Yurtdışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic ile Weston McKennie, Serie A'da karşı karşıya gelirken Folarin Balogun ise Mark McKenzie ile karşılaşacak

Bu hafta sonu İtalyan futbol dünyasının gözü AC Milan ile Juventus arasındaki mücadelede olacak. Bu maç, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı için fiilen belirleyici olabilir. İki tarihi kulüp, son derece önemli sonuçlar doğuracak bir maçta karşı karşıya gelecek ve bu devasa anın önemli aktörleri olacak iki Amerikalı oyuncu da sahada yer alacak.

Christian Pulisic ve Weston McKennie, bu hafta sonu ABD Erkek Milli Takımı yıldızları arasında oynanacak iki büyük mücadeleden birinde karşı karşıya gelecek. Fransa'da da bir başka maç var; Mark McKenzie, formda olan Folarin Balogun'u durdurmakla görevli en son savunma oyuncusu olacak. Balogun, takımını Avrupa futboluna taşımaya çalışırken, bu maçın Monaco için de Avrupa'da çok önemli sonuçları olacak.

Bu arada İngiltere'de Brenden Aaronson ve Leeds, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele etmiyor, ancak bu hafta sonu FA Cup finaline çıkma şansını yakalayabilirler. Chris Richards ve Crystal Palace ise Premier League'in son şampiyonu karşısında kendilerine ait büyük bir sınava hazırlanıyor.

GOAL, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalı oyuncuların başlıca hikayelerini ön plana çıkarıyor.