Yurtdışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic'in gol suskunluğunu bozma zamanı geldi; peki Folarin Balogun formunu koruyabilecek mi?

İşte işin ilginç kısmı da bu, değil mi? Mart ayındaki milli takım arası artık geride kaldı. Avrupa kupaları yarı final aşamasına geldi. Artık kimse kötü performansının nedenini uluslararası seyahatlerin getirdiği zorluklara bağlayamaz. Bu noktada herkes bir şeyler için mücadele ediyor. Önümüzde *sayı girin* kupa finali var. Ve görünüşe göre USMNT oyuncularının çoğu, teorik olarak, bir şeyler için oynuyor. Sezonun başlarında Scudetto'nun en güçlü adaylarından biri olan,

şimdi ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudu taşıyan Milan'dan başlayalım. Bazı maçları kazanmaya başlamaları gerekiyor. Christian Pulisic'in de bir iki gol atması iyi olur. USMNT'nin en iyi oyuncusu şu anda gol suskunluğu yaşıyor. Bu normal, ama bu durumu kırması iyi olurdu.

İtalya'nın diğer bölgelerinde ise durum biraz daha neşeli görünüyor. Weston McKennie formda ve tartışmasız bu yılın Serie A'nın en iyi oyuncularından biri. Juve de Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor ve bu turnuvaya katılabilmek için orta saha oyuncusundan daha fazla gol bekliyor.

Ancak hareketlilik bununla bitmiyor. USMNT adayları, önemli bir futbol haftasonu öncesinde Fransa, Almanya ve İngiltere'de büyük maçlara çıkacak. GOAL, Avrupa'daki Amerikalılar için maç haftasını önizliyor...