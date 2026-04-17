Thomas Hindle

Yurtdışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic'in gol orucunu bozma zamanı geldi; peki Folarin Balogun formunu koruyabilecek mi?

Amerikalı yıldızlar için iki farklı nisan ayı yaşandı; kimileri en uygun zamanda formunu yakalarken, kimileri ise form tutmakta zorlandı

İşte işin ilginç kısmı da bu, değil mi? Mart ayındaki milli takım arası artık geride kaldı. Avrupa kupaları yarı final aşamasına geldi. Artık kimse kötü performansının nedenini uluslararası seyahatlerin getirdiği zorluklara bağlayamaz. Bu noktada herkes bir şeyler için mücadele ediyor. Önümüzde *sayı girin* kupa finali var. Ve görünüşe göre USMNT oyuncularının çoğu, teorik olarak, bir şeyler için oynuyor. Sezonun başlarında Scudetto'nun en güçlü adaylarından biri olan,
şimdi ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudu taşıyan Milan'dan başlayalım. Bazı maçları kazanmaya başlamaları gerekiyor. Christian Pulisic'in de bir iki gol atması iyi olur. USMNT'nin en iyi oyuncusu şu anda gol suskunluğu yaşıyor. Bu normal, ama bu durumu kırması iyi olurdu.

İtalya'nın diğer bölgelerinde ise durum biraz daha neşeli görünüyor. Weston McKennie formda ve tartışmasız bu yılın Serie A'nın en iyi oyuncularından biri. Juve de Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor ve bu turnuvaya katılabilmek için orta saha oyuncusundan daha fazla gol bekliyor.

Ancak hareketlilik bununla bitmiyor. USMNT adayları, önemli bir futbol haftasonu öncesinde Fransa, Almanya ve İngiltere'de büyük maçlara çıkacak. GOAL, Avrupa'daki Amerikalılar için maç haftasını önizliyor...

    Pulisic ve form yakalama mücadelesi

    Bu noktada Christian Pulisic hakkında ne düşünmeliyiz? Burada ne ters gidiyor? Acaba her şeyi doğru yapan bir futbolcu olmasına rağmen, topun seyrinin ona yaramıyor olması mümkün mü? Dizinden bir sekme ya da kaleye doğru şanslı bir ribaund, ve tüm bu sorunlar sihirli bir şekilde çözülür mü? Onu kurtarabilecek olan, gerçekten sadece beyaz çizgiyi geçen küresel bir nesne mi?

    Belki de futbol bundan daha karmaşıktır. Elbette, atmosfer, zihinsel mücadeleler ve şans vardır. Ancak işaret edilebilecek kalıplar, mutlaklar ve önceki kanıtlar da vardır. Acı gerçeği duymak ister misiniz? Pulisic her zaman böyle olmuştur. Her zaman inişli çıkışlı bir performans sergilemiştir. Her zaman belki biraz fazla çaba göstermiş ya da bir iki darbe fazla almış olabilir. O, 40'tan fazla maç boyunca bunu gösterememesi büyük bir kusuru olan, gerçekten mükemmel bir futbolcudur.

    Bu, o kötü dönemlerden biri. Ve sanki yanlış bir şey yapıyormuş gibi de değil. Burada eleştirilecek bazı noktalar var. Max Allegri'nin futbolu aşırı derecede defansif. Pulisic forvet olarak kullanılmalı. Etrafındaki oyuncular da performans gösteremiyor. Milan, son dört maçının üçünde gol atamadı. Bu yeterince iyi değil.

    Pazar günü, Hellas Verona ile deplasmanda karşılaşacaklar. Kesinlikle, bu maçta morallerin yeniden yükselmesi bekleniyor. Son sekiz maçında kalesini gole kapatamadılar. Son dört maçını kaybettiler. Küme düşmekten kurtulmak gerçek bir futbol mucizesi olur. Pulisic'in bu kötü gidişatı kırması için sahne hazır.

    McKennie mükemmel sezonuna devam ediyor

    Son zamanlarda sosyal medyada Weston McKennie’nin tüm zamanların en iyi Amerikan orta saha oyuncusu olduğu yönünde tartışmalar yaşandı. Yakın geçmişe bakıldığında, ondan daha iyisini bulmak zor; özellikle de Pulisic’i tam anlamıyla bir hücum oyuncusu olarak değerlendirirsek. Bu muhtemelen iyi bir şey. McKennie, genel standartlara göre iyi, Amerikan standartlarına göre ise mükemmel bir sezon geçiriyor.

    Bu kutlanmaya değer bir şey, özellikle de ABD'nin Dünya Kupası öncesinde kaliteyi artırmaya gerçekten ihtiyacı olduğu için. Orta saha biraz zayıf görünüyor. Tyler Adams şu anda Bournemouth'ta kesin bir ilk 11 oyuncusu değil. Başka hiç kimse bir Avrupa takımında kendine yer bulamadı. Johnny Cardoso ilginç bir futbolcu, ama çözüm o mu? Bunu öğrenmek için yaklaşık bir ayımız olması iyi bir şey.

    McKennie'ye gelince, Juve formda bir dönem geçiriyor. Son beş maçının dördünü kazandılar ve bu süreçte sadece bir gol yediler. McKennie üzerine düşeni yapıyor. Son maçta Genoa'ya gol attı ve sarı kart cezasından dolayı bir maç kaçırdıktan sonra kadroya geri döndü. Bologna Avrupa kupaları yarışından düştü ve Juve'nin alacağı bir galibiyet, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü sağlamlaştırmak için büyük bir adım olacaktır.

    Folarin Balogun, Monaco'yu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyabilir

    Sonunda, hepimizin tanıdığı Folarin Balogun karşımızdaydı. Balogun ile ilgili ilginç olan şey, koşacak alanı olduğunda her zaman çok etkili olmasıdır. O, tam anlamıyla kaleye sırtını dönüp oynayan bir 9 numara değildir. Ancak ona koşma alanı tanındığında, bu ABD milli takım forveti birinci sınıf bir golcü olabilir. Son zamanlarda bunu kanıtladı; son yedi Ligue 1 maçında yedi gol attı - 5 Nisan'da Marsilya'ya karşı attığı cüretkar çalım da dahil.

    Ancak geçen hafta Monaco için berbat geçti. Paris FC'ye ağır bir yenilgi aldılar. Balogun gol atsa bile, Avrupa'ya gitmek için nisan başındaki formlarını yeniden yakalamaları gerekecek. Şu anda, UEFA Konferans Ligi'ne katılmak için gereken puanın bir puan gerisindeler. Ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takım için hedefler kesinlikle daha yüksek olmalı. Bunun için üç puanlık bir sıçrama gerekiyor. Ve bu, bu hafta sonu küme düşme mücadelesi veren Auxerre ile oynanacak maçla başlıyor. Kolay bir maç olmayacak. Ancak en azından takımın en önemli oyuncusu formda.

    Mainz, Gio Reyna'ya bir fırsat sunabilir

    Artık ortalık iyice sakinleştiğine göre, Gio Reyna'ya karşı durumun biraz haksızlık olduğunu kabul edebiliriz. Onu takıma getiren teknik direktör kısa sürede kovuldu ve yeni teknik direktörün de pek ikna edici olmadığı ortada. Reyna'nın futbol oynamaya ihtiyacı vardı, ancak Borussia Mönchengladbach'a yaptığı, ilk bakışta iyi bir transfer gibi görünen hamleden sonra sahada yeterince süre bulamadı.

    Bu da tuhaf bir durum. Gladbach'ın bu sezon biraz kötü bir performans sergilediği kesin, ancak çok az kişi, ligin bitmesine beş maç kala takımın küme düşme mücadelesi vereceğini tahmin ederdi. Şimdi ise küme düşmemek için gerçek bir mücadele içindeler ve son beş maçlarından sadece birini kazanabildiler. Güzel futbol oynamayı unutun, artık savunmaya çekilip sonuç almaya bakma zamanı. Peki bu durumda Reyna ne olacak? O, böyle birine hiç ihtiyaç duymayan bir takımda biraz aykırı bir figür. İyi haber ne mi? Bu hafta sonu rakip Mainz'ın pek bir hedefi yok. Neredeyse kesin olarak küme düşmeyecekler. Avrupa kupalarına da katılamayacaklar. Belki bu maç daha açık geçecek ve Reyna'nın sahada kendini gösterme şansı olacak.