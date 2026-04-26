AA review Aaronson Pulisic McKennie
Yurtdışındaki Amerikalılar: ABD Milli Takımı yıldızları Christian Pulisic ve Weston McKennie'nin golleri birbirini dengelerken, Brenden Aaronson ve Leeds FA Cup yarı finalinde mağlup oldu

GOAL, İtalya'nın önemli maçında ABD Milli Takımı'ndan iki oyuncunun karşı karşıya gelmesi de dahil olmak üzere, Avrupa'da forma giyen Amerikalı futbolcularla ilgili öne çıkan gelişmeleri ele alıyor

En genç umut vaat eden oyunculardan ABD Erkek Milli Takımı'nın en tecrübeli isimlerine kadar, bu hafta sonu yurtdışında forma giyen Amerikalılar tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Tüm gözler, USMNT'nin en ünlü iki ismi olan Christian Pulisic ve Weston McKennie'nin, büyük önemi olan bir Serie A maçında karşı karşıya geldiği İtalya'ya çevrilmişti. Sonuçta, fiziksel ve sakatlıklarla dolu bu mücadelede ikisi de fark yaratamadı ve her iki takım da ünlü San Siro'da geçirdikleri günün hayal kırıklığını yaşadı.

Leeds United'ın FA Cup finaline bir adım kala elenmesi nedeniyle Brenden Aaronson da hayal kırıklığına uğrayacak. Pazar günkü Chelsea ile oynanan yarı finalde zayıf taraf olarak görülen Aaronson ve Leeds, iyi bir mücadele sergilese de Blues'un 1-0 galibiyetiyle turu geçmesine engel olamadı.

Ancak her şey o kadar da kötü değildi. Alex Freeman, La Liga'daki ilk maçında harika bir performans sergiledi, 16 yaşındaki Mathis Albert ise Borussia Dortmund'un büyük galibiyetinde son dakikalarda oyuna girerek Bundesliga'da oynayan en genç Amerikalı oldu.

GOAL, bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalıların performanslarını mercek altına alıyor...

  AC Milan v Juventus FC - Serie A

    Pulisic ve McKennie, Serie A'da berabere kaldı

    Sonuçta AC Milan ile Juventus arasında fark yaratacak hiçbir şey olmadı. Gol yoktu, ancak birkaç tehlikeli an yaşandı. Khephren Thuram’ın bir golü geçersiz sayıldı. Alexis Saelemaekers ise daha sonra attığı şutla direği sarsmıştı. Bunun dışında kayda değer pek bir şey olmadı; bu durum hem Pulisic hem de McKennie için hayal kırıklığı yaratacaktır.

    Serie A sıralamasına bakıldığında, Milan ikiliden daha mutlu olan taraf olacak. Juventus'un galibiyeti, Milan ile üçüncü sırada eşitlenmelerini sağlayacaktı. Bunun yerine, son Şampiyonlar Ligi biletini elde etmek için mücadele ederken, Milan'ın üç puan gerisinde ve beşinci sıradaki Como'nun sadece üç puan önünde kalıyorlar.

    Oyuncular açısından ise mutlu olmak için pek bir neden yoktu. Pulisic'in gol orucu devam etti ve bu maç, iki forvetli sistemde Rafael Leao ile ne kadar az uyum içinde olduğunu bir kez daha kanıtladı. McKennie ise Fikayo Tomori'nin sert faulüyle bir süre yerde kalmasının ardından maçı hırpalanmış bir şekilde tamamladı.

    Her iki takım da şimdi önlerindeki önemli maçlara odaklanacak. Ancak her ikisi de, son maçları biraz daha az stresli hale getirmek için bu maçtan daha fazla puan almayı tercih ederdi.

  Coventry City v Portsmouth - Sky Bet Championship

    Wright ve Coventry şampiyonluğu garantiledi

    Sonuç belliydi, ama yine de kutlamaya değer. Bir Amerikalı'nın lig şampiyonluğunu kaldırdığını pek sık görmezsiniz.

    Haji Wright, Coventry City'nin Şampiyonluk'u kazanmasıyla bu hafta sonu bunu başardı. Kulüp, Premier Lig'e yükselmeyi çoktan garantilemişti, ancak şampiyonluk kupasını kaldırmak, şampiyonluk unvanını fazlasıyla hak eden bir kulüp için tam anlamıyla çilek gibi bir tat oldu.

    Şampiyonluk, Pazar günü Wrexham'ı 3-1 yenerek kesinleşti. Son 10 dakikaya 1-1 berabere girilen maçta, Coventry son dakikalarda iki gol atarak galibiyeti garantiledi. Wright, alışılmadık bir şekilde sessiz bir maçın ardından 71. dakikada oyundan alınmıştı, ama bu sorun değil. Yine de bu, ABD Milli Takımı'nın forveti için kariyerini belirleyen bir gündü.

    Artık kulüpteki tüm gözler resmen Premier League'e çevrilebilirken, Wright da Championship'te geçirdiği olağanüstü sezonun ardından bu yazki Dünya Kupası'na odaklanmaya başlayabilir.

  FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-LEEDS

    Aaronson ve Leeds, FA Kupası yarı finalinde elendi

    Maçın ardından Aaronson, hemen telefonuna baktığını söyledi. O pozisyonu tekrar izlemek zorundaydı, çünkü bu Leeds’in yakaladığı en iyi fırsat olmuştu. Ne yazık ki Robert Sanchez o şutu kurtardı ve bu sayede Chelsea, FA Cup finaline yükseldi.

    Aaronson'un büyük anı erken geldi; Chelsea savunmasını aşıp Sanchez'in karşısına tek başına çıktı. Ancak Amerikalı orta saha oyuncusu kaleciyi geçmeyi başaramadı. Bu, büyük ölçüde maçı kolayca belirleyebilecek bir an olduğu için, geriye dönüp baktığında hayal kırıklığı duyacağı bir an. Leeds'in tek şansı bu değildi, ancak kontrolü ele geçirmek için en net şanstı.

    Sonuçta Chelsea, maçı belirleyen anı kaçırdı. Enzo Fernandez'in ilk yarıdaki kafa vuruşu, Blues'un FA Cup finaline yükselmesini sağlamak için yeterli oldu ve bu süreçte Aaronson ile Leeds'i Wembley Stadyumu'ndan mutsuz bir şekilde evlerine gönderdi.

  FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MONACO

    Monaco'nun kritik puan kaybıyla Balogun'un galibiyet serisi sona erdi

    Gol serisinin bir noktada sona ermesi kaçınılmazdı ve ne yazık ki Balogun ile Monaco için bu seri sekiz maçta sona erdi. Üstelik bu, kazanılması zorunlu gibi görünen bir maçta gerçekleşti; bu da sonucu daha da sinir bozucu hale getirdi.

    2-0 öne geçtikten sonra Monaco, bu avantajı boşa harcadı ve Emersonn'un 90. dakikadaki golüyle Toulouse ile 2-2 berabere kaldı. Bu beraberlikle Monaco, Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti ve gelecek sezon herhangi bir Avrupa kupasına katılmak istiyorsa, sezonun son üç maçında çok çalışmak zorunda.

    Toulouse tarafında ise Mark McKenzie öne çıkan isim oldu ve ABD Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Balogun'u gerçekten sessiz tutmaya yardımcı oldu. McKenzie, 10 ikiliden 8'ini kazandı, 2 top kesme ve 3 top çalma yaptı. Bir bütün olarak Toulouse savunması, erken dönemde iki gol yedikten sonra Monaco'yu gerçekten sessiz tuttu; Balogun, sahada kaldığı 84 dakika boyunca şut atamadı.

    Bu beraberlik, Monaco için bir mağlubiyet gibi hissedilecek ve Toulouse'un cesaretini gösteren bir sonuç oldu. Balogun ve Monaco için talihsiz bir şekilde, bu sonuç sezonun son haftalarına girerken olabilecek en kötü zamanda geldi.

  • Freeman, La Liga'daki ilk ilk 11'inde parladı

    Eğer bu, gelecekte yaşanacakların bir işareti ise, Alex Freeman La Liga'ya hazır demektir.

    ABD Milli Takımı'nın sağ bek oyuncusu, İspanya'nın en üst liginde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ve Villarreal'in Celta Vigo'yu yendiği maçta hiçbir zaman yerinden sırıtmadı. Bu hafta sonuna kadar yedek kulübesinden sınırlı sürelerde forma giyen Freeman, hem savunmada hem de hücumda görevini yerine getirdi. Özellikle ilk yarıda attığı fantastik bir top kurtarma müdahalesi, gününün gidişatını belirledi. Özellikle dikkat çeken bir nokta, Freeman'ın tüm ikili mücadelelerini kazanmasının yanı sıra iki top çalma ve beş top uzaklaştırma yapmasıydı.

    Bir yıl önce Orlando City'de çıkış yakaladığından beri onun alamet-i farikası haline gelen top hakimiyetinde de iyi anlar yaşadı. Paslarının yüzde 96'sını tamamladı ve bunların çoğu kendi yarı sahasında olsa da, bu üst düzey ligde top hakimiyetindeki soğukkanlılığını sergiledi.

    Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasıyla birlikte, Freeman, özellikle ilk ilk 11'de oynadığı maçtaki performansının ardından, son birkaç hafta içinde daha fazla fırsat bulacaktır.

  Mathis Albert Dortmund

    Kaçırmış olabileceğiniz anlar

    + ABD genç milli takımının kanat oyuncusu Mathis Albert, Borussia Dortmund’un Freiburg’u 4-0 mağlup ettiği maçta forma giyerek Bundesliga’da forma giyen en genç Amerikalı oyuncu oldu

    + Gianluca Busio ve Venezia, Empoli'yi 2-0 yenerek Serie A'ya yükselme yolunda ilerlemeye devam etti

    + Tim Weah ve Marsilya, Nice ile 1-1 berabere kaldıkları maçta 88. dakikada penaltı golü yiyerek son dakikalarda elde ettikleri üstünlüğü kaybetti

    + Antonee Robinson, Fulham'ın Aston Villa'yı 1-0 yendiği maçta son dakikalarda oyuna girdi.

    + Tanner Tessmann, bir sakatlık nedeniyle erken oyuna girdi ve Lyon'un Auxerre'yi 3-2 mağlup ettiği kritik galibiyete katkıda bulundu

    + Chris Richards ve Crystal Palace için zor bir gün oldu; Anfield'da Liverpool'a 3-1 yenildiler

    + Johnny Cardoso, ikinci yarının başında oyuna girerek Atletico Madrid'in Athletic Bilbao'yu 3-2 mağlup etmesine yardımcı oldu

    + Noahkai Banks, Augsburg'un Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı maçta kadroda yer almadı

    + Bayer Leverkusen, Malik Tillman'ın ikinci yarıda oyuna girmesiyle FC Köln'ü 2-0 mağlup etti

    + Joe Scally ilk 11'de yer alırken Gio Reyna son 13 dakikada oyuna girdi, ancak Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldığı maçta galibiyet golünü bulamadı

    + Damion Downs son iki dakikada oyuna girerken, Cole Campbell son dört dakikada sahada kaldı ve Hoffenheim, Hamburg'u geriden gelerek mağlup etti

    + Aidan Morris'in Middlesbrough'u, Watford'u 5-1 mağlup ederek coştu

    + Daryl Dike ve George Campbell, West Brom'un Ipswich Town ile 0-0 berabere kaldığı maçta ilk 11'de yer aldı