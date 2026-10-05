Takımı, dört rekabetçi Uluslar Ligi maçı için iki ayrı kadroya ayırma kararı yoğun şekilde eleştirildi. Ancak Klopp, oyuncularının eleştirmenlere yanıtı doğrudan sahada verdiğine inanıyor.

Klopp, "İnsanların bizim hakkımızda söyledikleri. Neler yapabileceğimiz. Neleri yapamayacağımız" diye devam etti. "İnsanların bize verdiği krediden daha iyi yapabileceğimiz birkaç şeyi gösterebildiğimize dair bazı işaretler verdik."

Teknik direktör, bu milli ara sırasında takımdan bir tepki almak ve kadroya yeni bir ivme kazandırmakta kararlıydı. "Bir şeyleri harekete geçirmek istiyordum, bunu kesinlikle gördüm" diye ekledi.