İlk 11'de forma giymek için rekabet yaşanmasına rağmen Carlos Augusto, kadrodaki herkesin kısa sürede oyuna girmeye hazır olması gerektiğini vurguladı. “Herkes oynamak istiyor ama çok sayıda güçlü oyuncuya sahip bir takımımız ve oynayacağımız çok sayıda maç var,” diye ekledi.

“Fark yaratmaya hazır olmalıyız. Üç günde bir oynayacağız.”

“Benim için kolay bir yaz olmadı. Son aylarda elimden geleni yapmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak için çok çalıştım.”