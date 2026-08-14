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Çeviri:

Yurt dışındaki Amerikalılar: Ricardo Pepi, PSV'nin toparlanmasına yardımcı olmayı hedefliyor; AC Milan'ın Yunus Musah'ı ise Manchester United karşısında Ruben Amorim'i etkilemeye devam etmeyi amaçlıyor

FEATURES
M. United - AC Milan
M. United
AC Milan
Club Friendlies
Excelsior - PSV Eindhoven
Excelsior
PSV Eindhoven
Eredivisie
Middlesbrough - Lincoln City
Middlesbrough
Lincoln City
Championship
ABD
Y. Musah
R. Pepi

GOAL, Yurt Dışındaki Amerikalılar arasında öne çıkan en büyük hikâyelere göz atıyor; buna bir zamanlar büyük umut bağlanan eski bir orta sahanın geri dönüşü de dahil.

Futbol asla durmuyor ve tartışmasız tüm zamanların en dramatik Dünya Kupası ile Avrupa kulüp sezonunun başlangıcı arasındaki çok kısa ara sona yaklaşmış durumda.

Hollanda, İskoçya ve Hırvatistan ligleri çoktan başladı, La Liga da bu hafta sonu onlara katılıyor. Bu da birkaç ABD'li yıldızın yeniden sahaya çıktığı, diğer bazılarının ise yeni sezonlarına başlamaya hazırlandığı anlamına geliyor. Yeni bir Dünya Kupası döngüsü başlarken, USMNT kadrosundaki oyuncular neden takımın bir parçası olmaya devam etmeleri gerektiğini gösterme fırsatı buluyor. Kadroya giremeyecek kadar genç olanlar ya da formu yeterli olmayanlar içinse bu, yeni bir başlangıç anlamı taşıyor.

Örneğin Yunus Musah, bir zamanlar USMNT'nin kilit oyuncularından biri olarak görülüyordu ancak İtalya'da düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde, sezon öncesi dönemde kendini kanıtlamak için bir şans daha elde ediyor. Bir de Ricardo Pepi var; geçen sezonun ardından muhtemelen Eredivisie'den ayrılması gerekiyordu ama şimdilik PSV'de kalmaya devam ediyor. Hollanda şampiyonu sezona istediği başlangıcı yapamayınca Pepi ve Sergino Dest'e, Peter Bosz'un takımını yeniden rayına oturtma görevi düşecek. Bunu başaramazlarsa Eindhoven'da baskı hızla artmaya başlayacak.

Bunlar takip edilmesi gereken hikâyelerden sadece birkaçı. GOAL, bu hafta sonu yurt dışında forma giyen Amerikalılarla ilgili ana gündem başlıklarına göz atıyor.

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    Pepi imdada mı yetişiyor?

    PSV geçen sezon şampiyonluğu 19 puan farkla kazandı ve üst üste dördüncü Eredivisie şampiyonluğunu kovalıyor, bu yüzden geçen hafta sonu Fortuna Sittard karşısında alınan beraberlik büyük olasılıkla yalnızca küçük bir aksaklıktı.

    Yine de, rehavetin sezon üstüne sezon yıldızlarını kaybetmenin etkisiyle birleşerek bedel ödetmeye başlayıp başlamadığı sorgulanabilir. Rood-witten, geçen yaz yükselen USMNT yıldızı Malik Tillman'ı Bayer Leverkusen'e uğurladı, bu yaz ise Ismael Saibari yüksek bonservisli bir transferle Bayern Münih'e gitti. Buna Amerikalı takım arkadaşları Ricardo Pepi ve Sergino Dest'in de ayrılık ihtimaliyle anıldığını ekleyince, futbol direktörlüğünü eski USMNT yıldızı Earnie Stewart'ın yaptığı kulüp için bunun bir geçiş dönemi gibi hissettirdiği açık.

    Bu hafta sonu Pepi ve PSV, Excelsior deplasmanına giderek düzeni yeniden sağlama fırsatı yakalayacak. Rotterdam ekibi geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtuldu ancak bu sezona etkileyici bir başlangıç yaptı ve açılış maçında Cambuur'u 4-0 yendi.

    Açık konuşmak gerekirse Pepi'nin geçen hafta sonu gol atması gerekiyordu. Rakip ceza sahasında maçın en yüksek sayısı olan sekiz kez topla buluştu ve dört şutla tüm oyuncuların önünde yer aldı, ancak fırsatları gole çeviremedi. PSV'nin başlıca golcüsü olarak güvenilebileceğini göstermek istiyorsa, bu tür fırsatları değerlendirmesi gerekiyor.

    Dest'in durumu ise daha belirsiz. Açılış haftasındaki beraberliği cezası nedeniyle kaçırdı ancak Excelsior karşısında oynayabilecek durumda. Sağ bek, yazın erken bölümünde Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'in ilgisini çektiği yönündeki haberlerle gündeme geldi, ancak herhangi bir transfer gerçekleşmedi ve artık PSV'de kalma ihtimali giderek güçleniyor. Hakkında bildirilen 23 milyon avroluk serbest kalma maddesinin 15 Ağustos'tan sonra sona ermesi bekleniyor; bu tarihten sonra PSV onu bu bedelle satmak zorunda olmayacak. Yine de Dest'in sahalara ne kadar erken dönüp düzenli performans göstermeye başlaması, Avrupa'nın en büyük liglerinden birine transfer ihtimalinin yeniden masaya gelmesini de o kadar hızlandıracaktır.

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    Musah yavaş yavaş yükselişe geçiyor

    2025-26 sezonu, AC Milan'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Atalanta'ya yüksek beklentilerle gelen Yunus Musah için tam bir kâbusa dönüştü. Serie A'da 20 maçta forma giydi, ancak bunların yalnızca beşine ilk 11'de başladı; bir gol attı ve asist yapamadı. Musah hiçbir zaman istikrarlı bir rol bulamadı ve Atalanta, satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih ederek kiralık sözleşmesi sona erdiğinde onu Milan'a geri gönderdi.

    Musah için bu, bir başka can sıkıcı gerilemeydi. 2019'da The Guardian, onu dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği arasında göstermişti ve dört yıl sonra Valencia'dan ayrılıp dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Milan'a katıldığında geleceği her zamankinden daha parlak görünüyordu. Ancak İtalya'ya gelişinden bu yana teknik direktör karmaşası ile kendi istikrarsızlığının birleşimi, net bir rol edinmesini engelledi. Ardından 2022 turnuvasında ABD Milli Takımı adına yıldızlaştıktan sonra 2026 Dünya Kupası'nı kaçırdı.

    Şimdi ise üç yılda beşinci Milan teknik direktörüyle çalışan Musah, Ruben Amorim yönetiminde bir yeni başlangıç daha yapıyor. 23 yaşındaki oyuncu sezon öncesi hazırlık döneminde düzenli olarak forma giydi ve İtalya'daki haberler, Amorim'in onun hızına, çok yönlülüğüne ve topu orta sahadan taşıma becerisine değer vererek takımda tutmayı planladığını gösteriyor. Sezon öncesi alınan süreler, resmi maçlar başladığında önemli bir rolün garantisi değil, ancak Milan'ın görünürde onu kadroda tutma kararı, Amorim'in planlarında kendisine bir yer olduğunu düşündürüyor.

    Musah şimdi kendini bir kez daha kanıtlama fırsatına sahip ve rakip, tahmin ettiniz, Manchester United; Amorim'in ocak ayında olaylı bir ayrılıkla geride bıraktığı kulüp. Bu, hâlâ büyük bir potansiyel taşıyan çok yönlü bir oyuncu için, neden bu seviyeye ait olduğunu gösterme adına bir başka fırsat.

    Takım arkadaşı Christian Pulisic ise ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na Belçika karşısında veda ettiği maçta sağ bacağında yaşadığı kemik ezilmesi ve mikro kırıklardan iyileşmeyi sürdürdüğü için kenarda kalmaya devam edecek.

  • SOCCER FRIENDLY BEERSCHOT VS VENEZIAAFP

    Busio'yu unutmayın


    Bir dönem Gianluca Busio da tıpkı Musah gibi USMNT'nin geleceğinin önemli bir parçası olarak görülüyordu. A milli düzeydeki ilk maçına 19 yaşında çıktı, ancak Venezia'nın İtalya'nın en üst iki ligi arasındaki sürekli gidip gelmeleri onun en üst seviyede kalıcı ivme yakalamasını zorlaştırdı. Kulübünde düzenli olarak forma giymeyi sürdürmesine rağmen Busio, USMNT'de büyük ölçüde sınırlı bir rol üstlendi; 17 kez milli oldu ve son maçına Kasım 2024'te çıktı.

    Bu durum yakında değişebilir. Busio, 2025-26 sezonunda fazla dikkat çekmeden mükemmel bir performans ortaya koydu; ligde 37 maçta yedi gol ve dört asist üretti, ayrıca Venezia'nın Serie B'yi kazanıp doğrudan Serie A'ya geri dönmesine yardımcı oldu. Formu ve artan etkisi, 24 yaşındaki oyuncunun bu yaz kulüp kaptanı yapılmasıyla ödüllendirildi.

    Venezia, 23 Ağustos'ta Serie A sezonunu sahasında Lecce'ye karşı açmadan önce Busio, sezonun ilk rekabetçi sınavına cumartesi günü Coppa Italia'nın açılış turunda Modena karşısında çıkacak. Venezia, Serie B temsilcisine karşı sahasında favori olmalı ve bu maç Busio'ya kaptanlığına galibiyetle başlama, aynı zamanda geçen sezonun ivmesini yeni sezona taşıma fırsatı sunuyor.

    Yalnızca formu, liderlik rolü ve Serie A'ya dönüşü bile dikkate alındığında Busio, Mauricio Pochettino'nun eylül kampı için adaylar arasında yer almalı. En üst ligde güçlü bir başlangıç yapması, onu giderek görmezden gelinmesi daha zor bir oyuncu haline getirebilir.

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    Team America yine iş başında

    Kabul edelim: Britanya'da Amerikalı oyuncu ağırlıklı bir kulüpte eğlenceli bir taraf var. Fulham'da Brian McBride, Kasey Keller, Clint Dempsey ve Eddie Johnson vardı; Rangers'ta Carlos Bocanegra, Alejandro Bedoya ve Maurice Edu forma giydi; daha yakın dönemde ise Jesse Marsch'ın Leeds kadrosunda Tyler Adams, Brenden Aaronson ve Weston McKennie yer aldı. Şimdi de Middlesbrough, Sebastian Berhalter, Aidan Morris ve Max Arfsten'den oluşan kendi USMNT üçlüsünü kurdu.

    Bu bile Amerikalı taraftarlara İngiltere'nin ikinci ligini takip etmek için yeni bir neden veriyor. Championship'te ayrıca West Brom'dan George Campbell, Southampton'dan Damion Downs ve Charlton'dan Charlie Kelman bulunurken, Derby County forveti Patrick Agyemang Aşil sakatlığı nedeniyle hâlâ forma giyemiyor.

    Boro'nun rekabetçi sezonu şimdiden başladı. Berhalter ile Arfsten, geçen cuma Wrexham'a karşı 1-0 kazanılan Carabao Cup maçına ilk 11'de başladı ve Middlesbrough şimdi cumartesi günü Championship'teki açılış maçında lige yeni yükselen Lincoln City'yi konuk edecek.

    Geçen sezon yükselmeyi son derece can yakıcı bir şekilde kaçıran, Hull City'ye karşı oynanan play-off finalini 95. dakikada yediği golle 1-0 kaybeden Boro, şimdi gözünü yeniden Premier League yarışına dikmiş durumda. Riverside'da alınacak güçlü bir başlangıç, sezonun tonunu belirleme açısından çok şey ifade edebilir.