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Yunan aklı laneti bozdu: Donis, Suudi Arabistan'ın altın kompleksini nasıl kırdı?

FEATURES
G. Donis
Suudi Arabistan - Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Gulf Cup
Yunanistan
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Tarihi bir unvan

Antik Yunanlıların dünyayı batıl inançtan akla ve mantığa taşıdığı söylenir; işte Georgios Donis'in, uzun yıllar boyunca son metreler takıntısından ve altın madalya özleminden mustarip Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosuyla yaptığı da tam olarak budur.

Yüksek taktik esnekliği ve finallerde kırılmayan kişiliğiyle "Yunanlıların torunu", Suudi Arabistan Milli Takımı saflarında sessiz bir devrime öncülük etti; tüm zorlukları ve psikolojik baskıyı aşarak 27. Körfez Kupası finali kapısından 23 yıllık laneti bozdu. İşte Suudi evinin düzenini yeniden kuran, kayıp şampiyonluklar ve zaferlerin mürekkebiyle tarihi yeniden yazan Yunanlı mühendisin tam hikâyesi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, finale giden yolda yaşananların bir tesadüf olmadığını kanıtlamak için uzun süre beklemedi; Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup etmeyi başararak 27. Körfez Kupası'nı kazandı ve kupayı uzun yıllar süren bir bekleyişin ardından yeniden kasasına geri getirdi.

Bu zafer sadece bir şampiyonluk kutlaması değil, aynı zamanda son derece kısa bir sürede Donis deneyiminin başarısının bir ilanıydı; Yunanlı teknik direktör, aksaklıklar yaşayan bir milli takımı, maçlarını nasıl yöneteceğini ve karar anına kararlılıkla nasıl ulaşacağını bilen bir takıma dönüştürmeyi başarmıştı.

  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Entegre bir sistem ve yeni keşifler

    Kısa bir süre içinde Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'nda baskı, top hâkimiyeti ve maçın ile rakibin yapısına göre oyun biçimini değiştirebilme yeteneği üzerine kurulu güçlü bir sistem inşa etmeyi başardı.

    Suudi Arabistan artık tek bir taktik şekle bağlı kalmıyor; birden fazla sistem arasında belirgin bir esneklik gösterdi ve oyuncular dengeyi kaybetmeden savunma ve hücum durumları arasında geçiş yapabildi.

    En önemlisi, Yunan teknik adam bilinen isimlerle yetinmedi; turnuvada dikkat çeken bazı isimlere de fırsat tanıdı. Bunların başında, yeteneklerini sergileyebileceği gerçek bir alan bulan Hemmam el-Hemmami geliyordu. Ayrıca Salih Ebu'ş-Şemat'ı yeniden milli takıma kazandırdı; oyuncu da güçlü bir turnuva sergileyerek önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'ın hesaplarında yer almayı hak ettiğini kanıtladı.

    Bu, Donis'in başarısının en belirgin işaretlerinden biriydi; zira teknik adam turnuvayı yalnızca bir şampiyonluk durağı olarak görmedi, aynı zamanda milli takım kadrosunu yeniden şekillendirmek ve gelecekte üzerine inşa edilebilecek yeni çözümler keşfetmek için de değerlendirdi.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Al Breikan doğal yerine geri dönüyor

    Körfez 27 turnuvasında belirgin bir fark yaratan kararlardan biri de, önceki dönemlerde farklı mevkilerde görev yapan Firas el-Bureykan'ın asli mevkisi olan santrfor pozisyonuna geri döndürülmesi oldu; böylece oyuncu, en iyi performansını sergilediği konumda yeniden kendini buldu.

    El-Bureykan, teknik direktörünün güvenine hızlıca karşılık verdi ve turnuva boyunca 3 gol kaydederek Körfez Kupası'nın bu edisyonunda Suudi Arabistan Millî Takımı'yla gol sayısını 5'e çıkardı; böylece turnuvada kendi kuşağının Suudi Arabistan'daki ikinci gol kralı oldu ve oyuncunun doğal mevkisindeki istikrarının, hücum katkısında büyük bir fark yaratabileceğini kanıtladı.

    El-Bureykan'ın değeri yalnızca gollerle sınırlı değildi; zira santrfor olarak sahada bulunması, Suudi Arabistan Millî Takımı'na net bir hücum dayanak noktası kazandırdı ve takım arkadaşlarının onun etrafında hareket etmesine yardımcı oldu. Bu da Donis'in sistemine sahanın son üçte birlik bölümünde daha fazla çeşitlilik sağladı.

  • Asya Kupası öncesi güveni yeniden kazanmak

    Donis'in kupanın kendisinden ziyade belki de en önemli başarısı, yıllar süren tökezlemelerin ve hayal kırıklıklarının ardından Suudi Arabistan Milli Takımı taraftarlarına yeniden güven aşılaması oldu. Zira bu şampiyonluk, Suudi Arabistan'ın 2003 ve 2004 sezonlarında kazandığı son Körfez şampiyonluğundan bu yana süregelen uzun bekleyişe son noktayı koydu.

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    Suudi Arabistan artık yalnızca finallere ulaşmayı beklemiyor; şampiyonluk kürsüsüne giden yolu yeniden öğrenmiş durumda. Bu da özellikle milli takımın bir sonraki Asya Kupası'nı kendi sahasında ve kendi taraftarı önünde oynamaya hazırlandığı bir dönemde, oyunculara ve teknik ekibe gelecek karşılaşmalar öncesinde büyük bir moral desteği sağlayabilir.

    İşte bu nedenle, Körfez 27 şampiyonluğu bir hikâyenin sonu olmaktan çok bir başlangıç noktasını temsil edebilir. Çünkü Donis artık şampiyonluk kazanmış bir sisteme, hesaplara dâhil olan yeni oyunculara, güvenini yeniden kazanan isimlere ve milli takımına inanmak için yeni bir neden bulan bir taraftar kitlesine sahip.

    Yunan teknik direktör, Suudi Arabistan'ı kısa bir süre içinde yeniden altına taşımayı başardıysa, asıl büyük sınav bu kazanımları korumak ve Suudi Arabistan'daki Asya Kupası öncesinde geliştirmek olacak. Zira o turnuvada hedefler daha büyük, baskı daha yüksek olacak; ancak bu kez milli takım turnuvaya yeni bir şampiyonluk ve tamamen farklı bir güvenle gidecek.


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