Futbol asla durmuyor ve tartışmasız tüm zamanların en dramatik Dünya Kupası ile Avrupa kulüp sezonunun başlangıcı arasındaki çok kısa ara sona yaklaşmış durumda.

Hollanda, İskoçya ve Hırvatistan ligleri çoktan başladı, La Liga da bu hafta sonu onlara katılıyor. Bu da birkaç ABD'li yıldızın yeniden sahaya çıktığı, diğer bazılarının ise yeni sezonlarına başlamaya hazırlandığı anlamına geliyor. Yeni bir Dünya Kupası döngüsü başlarken, USMNT kadrosundaki oyuncular neden takımın bir parçası olmaya devam etmeleri gerektiğini gösterme fırsatı buluyor. Kadroya giremeyecek kadar genç olanlar ya da formu yeterli olmayanlar içinse bu, yeni bir başlangıç anlamı taşıyor.

Örneğin Yunus Musah, bir zamanlar USMNT'nin kilit oyuncularından biri olarak görülüyordu ancak İtalya'da düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde, sezon öncesi dönemde kendini kanıtlamak için bir şans daha elde ediyor. Bir de Ricardo Pepi var; geçen sezonun ardından muhtemelen Eredivisie'den ayrılması gerekiyordu ama şimdilik PSV'de kalmaya devam ediyor. Hollanda şampiyonu sezona istediği başlangıcı yapamayınca Pepi ve Sergino Dest'e, Peter Bosz'un takımını yeniden rayına oturtma görevi düşecek. Bunu başaramazlarsa Eindhoven'da baskı hızla artmaya başlayacak.

Bunlar takip edilmesi gereken hikâyelerden sadece birkaçı. GOAL, bu hafta sonu yurt dışında forma giyen Amerikalılarla ilgili ana gündem başlıklarına göz atıyor.