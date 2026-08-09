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AA Recap August 9GOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Yurt dışındaki Amerikalılar: USMNT orta sahası Sebastian Berhalter, Middlesbrough formasıyla çıktığı ilk maçta yaptığı asistle göz doldurdu; Ricardo Pepi ve PSV ise zorlandı

Analysis
ABD
FEATURES
Middlesbrough
Championship
PSV Eindhoven
Eredivisie
S. Berhalter
M. Arfsten
R. Pepi

GOAL, dikkat çeken bir ilk maç performansı da dahil olmak üzere Avrupa'da oynayan Amerikalılardan çıkarılan başlıca dersleri değerlendiriyor.

Amerikan futbolunun en büyük yıldızlarının çoğu hâlâ sezonlarının başlamasını beklerken, birkaç Dünya Kupası tecrübesine sahip isim bu hafta sonu sahadaydı. Hafta sonunun manşeti ise sansasyonel bir ilk maç performansıydı; bu da Amerika'nın yeni gözde takımına sezon başlangıcı öncesinde biraz ivme kazandırdı.

Yeni transferler Sebastian Berhalter ve Max Arfsten, Middlesbrough formasıyla etkilerini hemen gösterdi; ikilinin kulüp adına çıktığı ilk maçta kritik gole asist yapan isim ilki oldu. Sonuç olarak Boro, sezona EFL Cup galibiyetiyle başladı ve Berhalter ile Arfsten yeni yuvalarında kusursuz bir ilk izlenim bırakarak takımın tonunu belirledi.

Ancak her şey kusursuz değildi. Ricardo Pepi ile Diego Kochen da artık başlamış olan kendi liglerinde zorlu günler geçirdi. İkincisi için bunun bir uyum sürecinin sancıları olması beklenebilirken, ilkinin kulübünün sezona yaptığı kötü başlangıç daha sezonun üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken endişe yaratıyor.

GOAL bu hafta sonunun Yurt Dışındaki Amerikalılar gündeminden öne çıkan başlıkları derledi.

  • Middlesbrough v Wrexham - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    Boro'da ilk maçına çıktı

    Bir Middlesbrough taraftarının attığı tweet bu hafta sonu yarı viral oldu. Taraftar, tweette Berhalter için "f***ing mustard" ifadesini kullandı. Ardından yapılan açıklamada mustard'ın iyi bir şey olduğu belirtildi; Berhalter'ın ilk izlenimi düşünüldüğünde bu da mantıklı.

    Bu ilk izlenimin başrolünde Berhalter'ın asisti vardı; bu asist, Boro'ya Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin Wrexham'ı karşısında Carabao Cup'ta 1-0'lık galibiyeti getirdi. Asistte Will Lankshear'ın vuruşunun payı büyüktü, ancak Berhalter'ın tek katkısı bu değildi. Sahada herkesten daha fazla, dört gol pozisyonu yarattı. İki top çalma, iki araya girme yaptı ve son üçte bire 11 pas gönderdi. Ayrıca üst üste ortalar yaptı; bunlar her zaman yerini bulmasa da Berhalter topa vurma ve tehlike yaratma becerisini gösterdi, Boro'nun onu transfer etme nedeni de buydu.

    Kulüp, ilk maçına çıkan Arfsten'i de transfer etti. Sol bekte ilk 11'de başlayan, artık eski bir Columbus Crew yıldızı olan oyuncu 67 dakika sahada kaldı ve sahanın kendi tarafında çok fazla savunma yapmak zorunda kaldı. Kusursuz değildi ama yeterince sağlamdı; çünkü Wrexham bir türlü etkili olamadı.

    Aidan Morris'in kısa süre içinde dönmesi beklenirken, üç Amerikalının da bu sezon Boro için kilit isimler olma ihtimali var. Özellikle Berhalter bu seviyeyi korursa, kulüp Championship sezonu konusunda kendini iyi hissedecektir.

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  • imago-sport-1080475549.jpgGonzales Photo

    Kochen ve Lyngby için zor bir gün

    Kochen bu hafta sonu üst üste üçüncü maçına çıktı. Ancak bu da 20 yaşındaki kaleci için bir başka zorlu karşılaşma oldu.

    Kochen bu yaz, Barcelona'nın kendisine asla veremeyeceği süreyi alacağı bir kulüp olan Lyngby'ye kiralandı. Ancak üç maç sonunda Lyngby hâlâ galibiyetle tanışamadı. Son maç, Randers'a karşı alınan 2-0'lık yenilgiydi ve bu sonuç, Lyngby'nin bu sezon şu ana kadar her maçta birden fazla gol yeme talihsiz serisini sürdürdü.

    Gerçekçi olmak gerekirse, sonuçlar sürpriz değil. Lyngby, Danimarka'nın en üst ligindeki ilk sezonunu geçiriyor, bu da belirgin uyum sancılarının yaşanacağı anlamına geliyor. Aynı şey kaleci için de söylenebilir; henüz 20 yaşında olan oyuncunun da gelişmesi gereken çok alan var. Umut, bu gelişimin sezon boyunca gerçekleşmesi ve zorlu başlayan kampanyanın ardından bunun hem oyuncu hem de kulüp için geçerli olması.


  • imago-sport-1080802640.jpgANP

    Pepi ve PSV konusunda endişelenmek için nedenler?

    Pepi, PSV'nin Eredivisie'deki sezon açılış maçında etkiliydi. Ceza sahasında sahadaki diğer tüm oyunculardan daha fazla topla buluştu. En fazla şutu da o çekti. Ancak tüm bunların sonunda gol gelmedi; bu da PSV'nin hayal kırıklığı yaratan bir beraberliğe gerilemesinin nedenlerinden biriydi.

    PSV, 74. dakikada 2-1 öne geçmesinin ardından maçı son bölümde elinden kaçırdı ve cumartesi günü Fortuna Sittard ile 2-2 berabere kaldığı maçta 92. dakikada eşitlik golünü yedi. Sonuç olarak PSV, Eredivisie şampiyonluğunu koruma yolundaki ilk maçında puan kaybetti; bu savunma da pek ilham vermeyen bir performansla başladı.

    Özellikle Pepi için sinir bozucu bir maç oldu. Bazı açılardan kontrol altında tutuldu ve yalnızca 17 kez topla buluşabildi. Ancak bu temasların neredeyse yarısı ceza sahasında gerçekleşti; Pepi fırsat kolladı ve büyük anını bekledi. O an gelmedi. Dört şutundan yalnızca biri kurtarış gerektirdi.

    Geçen sezondan kaynaklanan bir ceza nedeniyle takımın diğer Amerikalısı Sergino Dest'ten yoksun olan PSV ve Pepi için işler daha iyiye gidecektir. Ancak AZ Alkmaar'a 4-0 kaybedilen Süper Kupa'nın ardından Eindhoven'da endişeler var ve PSV geçen sezon gördüğümüz takıma biraz daha benzemeye başlayana kadar bu endişeler sürecek.

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  • Celtic v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Amerikalı savunmacı, Celtic'i farklı galibiyete taşıdı

    Celtic, pazartesi günü sezona Dundee karşısında alışılmadık derecede sessiz bir 1-0'lık galibiyetle başladı. Ancak İskoçya şampiyonu bu hafta sonu ikinci maçında farklı bir galibiyet alarak yeniden en iyi formuna döndü.

    Celtic, cumartesi günü Kilmarnock'u 5-1 mağlup ederek sezona altıda altı puanla başladı. Amerikan bakış açısından, Dünya Kupası tecrübesi bulunan Auston Trusty ilk 11'de başladı ve 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Daha da dikkat çekici olan ise Cameron Carter-Vickers'ın onun yanında ilk 11'de başlamasıydı; geçen sezonun neredeyse tamamını sakatlık nedeniyle kaçırmasının ardından bir haftadan kısa süre içinde ikinci kez 90 dakika oynadı. Bu sakatlık, 28 yaşındaki savunmacının Dünya Kupası için iddialı bir çıkış yapmasını engellemişti ancak yeni sezonun daha ilk birkaç gününde Carter-Vickers tam olarak formuna kavuşmuş gibi görünüyor.

    Bu, bu sezon Amerikalı savunma ikilisine büyük ölçüde güvenecek gibi görünen Celtic için iyi haber.