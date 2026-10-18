Italy Photo Press
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“Yürek olmadan yetmez!”: Carlos Augusto, Inter için her şeyi 60 saniyede nasıl değiştirdi?
Carlos Augusto, ikinci yarıdaki dramatik geri dönüşün mimarı oldu
Carlos Augusto, yedekten oyuna girerek sergilediği üstün performansla Inter'i Stadio Dall'Ara'da Bologna karşısında 3-1'lik galibiyete taşıdı. Lucien Agoume ile birlikte 69. dakikada sahaya çıkan Brezilyalı oyuncu, 60 saniye dolmadan Inter'in ikinci golünü attı.
Ardından galibiyeti perçinleyen golde Ange-Yoan Bonny'ye asist yaparak 21 dakikalık etkileyici performansını taçlandırdı.
Maçın sonucunu belirleyen katkısı ona resmî maçın en değerli oyuncusu ödülünü kazandırdı ve etkileyici geri dönüşü tamamladı.
- Getty Images Sport
Brezilyalı yıldız, yüreğin taktikten daha önemli olduğunu vurguluyor
Maçı kazandıran performansını değerlendiren Carlos Augusto, Inter'in başarısının temelinde zihinsel dayanıklılığın yattığını vurguladı. Kanat beki, “Taktik önemli ama yürek ve maçları kazanma arzusu olmadan yeterli değil,” dedi.
“İkinci yarıda, zirvede kalmak ve göğsümüzde taşıdığımız Scudetto'yu korumak istediğimizi gösterdik.”
“Oyuna girdiğimde teknik direktör, hafta boyunca üzerinde çalıştıklarımızı sahada uygulamamı istiyor. Inter'in hedeflerini her zaman kendi hedeflerimin önüne koyuyorum.”
Bencillikten uzak anlayış kadro derinliğini güçlendiriyor
İlk 11'de forma giymek için rekabet yaşanmasına rağmen Carlos Augusto, kadrodaki herkesin kısa sürede oyuna girmeye hazır olması gerektiğini vurguladı. “Herkes oynamak istiyor ama çok sayıda güçlü oyuncuya sahip bir takımımız ve oynayacağımız çok sayıda maç var,” diye ekledi.
“Fark yaratmaya hazır olmalıyız. Üç günde bir oynayacağız.”
“Benim için kolay bir yaz olmadı. Son aylarda elimden geleni yapmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak için çok çalıştım.”
- LaPresse
Inter, zorlu maratonda kadro derinliğine güveniyor
Carlos Augusto'nun formu, yoğun ekim fikstüründe teknik direktör Cristian Chivu'ya sol kanatta önemli bir alternatif sunuyor.
Inter, lig şampiyonluğunu koruma mücadelesini Avrupa'daki maçlarıyla birlikte yürütürken Brezilyalı oyuncunun yedekten oyuna girmeye hazır olması büyük önem taşıyor.
Inter, rotasyon seçeneklerine duyduğu güven artmış şekilde bir sonraki maçına hazırlanıyor.
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