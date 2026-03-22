Pulisic temp GFX 16-9GOAL
Ryan Tolmich ve Thomas Hindle

Yurtdışındaki Amerikalılar: Christian Pulisic, AC Milan formasıyla 2026 yılının ilk gol katkısını yaparken, Leverkusen'den Malik Tillman ise ABD Milli Takımı kampı öncesinde gol suskunluğunu bozdu

GOAL, Avrupa'da oynayan Amerikalı futbolcuların öne çıkan performanslarını ve ABD Milli Takımı'nın iki önemli oyun kurucusunun en önemli anlarını ele alıyor

Gol sevinçleri genellikle mesajlar vermek için kullanılır ve Cumartesi günü Milan’ın yaptığı da tam olarak buydu. Son günlerde takımın durumu ve Christian Pulisic ile Rafael Leao arasındaki ilişki hakkında çok fazla tartışma yaşandı. Dolayısıyla bu sevinç, küçük bir jestti ama çok anlamlıydı.

Cumartesi günü Leao sahada yoktu, ancak Pulisic oradaydı ve Torino'ya karşı 3-2 kazanılan maçta bir asist yaptı. Gollerden birinin ardından Milan takımı bir araya geldi. Yarısı Pulisic'in imza kutlamasını yaparken, diğer yarısı Leao'nun kutlamasını yaptı. Bu, sadece manşetlere konu olan oyuncuların değil, takımın bir bütün olarak gösterdiği bir birlik mesajıydı. Bu tür bir mesajın bir anlamı vardır ve bunu Pulisic'in yüzünden kolayca görebilirdiniz.



Gülmek için sebebi olan tek oyuncu Pulisic değildi. Malik Tillman da bir gol attı ve her ne kadar hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle sonuçlansa da, bu kesinlikle bir ivme kazandıracaktır. Bu gol, ABD Erkek Milli Takımı'nın tartışmasız en iyi iki hücum orta saha oyuncusunun, USMNT kampından sadece birkaç gün önce büyük gol katkıları sağladığını gösterdi. Pulisic-Tillman ikilisinin bu maçlarda birlikte ilk 11'de yer alması da oldukça olası. Eğer bu gerçekleşirse, ikisi de bu hafta sonu öncesine göre daha özgüvenli olacak ve bu da Mauricio Pochettino'nun takımı için küçük ama güzel bir moral kaynağı olacak.

GOAL, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalıların performanslarını inceliyor...

  AC Milan v Torino FC - Serie A

    Pulisic, Milan'ın birlik ve beraberliğini sergilerken

    Bu, onun o kadar da umutsuzca aradığı gol değildi, ama yine de bir başlangıç. Pulisic yeniden sahada fark yaratmaya başladı ve bu hem AC Milan hem de ABD Milli Takımı için harika bir haber.

    Nicholas Fullkrug ile birlikte forvette başlayan Pulisic, Milan'ın Torino'yu 3-2 yendiği maçta bir asist yaptı. Amerikalı oyuncunun büyük anı, Milan'ın ikinci golünde geldi; ceza sahası içindeki pasıyla Adrien Rabiot'ya gol fırsatı yarattı ve Milan'ı öne geçirdi. Bu, onun bu yılki ilk gol katkısıydı ve son haftalarda yaşanan tartışmalar göz önüne alındığında, sırtından bir yük kalkmış gibi hissedecektir.

    Milan'ın kutlamalarına bakılırsa, Leao meselesi de omuzlarından kalkacak bir başka yük. Leao'nun Amerikalı oyuncuya karşı hayal kırıklığını dile getirirken yakalanmasının ardından, tüm hafta boyunca ikilinin ilişkisi mercek altına alındı. Ancak bu, elit seviyede sıkça rastlanan bir durumdur. İki üst düzey yıldızın birbirlerini daha iyi olmaya ve daha iyisini yapmaya teşvik etmesidir. Bu yüzden, birkaç gün sonra bu olayı gülüp geçebiliyorlar.

    Scudetto yarışı hala devam ederken, Milan'ın sekiz maç kala altı puan önde olan Inter'e yetişmek için hem Pulisic'e hem de Leao'ya ihtiyacı olacak. Cumartesi günü, en azından Pulisic, kulüp bu yarışın son aylarına girerken yeniden rayına oturmuş gibi görünüyordu.

    • Reklam
  1. FC Heidenheim 1846 v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga

    Tillman'ın kusursuz bitirişi

    Cumartesi günü Tillman en iyi formunda değildi, ancak en iyi anlarında neler yapabileceğini gözler önüne serdi. Maçın gidişatını değiştirecek bir fırsat yakalayan Tillman, sakin ve soğukkanlı davrandı ve Leverkusen’in Heidenheim deplasmanında 22. dakikada zor bir golü kolaymış gibi attı. Amerikalı oyuncu arka direkte havadan gelen topa koştu ve ilk vuruşunda, göründüğünden çok daha kolay bir şekilde golü buldu.

    Ne yazık ki, maçın büyük bir bölümünde önde olmasına rağmen Leverkusen, sonucu elinden kaçırdı ve 3-3 berabere kalarak Tillman'ın golünü boşa harcadı.



    Ancak bu, USMNT görevine giderken kendisine kişisel olarak yardımcı olacaktır. Özellikle Weston McKennie'nin beklendiği gibi hücum orta saha oyuncuları arasında yer alması durumunda, ilk 11'de yer almak için mücadele etmek zorunda kalacak. Hücum orta saha pozisyonlarını garantilemenin en iyi yolu, hücumda parlak anlar yaşatmaktır ve Tillman da Cumartesi günü Leverkusen için bunu yaptı. Acaba önümüzdeki maçlarda USMNT için de aynısını yapabilecek mi?

  Folarin Balogun 2026

    Folarin Balogun hayati bir gol attı

    Folarin Balogun ve Tanner Tessmann gibi iki ABD Milli Takımı takım arkadaşının karşı karşıya geldiği mücadelede, galip gelen taraf açıkça belliydi. Monaco-Lyon maçı, çok şey ifade eden ama itiraf etmek gerekirse pek de önemi olmayabilecek o tuhaf bahar karşılaşmalarından biriydi. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi biletleri için yarışıyor ve bu maçtan galibiyetle ayrılmaya ciddi şekilde ihtiyaç duyuyorlardı. Ancak, diğer lig maçlarında yeterince mağlup olarak bu “altı puanlık” karşılaşmanın önemsiz hale gelebileceği hissi de o kadar güçlüydü.

    Ve bu durum hala geçerli olabilir. Ancak Pazar günü, Monaco, deplasman oynamasına rağmen üstün olan ve maçı tamamen kontrol eden taraftı. Şut ve top hakimiyeti açısından ev sahibi takımı geride bıraktılar ve sonuçta 2-1'lik rahat bir galibiyet aldılar. Balogun, o gece kilit bir rol oynadı ve penaltıyı gole çevirerek takımına 2-1'lik üstünlük sağladı; bu üstünlük, maçın geri kalanında da korundu. Balogun'un bu sezonki gol sayısı 15'e ulaştı ve birkaç gol daha atacağına da inanabilirsiniz.

  Johnny Cardoso Atletico Madrid

    Johnny Cardoso, cesur bir performans sergiliyor

    Pazar günü, Johnny Cardoso için kendini kanıtlama fırsatı doğdu. Orta saha oyuncusu, kısmen sakatlıklar nedeniyle bu sezon Diego Simeone yönetiminde düzenli bir forma şansı bulmakta zorlandı ve henüz Atlético Madrid’de tam anlamıyla yerini sağlamlaştıramadı. Real Madrid’le oynanan derbi, önemi sınırlı olsa da, onun henüz tam olarak değerlendiremediği türden bir sahne sunuyordu.

    İlk yarıda mükemmel oynadılar ve Cardoso da bunun bir parçasıydı. Plan, açıkça, Atleti'nin orta sahada işi olabildiğince zorlaştırması ve ardından kontra ataklarla gol aramasıydı. Cardoso bu ilk görevi büyük bir özgüvenle yerine getirdi; top kapma mücadelelerine girdi, rakibin oyun kurmasını engelledi ve biraz da "karanlık sanatlara" başvurdu; bazı kurnaz fauller yaptı ama bunlar faul olarak değerlendirilmedi.

    Topla pek bir şey yapmadı, ama o gün onun görevi de bu değildi. Sonunda, sistem değişikliğinin kurbanı oldu. Ev sahibi takım öne geçince Atleti daha hücumcu oynamak zorunda kaldı ve bu da bir orta saha oyuncusunun feda edilmesi anlamına geliyordu. Cardoso, pek bir hata yapmamış olmasına rağmen, dışlanan isim oldu. Atleti maçı 3-2 kaybetti, ancak Amerikalı oyuncu en azından en önemli maçlarda güvenilebileceğini gösterdi.

  Weston McKennie Juventus 2026

    Kaçırmış olabileceğiniz anlar

    + Weston McKennie, Juventus'un Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı maçta alışılmadık bir şekilde sessiz kaldı

    + Mark McKenzie ve Toulouse, Lorient'i 1-0 yendikleri maçta kalesini gole kapattı

    + Borussia Mönchengladbach'ın FC Köln ile 3-3 berabere kaldığı maçta Joe Scally 88 dakika sahada kalırken, Gio Reyna yedek kulübesinde kaldı

    + Antonee Robinson, Fulham'ın Burnley'i 3-1 mağlup ettiği maçta 67 dakika sahada kaldı

    + Brenden Aaronson, Leeds ile Brentford arasında oynanan golsüz berabere biten maçta 68 dakika oynadı

    + Middlesbrough'un Blackburn Rovers ile 0-0 berabere kaldığı maçta dominant bir performans sergileyen Aidan Morris, yine göze çarpan bir performans gösterdi

    + Patrick Agyemang, Derby County'nin Birmingham City'yi 1-0 yendiği maçta 84 dakika oynadı ve bir sarı kart gördü

    + Cole Campbell, RB Leipzig'e 5-0 yenildikleri maçta yedek kulübesinden oyuna girerek Hoffenheim formasıyla ilk kez sahaya çıktı

    + Rokas Pukstas, Hajduk Split'in 6-0'lık ezici galibiyetinde gol attı

    + Damion Downs oyuna ilk giren yedek oyuncu oldu, ancak Hamburg, Dortmund'a 3-2 yenilirken 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı

    + Gianluca Busio, Venezia'nın Monza ile 1-1 berabere kaldığı maçta orta sahada sağlam bir performans sergiledi