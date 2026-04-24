Yurtdışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic ile Weston McKennie, Serie A'da karşı karşıya gelirken Folarin Balogun ise Mark McKenzie ile karşılaşacak

AC Milan - Juventus
AC Milan
Juventus
Serie A
Chelsea - Leeds United
Leeds United
FA Kupası
Toulouse - AS Monaco
Toulouse
AS Monaco
1. Lig
Liverpool - Crystal Palace
Crystal Palace
Premier Lig
C. Pulisic
W. McKennie
B. Aaronson
C. Richards

GOAL, ABD Milli Takımı yıldızlarının önemli karşılaşmaları da dahil olmak üzere, yurtdışındaki Amerikalı futbolcularla ilgili en önemli gelişmeleri ele alıyor

Bu hafta sonu İtalyan futbol dünyasının gözü AC Milan ile Juventus arasındaki mücadelede olacak. Bu maç, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı için fiilen belirleyici olabilir. İki tarihi kulüp, son derece önemli sonuçlar doğuracak bir maçta karşı karşıya gelecek ve bu devasa anın önemli aktörleri olacak iki Amerikalı oyuncu da sahada yer alacak.

Christian Pulisic ve Weston McKennie, bu hafta sonu ABD Erkek Milli Takımı yıldızları arasında oynanacak iki büyük mücadeleden birinde karşı karşıya gelecek. Fransa'da da bir başka maç var; Mark McKenzie, formda olan Folarin Balogun'u durdurmakla görevli en son savunma oyuncusu olacak. Balogun, takımını Avrupa futboluna taşımaya çalışırken, bu maçın Monaco için de Avrupa'da çok önemli sonuçları olacak.

Bu arada İngiltere'de Brenden Aaronson ve Leeds, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele etmiyor, ancak bu hafta sonu FA Cup finaline çıkma şansını yakalayabilirler. Chris Richards ve Crystal Palace ise Premier League'in son şampiyonu karşısında kendilerine ait büyük bir sınava hazırlanıyor.

GOAL, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalı oyuncuların başlıca hikayelerini ön plana çıkarıyor.

    Pulisic ve McKennie, çekişmeli Serie A yarışında karşı karşıya geliyor

    Pulisic ve McKennie, çocukluklarından beri birlikte sahaya çıktıkları için birbirlerine yabancı değiller. Tabii ki bu hafta sonu durum farklı. Bu hafta sonu, birbirlerinin rakibi olacaklar.

    Bu maçın Serie A yarışında ne kadar önemli olduğunu abartmak mümkün değil. Milan, şampiyonluk şansı çok uzaklarda kalmışken, Inter'in beş maç kala 12 puan önde olmasıyla hafta sonuna ikinci sırada giriyor. Bu da dikkatleri tamamen gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmaya çeviriyor.

    McKennie ve Juventus ise aynı hedefe sahip. Şu anda dördüncü sıradalar, ancak Milan'ın sadece üç puan gerisindeler ve çok daha üstün bir gol farkına sahipler. Bir galibiyet onları ikinci sıraya kadar yükseltebilir. Como veya Roma'nın galibiyetleriyle birleşen bir mağlubiyet ise dördüncü sıradaki yerlerini ciddi tehlikeye atar.

    Her iki takım da puanlara gerçekten ihtiyaç duyuyor. Her iki oyuncu da iyi bir performans sergilemek zorunda. Pulisic, gol atarak mevcut formu hakkında şüphe duyanları susturmak isteyecek. McKennie ise Dünya Kupası'na hazırlanırken bu formunu sürdürmeyi hedefliyor.

    Yani, şüphesiz bu, Amerikan futbolunun en büyük iki yıldızının gerçek bir riskin olduğu bir maçta karşı karşıya geleceği için USMNT taraftarları için haftanın maçı olacak.

    Balogun, McKenzie karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

    Balogun son birkaç aydır durdurulamaz bir performans sergiliyor. Ligde arka arkaya sekiz maçta gol attı. Ayrıca son 10 maçında 10 gol kaydetti. Peki bu seriyi sonlandırma görevi şimdi kimin omuzlarında? Toulouse; bu da bir başka ABD Milli Takımı yıldızı olan McKenzie’nin Balogun ile karşı karşıya geleceği anlamına geliyor.

    Tarihsel olarak Toulouse, Monaco'ya karşı pek iyi performans gösteremedi; Ekim 2016'dan bu yana Monaco ile oynadıkları her iç saha maçını kaybetti. Ayrıca son dört maçını da kaybedip 14 gol yiyerek zor bir dönemden geçiyorlar. Monaco, özellikle Balogun'un son dönemdeki serisini hesaba kattığımızda, onları mükemmel bir zamanda yakalıyor gibi görünüyor.

    Ancak Monaco'nun bu ivmeyi sürdürmesi konusunda çok büyük bir baskı var. Son iki maçından bir puan alan takım, Conference League'e katılmak için gereken puanın iki puan, Avrupa Ligi'ne katılmak için üç puan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için dört puan geride. Kulüp gelecek sezon Avrupa'da oynamak istiyorsa, sezonun son dört maçında puan toplaması gerekiyor.

    Aaronson ve Leeds kupa şansını kovalıyor

    FA Kupası'nda bu aşamaya geldiğinizde her şey olabilir. Bunun için geçen yılki Crystal Palace takımını örnek gösterebiliriz. Acaba Aaronson ve Leeds bu sezon bu örneği takip edebilecek mi?

    Bu hedefleri doğrultusunda bu hafta sonu Wembley'de Chelsea ile karşılaşacaklar ve ileride bu büyük stadyumda bir kez daha yer almayı umuyorlar. Leeds, Blues karşısında aslında iyi bir performans sergiledi; Aralık ayında 3-1 kazandıktan sonra Şubat ayında Stamford Bridge'de 2-2 berabere kaldı. Karşı takımın şu anda yaşadığı kaos da onların özgüvenini artırabilir, çünkü Chelsea şu anda her zamankinden daha istikrarsız ve bu gerçekten bir şey ifade ediyor.

    Leeds, Chelsea'yi en uygun zamanda yakalayabilir mi? Öyle olmasını umuyorlar çünkü kazanırlarsa, programlarına Manchester City veya Southampton ile bir maç daha eklenecek.

    Richards ve Palace için büyük sınav

    Crystal Palace son zamanlarda daha iyi bir performans sergiliyor. 2026 yılının başında formlarında ani bir düşüş yaşadıktan sonra, takım yeniden dengelenmiş durumda ve şu anda dört maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Ancak sırada Anfield'a yapılacak deplasman var ve bu tür maçlar hiçbir zaman kolay olmaz.

    Richards ve Crystal Palace savunması, tam kadro bir Liverpool takımıyla karşılaşmayacak olsalar da, kesinlikle zorlu bir sınava tabi tutulacaklar. Hugo Ekitike'nin son sakatlığı, Kırmızılar'ı ana forvetlerinden mahrum bıraktı, bu da Palace'ın üçlü savunması için işleri biraz kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte, özellikle Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai ve Mohamed Salah gibi oyuncuların ilk 11'de yer alması beklendiğinden, yine de zorlu bir maç olacak.

    Bu, Palace ve özellikle de Richards için bir başka iyi bir ölçüt maçı olacak, zira kendisi de oyununu o seviyeye çıkarmaya çalışırken Premier League'in en iyilerinden bazılarıyla karşı karşıya gelecek.