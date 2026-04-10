Pulisic McKennie Aaronson
Ryan Tolmich

Çeviri:

Yurtdışındaki Amerikalılar: ABD Milli Takımı yıldızları Arsenal ve Manchester United karşısında zorlu sınavlara çıkarken, Christian Pulisic gol suskunluğunu bozmak için bir şans daha yakaladı

GOAL, Serie A ve Premier Lig’deki büyük maçlar da dahil olmak üzere, yurtdışında oynayan Amerikalı futbolcularla ilgili en önemli gelişmeleri ele alıyor


ABD Erkek Milli Takımı için pek de iyi bir hafta olmadı. Dünya Kupası kapıda olsa bile işlerin bir anda değişebileceğini acı bir şekilde hatırlatan bir haftaydı. Beklenmedik bir sakatlık nedeniyle Patrick Agyemang’ın Dünya Kupası hayali sona erdi ve bu durum, sezonun son haftalarına girerken dünyanın dört bir yanındaki kilit oyuncular arasında tedirginlik yaratacaktır.

Ancak gösteri devam ediyor, özellikle de yurtdışında oynayan Amerikalılar için. Dünya Kupası yaklaşsa da, sezon sona ermeden önce çözülmesi gereken önemli Avrupa yarışları hala var. Birkaç üst düzey Amerikalı oyuncu, özellikle bu hafta sonu, Avrupa'nın en iyi beş liginde önemli maçların eksik olmadığı bir ortamda, bu yarışların sonucunu belirlemeye yardımcı olacak konumdalar.

Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL bu hafta sonu yurtdışında oynayan Amerikalı oyuncularla ilgili başlıca gelişmeleri özetliyor.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    Pulisic'in bir sonraki şansı

    Bir hafta daha, bir fırsat daha. Gol kıtlığı devam ederken Christian Pulisic'in hissetmesi gereken de budur.

    Milan'ın bir sonraki maçı, Udinese ile evinde oynayacağı maç. Milan için bu maç, kazanılması gereken bir maç. Son üç maçında iki mağlubiyet alan kulüp, sıralamada geriye düşüyor ve Şampiyonlar Ligi için gerçek bir mücadeleye girmeye yaklaşıyor. Bu mücadele henüz tam anlamıyla gerçek değil, ancak bu hafta sonu yine puan kaybederse öyle hissedilecek. Gergin olmak için nedenler var.

    Kulübün Amerikalı yıldızının da biraz gergin hissetmesi için nedenleri var. Pulisic bu yıl hala gol atamadı ve bu durum sosyal medyadaki eleştirilere malzeme oluyor. Ayrıca, herkes Dünya Kupası'nı beklerken USMNT taraftarlarına da endişelenecek bir konu veriyor. Ancak her hafta şüpheleri susturmak için yeni bir şans var ve Pulisic'in tekrar formuna kavuşması için tek ihtiyacı olan şey biraz şans olabilir.

  • Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Premier Lig maçları

    Güncelleme: Bournemouth, Arsenal'i 2-1 yendi

    Bu hafta sonu Premier Lig'de oynayan bir Amerikalıysanız, bol şanslar çünkü büyük takımlarla karşı karşıya geleceksiniz.

    Tyler Adams, Bournemouth'a geri dönmeye hazırlanıyor ve ödülü, cumartesi günü lig lideri Arsenal ile oynanacak erken saatteki maç. Gunners, gemiyi dengede tutmak ve Manchester City'yi zirvede tutmak için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

    Antonee Robinson ve Fulham ise, onlar da galibiyete aç olan Liverpool ile karşılaşacak, Chris Richards ve Crystal Palace ise, sıralamada yükselme umudunu hala koruyan Newcastle ile mücadele edecek. Bir de Leeds var; Brenden Aaronson, hafta sonunun son maçı için Pazartesi günü sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Rakip kim mi? Old Trafford'da Manchester United.

    Bu hafta sonu programda kolay maç yok, ama Premier League'de hayat böyle, değil mi?

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    McKennie'den başka ne var?

    Pulisic'in yaşadığı zorluklar herkesin malumu olsa da, Weston McKennie'nin başarıları da öyle. Daha fazlası yolda mı?

    Atalanta, özellikle Serie A'daki yarışın durumu göz önüne alındığında, bunun olmamasını umacaktır. Maça girerken, Juventus 57 puanla beşinci sırada. Atalanta ise 53 puanla yedinci sırada. Bu, her şeyi değiştirebilecek bir maç ve bir takımın en iyi oyuncularına bel bağladığı türden bir maç. McKennie, Pazartesi günü Genoa'ya karşı kazanılan maçta erken bir gol atarak Torino'daki iyi günlerin devam etmesini sağlayan, şüphesiz Juve için o oyuncu.

    Atalanta tarafında da ilginç bir Amerikan alt hikayesi var. Yunus Musah, USMNT'nin Mart kampında yer almadı, ancak Dünya Kupası hayali için kapı tamamen kapanmış değil. Kendi yeteneklerini sergilemek için, MMA orta sahasının diğer üçte biri olan McKennie ile başa baş mücadele edebilir mi? Musah'ın katılımı olsun ya da olmasın, bu maç, sırf McKennie'nin formu nedeniyle Amerikalılar için izlemeye değer bir maç.

    Ligue 1'de Amerikalılar Amerikalıları mı destekliyor?

    Ligue 1'in zirvesinde Şampiyonlar Ligi potası için rekabet oldukça sıkı. PSG ve Lens'in arkasında, yedi puan farkla altı takım yer alıyor; bunlardan beşi ise üç puan farkla birbirine yakın. Bu beş takımdan üçünde Amerikalı oyuncular bulunuyor. Ortam oldukça hareketli olacak, peki bir Amerikalı oyuncu daha ortalığı karıştırabilir mi?

    Pazar günü, Mark McKenzie ve Toulouse, bu grupta USMNT yıldızı bulunmayan birkaç takımdan biri olan Lille ile karşılaşacak. Şu anda Lille, 50 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor. Tim Weah'ın forma giydiği Marsilya ve Folarin Balogun'un forma giydiği Monaco, 49 puanla bir puan geride, Tanner Tessmann'ın forma giydiği Lyon ise 48 puanda. Son zamanlarda bazı aksilikler yaşansa da, McKenzie ve Toulouse genel olarak savunma açısından sağlam bir performans sergiledi. Lille'den puan alarak, bahsedilen diğer takımların işine yarayabilirler mi?

    Tabii ki diğer takımların da işlerini halletmeleri gerekecek. Pazar günü Toulouse, Lille ile karşılaşacak ve Lyon bu maçtan sonra oynayacağı için, sonucu önceden bilen tek kişi Tessmann olacak. Her halükarda, bu hafta sonu önemli bir hafta sonu olacak ve birçok USMNT yıldızı bu hafta sonu diğerlerinden ayrılmaya çalışacak.