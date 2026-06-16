Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez – ya da kendisinin deyimiyle "Manny" – Londra'da Nijeryalı kökenli bir ailenin sekiz çocuğunun en küçüğü olarak büyüdü. Futbola ilkokul çağında başladı ve bu dönemde pek dikkat çekmedi. Fiziksel olarak güçlü bir forvet olarak kariyerine başlayan Opeyemi, daha sonra ikili mücadelelerdeki gücünün arandığı orta sahaya geçti. Brentford'un U18 takımına girmeyi başardığında, aniden önündeki kapılar açılacak gibi görünüyordu – ancak durum böyle olmadı. 17 yaşında Gillingham'ın genç takımına transfer oldu, ardından pek de tanınmış olmayan Sheppey ve Margate kulüplerine başarısız kiralık transferler yaşadı; Margate ise bir ay sonra ondan bıktı.

Manny Fernandez için gençlik futbolu sona erdiğinde, olumlu bir ifadeyle, serbestçe seçim yapma hakkı vardı. Ya da başka bir deyişle: hiçbir kulübü yoktu. İngiltere'nin yedinci ligindeki Ramsgate'e katıldı. Bir yıl önce, orada "futbolun fiziksel yönünü" öğrendiğini söylemişti. "Çünkü orada top çoğu zaman yerde değil," diye ekledi. 1,98 metre boyundaki Manny Fernandez'in savunma becerilerini geliştirmek için tam da doğru yerdi, çünkü o arada stoper olarak yeniden eğitilmişti. Başarılı oldu: Sadece bir yıl sonra, büyük bir sıçrayışla yukarıya, yani İngiltere üçüncü ligindeki Peterborough'a transfer oldu.