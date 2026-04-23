Getty
Çeviri:
"Yurt dışına mı gidecek?" - Morgan Rogers'a "daha yükseklere çıkabileceği" söylendi; eski Aston Villa yıldızı Henri Lansbury transfer tahminde bulundu
- Getty
Rogers, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kovalıyor
Bunlar başka bir gün verilecek kararlar; zira Villa’nın 2025-26 sezonunda hâlâ başaracak çok şeyi var. Şu anda Premier Lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyorlar; ayrıca Unai Emery, teknik direktörlük kariyerine beşinci bir Avrupa Ligi zaferi ekleyebilirse Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı da garantilenebilir.
Rogers, Villans'ın elindeki en yaratıcı isim olarak hem ulusal hem de kıtasal hedeflerde kilit bir rol oynayacak ve 11 maç boyunca gol atamadıktan sonra son zamanlarda tekrar gol atmaya başladı.
Rogers'ın sözleşmesi: Villa'daki sözleşmesi ne zamana kadar sürecek?
23 yaşındaki oyuncu, henüz tam anlamıyla olgunlaşmış bir oyuncu olmaktan uzak. Oyununda ortaya çıkacak daha fazla potansiyel vaat ediyor ve Villa, bundan faydalanacak tarafın kendileri olmasını umuyor.
Rogers'ın 2031 yazına kadar süren bir sözleşmesi var, ancak doğru teklif gelirse bu şartların her zaman bozulabileceğini biliyorlar. Önümüzdeki transfer dönemlerinde, 13 kez İngiltere milli forması giyen bu yıldızı başka bir lige götürecek bir satış onaylanabilir mi?
- Getty
Rogers, dünyanın en büyük takımlarından birinde oynayabilir mi?
Rogers’ın dünyanın en büyük kulüplerinden birini temsil edip etmediğine dair sorulan soruya, Premier Lig’in son haftasında Testis Kanseri Farkındalık Ayı’na dikkat çekmek ve önemli bağışlar toplamak amacıyla yürütülen “Check Your Bally’s” kampanyasını destekleyen ve bu maçlarda Villa’nın 27 numaralı oyuncusu Sunderland’a gol atan Lansbury, GOAL’a şunları söyledi: “Evet, dürüst olmak gerekirse ben de öyle düşünüyorum. Bence tekrar sahalara çıkabilecek yeteneğe sahip.
“Nereye? Yurt dışına mı gidecek? Burada mı kalacak? Bu yolun onu nereye götüreceğini bilmiyorum ama o kesinlikle harika bir orta saha oyuncusu/10 numara. Forvet olarak oynama şekli açısından Morgan Gibbs-White'a çok benziyor; hücum etmek, oyun kurmak ve gol atmak istiyor ve evet, bence daha yükseklere çıkabilir.”
Rogers cesur kararlar almaktan çekinmiyor
Rogers cesur kararlar almaktan çekinmiyor; bu da onun yine konfor alanından çıkabileceğini düşündürüyor. Manchester City’nin kadrosunda yer almış olan West Midlands doğumlu oyuncu, bir dizi kiralık dönem boyunca EFL deneyimi kazandıktan sonra 2023’te Middlesbrough’a katılarak Championship’e indi.
Boro'da sadece 26 maça çıkması yeterli oldu ve 15 milyon sterlin (20 milyon dolar) karşılığında Villa'ya transfer oldu; o günden beri de geriye bakmadı. Eski Villans orta saha oyuncusu Lansbury, Rogers'ın kariyer yoluna ve neden tekrar ilerlemeye başlamak için bir adım geri atarak büyük övgüyü hak ettiğine dair şunları söyledi: “Artık maç zamanı. Ben şimdi genç çocuklara bile şöyle diyorum: ‘Ne yapabilirseniz yapın, sadece sahaya çıkıp maç oynayın çünkü orada fark edileceksiniz, orada özgüveninizi kazanacaksınız’.
“Championship veya League One’a gitmek zorunda kalsanız bile, yine de erkekler futbolu oynayacaksınız. Açıkçası, şu anda U21’ler pek erkekler futbolu oynamıyor ve içlerinden birkaçı yolun kenarına düşüyor.
“Ancak A takıma yükselen özel yetenekler, A takım sahasına adım attıkları anda kiralanıp oynamaya başlamalılar – sadece maç oynamalılar.”
- Bally Bet
Bally's'i Kontrol Edin: VAR temalı kampanyada ne kadar para toplandı?
Arsenal'in Manchester City ile oynadığı zirve mücadelesinde Gabriel'i sahada tutan VAR kontrolünden, Kiernan Dewsbury-Hall'un ceza sahasında düşmesi üzerine Everton'a penaltı verilmemesine yol açan incelemeye kadar, hafta sonundaki önemli müdahaleler saha içi kararların saha dışında anlamlı bir etkiye dönüşmesinde rol oynadı.
Hafta sonu boyunca bu anlar, Bally Bet'in The OddBalls Foundation'a 10.000 sterlinlik bir bağış yapmasına yardımcı oldu ve bu vakfın farkındalık yaratma ve erkekleri sağlıkları konusunda harekete geçmeye teşvik etme çalışmalarını destekledi.
Daha önce testis kanseriyle mücadele eden eski Arsenal, Nottingham Forest ve Aston Villa orta saha oyuncusu Lansbury, şunları söyledi: “VAR kontrolleri, maç sırasında her oyuncu ve taraftarın farkına vardığı bir şeydir. Sonucu görmek için her zaman bekliyorsunuz. Bu kampanya, o anları insanlara kendilerini de kontrol etmelerini hatırlatmak için kullanmanın harika bir yolu. Hızlı, basit ve gerçekten hayat kurtarabilir. Bunun 10.000 sterlinlik bir bağışla sonuçlandığını görmek harika ve bunun yaratabileceği etkiyi gösteriyor.”
