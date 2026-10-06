Antik Yunanlıların dünyayı batıl inançtan akla ve mantığa taşıdığı söylenir; işte Georgios Donis'in, uzun yıllar boyunca son metreler takıntısından ve altın madalya özleminden mustarip Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosuyla yaptığı da tam olarak budur.

Yüksek taktik esnekliği ve finallerde kırılmayan kişiliğiyle "Yunanlıların torunu", Suudi Arabistan Milli Takımı saflarında sessiz bir devrime öncülük etti; tüm zorlukları ve psikolojik baskıyı aşarak 27. Körfez Kupası finali kapısından 23 yıllık laneti bozdu. İşte Suudi evinin düzenini yeniden kuran, kayıp şampiyonluklar ve zaferlerin mürekkebiyle tarihi yeniden yazan Yunanlı mühendisin tam hikâyesi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, finale giden yolda yaşananların bir tesadüf olmadığını kanıtlamak için uzun süre beklemedi; Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup etmeyi başararak 27. Körfez Kupası'nı kazandı ve kupayı uzun yıllar süren bir bekleyişin ardından yeniden kasasına geri getirdi.

Bu zafer sadece bir şampiyonluk kutlaması değil, aynı zamanda son derece kısa bir sürede Donis deneyiminin başarısının bir ilanıydı; Yunanlı teknik direktör, aksaklıklar yaşayan bir milli takımı, maçlarını nasıl yöneteceğini ve karar anına kararlılıkla nasıl ulaşacağını bilen bir takıma dönüştürmeyi başarmıştı.