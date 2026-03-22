Yurtdışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic, AC Milan formasıyla 2026 yılının ilk gol katkısını yaparken, Leverkusen'den Malik Tillman ise ABD Milli Takımı kampı öncesinde gol suskunluğunu bozdu

Gol sevinçleri genellikle mesajlar vermek için kullanılır ve Cumartesi günü Milan’ın yaptığı da tam olarak buydu. Son günlerde takımın durumu ve Christian Pulisic ile Rafael Leao arasındaki ilişki hakkında çok fazla tartışma yaşandı. Dolayısıyla bu sevinç, küçük bir jestti ama çok anlamlıydı.

Cumartesi günü Leao sahada yoktu, ancak Pulisic oradaydı ve Torino'ya karşı 3-2 kazanılan maçta bir asist yaptı. Gollerden birinin ardından Milan takımı bir araya geldi. Yarısı Pulisic'in imza kutlamasını yaparken, diğer yarısı Leao'nun kutlamasını yaptı. Bu, sadece manşetlere konu olan oyuncuların değil, takımın bir bütün olarak gösterdiği bir birlik mesajıydı. Bu tür bir mesajın bir anlamı vardır ve bunu Pulisic'in yüzünden kolayca görebilirdiniz.









Gülmek için sebebi olan tek oyuncu Pulisic değildi. Malik Tillman da bir gol attı ve her ne kadar hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle sonuçlansa da, bu kesinlikle bir ivme kazandıracaktır. Bu gol, ABD Erkek Milli Takımı'nın tartışmasız en iyi iki hücum orta saha oyuncusunun, USMNT kampından sadece birkaç gün önce büyük gol katkıları sağladığını gösterdi. Pulisic-Tillman ikilisinin bu maçlarda birlikte ilk 11'de yer alması da oldukça olası. Eğer bu gerçekleşirse, ikisi de bu hafta sonu öncesine göre daha özgüvenli olacak ve bu da Mauricio Pochettino'nun takımı için küçük ama güzel bir moral kaynağı olacak.

GOAL, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalıların performanslarını inceliyor...