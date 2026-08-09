Amerikan futbolunun en büyük yıldızlarının çoğu hâlâ sezonlarının başlamasını beklerken, birkaç Dünya Kupası tecrübesine sahip isim bu hafta sonu sahadaydı. Hafta sonunun manşeti ise sansasyonel bir ilk maç performansıydı; bu da Amerika'nın yeni gözde takımına sezon başlangıcı öncesinde biraz ivme kazandırdı.

Yeni transferler Sebastian Berhalter ve Max Arfsten, Middlesbrough formasıyla etkilerini hemen gösterdi; ikilinin kulüp adına çıktığı ilk maçta kritik gole asist yapan isim ilki oldu. Sonuç olarak Boro, sezona EFL Cup galibiyetiyle başladı ve Berhalter ile Arfsten yeni yuvalarında kusursuz bir ilk izlenim bırakarak takımın tonunu belirledi.

Ancak her şey kusursuz değildi. Ricardo Pepi ile Diego Kochen da artık başlamış olan kendi liglerinde zorlu günler geçirdi. İkincisi için bunun bir uyum sürecinin sancıları olması beklenebilirken, ilkinin kulübünün sezona yaptığı kötü başlangıç daha sezonun üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken endişe yaratıyor.

GOAL bu hafta sonunun Yurt Dışındaki Amerikalılar gündeminden öne çıkan başlıkları derledi.