Yurtdışındaki Amerikalılar: ABD Milli Takımı yıldızları Christian Pulisic ve Weston McKennie'nin golleri birbirini dengelerken, Brenden Aaronson ve Leeds FA Cup yarı finalinde mağlup oldu

En genç umut vaat eden oyunculardan ABD Erkek Milli Takımı'nın en tecrübeli isimlerine kadar, bu hafta sonu yurtdışında forma giyen Amerikalılar tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Tüm gözler, USMNT'nin en ünlü iki ismi olan Christian Pulisic ve Weston McKennie'nin, büyük önemi olan bir Serie A maçında karşı karşıya geldiği İtalya'ya çevrilmişti. Sonuçta, fiziksel ve sakatlıklarla dolu bu mücadelede ikisi de fark yaratamadı ve her iki takım da ünlü San Siro'da geçirdikleri günün hayal kırıklığını yaşadı.

Leeds United'ın FA Cup finaline bir adım kala elenmesi nedeniyle Brenden Aaronson da hayal kırıklığına uğrayacak. Pazar günkü Chelsea ile oynanan yarı finalde zayıf taraf olarak görülen Aaronson ve Leeds, iyi bir mücadele sergilese de Blues'un 1-0 galibiyetiyle turu geçmesine engel olamadı.

Ancak her şey o kadar da kötü değildi. Alex Freeman, La Liga'daki ilk maçında harika bir performans sergiledi, 16 yaşındaki Mathis Albert ise Borussia Dortmund'un büyük galibiyetinde son dakikalarda oyuna girerek Bundesliga'da oynayan en genç Amerikalı oldu.

GOAL, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalıların performanslarını mercek altına alıyor...