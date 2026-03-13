Yurtdışında oynayan Amerikalılar için tuhaf bir sezon oldu. Büyük umutlarla başlayan bu sezon, pek de sorunsuz geçmedi. Christian Pulisic sezonun başında formunun zirvesindeydi, ancak o günden bu yana performansı düşüşe geçti. Malik Tillman zaman zaman parladı, ancak son zamanlarda zorlanıyor. Yine de bazı başarı öyküleri de var. Yunus Musah yeniden gündeme gelirken, Weston McKennie tartışmasız kariyerinin en iyi futbolunu oynuyor ve bu süreçte Juventus’tan yeni bir sözleşme kazandı.

Kısacası, şu anda durum biraz karışık görünüyor. Ancak bu aynı zamanda çok önemli bir dönüm noktası. Dünya Kupası üç ay sonra başlıyor ve Mauricio Pochettino'nun kadrosuna girmek isteyenler için "ya şimdi ya da asla" havası var. İyi haber mi? Herkes önemli maçlar oynuyor. Kimse önümüzdeki birkaç maçı hafife alamaz. Sezonun son düzlüğü, kadroya girmek isteyenler için son derece önemli olacak.

Bu da bu hafta sonunu, yurtdışında oynayan Amerikalılar için her zamankinden daha önemli hale getiriyor. GOAL, büyük isimlerin sahalara dönmesiyle birlikte önemli maçlara göz atıyor...