Yurtdışındaki ABD Kadın Milli Takımı Oyuncuları: Alyssa Thompson, Chelsea ile Lig Kupası'nı kazandı; Lindsey Heaps ve Lily Yohannes, Lyon ile Fransa Kupası'nı kaldırdı

GOAL, Naomi Girma’nın sakatlığından Alyssa Thompson’ın Chelsea ve Heaps ile kazandığı ilk Lig Kupası’na, Yohannes’in Lyon ile kaldırdığı Fransa Kupası’na kadar ABD Kadın Milli Takımı’nın yurtdışındaki en önemli performanslarını mercek altına alıyor.

SheBelieves Kupası’nı sekizinci kez kazandıktan kısa bir süre sonra büyük kulüp turnuvalarına geri dönen ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları için son birkaç hafta oldukça yoğun geçti.

Hem kulüp hem de milli takımda takım arkadaşı olan Lindsey Heaps ve Lily Yohannes, OL Lyonnes'in Coupe de la Ligue'de Paris Saint-Germain'i 1-0 yenerek Fransa Kupası şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu.

Chelsea, Pazar günü Lig Kupası finalinde Manchester United ile karşılaştı ve USWNT forveti Alyssa Thompson, The Blues forması giydi. Naomi Girma sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Cat Macario kadroya dahil edilmedi. Chelsea, Lauren James'in ilk 20 dakikada attığı gol sayesinde Manchester United ve kalecisi Phallon Tullis-Joyce'u 1-0 mağlup etti.

Diğer maçlarda ise Arsenal ve Emily Fox, Kadınlar Süper Ligi'nde London City Lionesses'i 2-1 mağlup ederken, Sam Coffey ve Manchester City, Aston Villa ile 0-0 berabere kalarak hafta sonu sadece bir puan topladı.

    Girma olmasa da sorun yok; Chelsea bir yolunu buldu

    Chelsea, Pazar günkü Lig Kupası finalinde, baldır sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan ABD Kadın Milli Takımı'nın stoper oyuncusu Naomi Girma'nın da aralarında bulunduğu birçok önemli oyuncusundan yoksun oynadı. The Blues, Girma, Millie Bright, Sam Kerr ve Ellie Carpenter gibi isimlerin yokluğunda Manchester United karşısında zorlu bir mücadeleye çıktı.

    Yine de Chelsea, bu eksikliklere rağmen bir yolunu buldu. Daha doğrusu, Lauren James buldu ve maçı belirleyen golü attı.

    Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor, Girma hakkında sorulan bir soruya BBC'ye verdiği yanıtta, "Umarım durumu çok kötü değildir ve bir sonraki maçta forma giyebilir" dedi. The Blues, Çarşamba günü sahalara dönecek.

    Yohannes, Lyon'da süper yedek olarak parlıyor

    Yohannes, OL Lyon’un PSG’ye attığı golde rol almamış olsa da, ikinci yarıda oyuna girdikten sonra takımın ritminde herhangi bir düşüş yaşanmamasını sağlayarak önemli bir rol oynadı. Orta sahaya girip aynı oyun seviyesini korumak — hatta daha da iyileştirmek — büyük bir başarıdır ve Yohannes, kendisinden tam da bu istendiğinde sıklıkla beklentileri karşılıyor.

    Genç yaşına rağmen, topu geri kazanmak için gösterdiği çaba ya da sahadaki herhangi bir noktada takım arkadaşlarına boş alan yaratma becerisiyle olağanüstü bir olgunluk sergilemeye devam ediyor.

    Heaps, Lyon’un kupa zaferinde parladı

    Lindsey Heaps, OL Lyonnes’in PSG’yi mağlup ettiği maçta sahanın her yerindeydi. Maç boyunca birçok hücum hamlesine, hızlı paslaşmalara ve ikili pas oyunlarına dahil oldu. Heaps nasıl kazanılacağını iyi biliyor ve oyuncuların sürekli ceza sahasına girip orta sahada baştan başa mücadele ettiği, herkesin bu zihniyeti paylaştığı bir ortamda yer alıyor gibi görünüyor.

    Heaps'in ortadaki sahte hareketi, Melchie Dumornay'ın galibiyet golünü hazırladı.

    Thompson, Chelsea’nin kupa zaferinde üzerine düşeni yaptı

    Alyssa Thompson için o gün gol fırsatları sınırlı olduğu için en iyi maçı değildi. Yine de maçtan sakatlık yaşamadan çıktı ve Chelsea ile birlikte kupayı kaldırmanın sevincini yaşadı.

    Thompson'ın bu takıma en büyük katkısı gol atma yeteneğidir. ABD Kadın Milli Takımı'nda sürekli olarak gol atmanın bir yolunu bulmuş ve The Blues'da daha da verimli olmuştur. Finalde, takımının birçok hücum pozisyonunda rol aldı, ancak bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı.

