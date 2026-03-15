Yurtdışındaki ABD Kadın Milli Takımı Oyuncuları: Alyssa Thompson, Chelsea ile Lig Kupası'nı kazandı; Lindsey Heaps ve Lily Yohannes, Lyon ile Fransa Kupası'nı kaldırdı

SheBelieves Kupası’nı sekizinci kez kazandıktan kısa bir süre sonra büyük kulüp turnuvalarına geri dönen ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları için son birkaç hafta oldukça yoğun geçti.

Hem kulüp hem de milli takımda takım arkadaşı olan Lindsey Heaps ve Lily Yohannes, OL Lyonnes'in Coupe de la Ligue'de Paris Saint-Germain'i 1-0 yenerek Fransa Kupası şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu.

Chelsea, Pazar günü Lig Kupası finalinde Manchester United ile karşılaştı ve USWNT forveti Alyssa Thompson, The Blues forması giydi. Naomi Girma sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Cat Macario kadroya dahil edilmedi. Chelsea, Lauren James'in ilk 20 dakikada attığı gol sayesinde Manchester United ve kalecisi Phallon Tullis-Joyce'u 1-0 mağlup etti.

Diğer maçlarda ise Arsenal ve Emily Fox, Kadınlar Süper Ligi'nde London City Lionesses'i 2-1 mağlup ederken, Sam Coffey ve Manchester City, Aston Villa ile 0-0 berabere kalarak hafta sonu sadece bir puan topladı.