmının sorumluluğunu üstlenebilir, ancak yine de doğru bölgelere giriyor ve yapması gerekenleri yapıyor. Bazen bir takımın uyum yakalayamadığı zamanlar olur.

    Ancak geçen hafta önemliydi. Milan, oldukça zayıf geçen bir maçta Inter'i 1-0 yendi. Pulisic sağlam bir performans sergiledi ve Rossoneri için birkaç fırsat yarattı. Bu performansın bu hafta sonu Lazio karşısında da devam etmesi gerekecek. Milan, Serie A'da lider Inter'in yedi puan gerisinde ve her hafta gelişiyor. Şehirdeki rakipleri, şampiyonluğu garantilemek konusunda deneyim ve soğukkanlılığa sahip. Ancak Milan hala ulaşılabilir mesafede. Disiplinli savunma yapan takımlara karşı oynanan bu tür maçlar kazanılmalıdır.

    Rokas Pukstas, kasabanın en gözde Amerikalı

    Hırvat ligini takip edenler nerede? Tamam, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ligin çok geniş bir hayran kitlesi olduğu söylenemez. Ama dikkatli izliyorsanız, yüksek potansiyelli bir ABD'li genç oyuncunun orada ses getirdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Hajduk Split'ten Rokas Pukštas şu anda formunun zirvesinde. Son iki maçında da gol attı ve takımında 10 numara pozisyonunda sahaya damgasını vuruyor.

    Dinamo Zagreb'in temposuna tam olarak ayak uyduramayan Hajduk için zorlu bir sezon oldu. Ancak gelecek yıl Avrupa futbolunda yer almaları hâlâ mümkün. Şu anki zorluk, bu tempoyu korumak ve Pukštas bu çabada kilit rol oynayacak. Dürüst olmak gerekirse, 21 yaşındaki oyuncu sadece bir sonraki transferi için oynuyor olabilir. Önümüzdeki birkaç haftayı iyi geçirirse, bu yaz büyük bir transferin kapısını aralayabilir. Bu da onu ABD Milli Takımı'na bir adım daha yaklaştırır. NK Lokomotiva karşısında işini yaparsa, işler biraz daha iyiye gidecektir.

