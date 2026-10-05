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Yunanistan beraberliğinin ardından 44 kişilik deneyin ardından Almanya patronu Jurgen Klopp, kapıların herkese açık olduğunu söylerken 'kast seçimi' başarısını övdü
Almanya için büyük bir kadro kurma başarısı
Klopp, devasa 44 kişilik Almanya kadrosu deneyini büyük bir başarı olarak nitelendirdi. Milli takım teknik direktörü, Yunanistan'da 0-0 biten beraberliğin milli arayı noktalammasının ardından değerlendirmesini yaptı.
Son milli maç döneminde Almanya, iki tamamen farklı kadroyla dört Uluslar Ligi maçı oynadı. Klopp, uluslararası arenada mümkün olduğunca çok oyuncuyu denemek için seçeneklerini bilinçli şekilde rotasyona soktu.
Alışılmadık yaklaşıma rağmen teknik direktör, geniş oyuncu grubunun performanslarından ikna oldu. Bu kapsamlı oyuncu seçme sürecinin artık Almanya'ya önündeki görevler için çok sayıda yeni alternatif sunduğunu söylüyor.
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Herkes sahada değerini kanıtladı
44 kişilik kadronun büyüklüğü doğal olarak büyük ilgi çekti, ancak Klopp bu cesur stratejinin kusursuz şekilde işe yaradığında ısrar etti. İki haftalık süreç boyunca oyuncularının ortaya koyduğu çabadan tamamen memnun olduğunu dile getirdi.
Almanya teknik direktörü, Yunanistan'daki golsüz beraberliğin ardından pazar akşamı RTL ile yaptığı röportajda kadro seçimini güçlü şekilde savundu. Kampta görev alan geniş milli oyuncu grubunun bağlılığını övdü.
Klopp, "Bu iki haftada çok sayıda milli takım oyuncusu gördük" dedi. "Herkes kendini kanıtladı, herkes burada olma hakkını kazandı."
Milli takım hakkındaki şüphecileri haksız çıkarmak
Takımı, dört rekabetçi Uluslar Ligi maçı için iki ayrı kadroya ayırma kararı yoğun şekilde eleştirildi. Ancak Klopp, oyuncularının eleştirmenlere yanıtı doğrudan sahada verdiğine inanıyor.
Klopp, "İnsanların bizim hakkımızda söyledikleri. Neler yapabileceğimiz. Neleri yapamayacağımız" diye devam etti. "İnsanların bize verdiği krediden daha iyi yapabileceğimiz birkaç şeyi gösterebildiğimize dair bazı işaretler verdik."
Teknik direktör, bu milli ara sırasında takımdan bir tepki almak ve kadroya yeni bir ivme kazandırmakta kararlıydı. "Bir şeyleri harekete geçirmek istiyordum, bunu kesinlikle gördüm" diye ekledi.
Kasım ayı için kapı ardına kadar açık kalıyor
Dört maçlık Uluslar Ligi serisinin sona ermesinin ardından Almanya şimdi gözünü kasım ayındaki bir sonraki fikstürlerine çevirecek. Teknik direktör, bir sonraki kadrosunu netleştirmeden önce önümüzdeki haftaları ekibini analiz etmek için kullanacak.
Bu büyük seçmenin bir başarı olarak değerlendirilmesine karşın Klopp, yılın son milli ara dönemi için daha geleneksel bir yaklaşım benimseyeceğini doğruladı. Gelecek ay kesinlikle yine 44 oyuncuyu kadroya çağırmayacağını söyledi.
Bununla birlikte teknik direktör, yakın gelecekte milli takımı temsil etmeyi umanlara büyük bir moral verdi. Klopp, "Ama kapı herkese açık" sözünü verdi. "Sonuna kadar açık."
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