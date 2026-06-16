Bazen hâlâ rastlanıyor: 13 yaşındayken hiçbir yetenek avcısının dikkatini çekmeyen, daha sonra profesyonel kariyere en iyi şekilde hazırlanmak üzere tanınmış bir kulübün altyapısına alınan oyuncular. Emmanuel Fernandez de böyle bir oyuncu. İskoç basınının haberlerine göre, Glasgow Rangers'ta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, şu anda – ve bu ilk kez değil – Borussia Dortmund ile anılıyor; ve bu tek başına bile bir sansasyon. Çünkü Fernandez en alt kademeden gelmiş ve "hızlı yükseliş" kelimesiyle bile yetersiz kalacak bir başarıya imza atmış.
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"Yükseliş" kelimesi onun için bile yetersiz kalır! Yedinci ligde oynayan bir oyuncu artık 360 kat daha değerli ve BVB'nin radarında
Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez – ya da kendisinin deyimiyle "Manny" – Londra'da Nijeryalı kökenli bir ailenin sekiz çocuğunun en küçüğü olarak büyüdü. Futbola ilkokul çağında başladı ve bu dönemde pek dikkat çekmedi. Fiziksel olarak güçlü bir forvet olarak kariyerine başlayan Opeyemi, daha sonra ikili mücadelelerdeki gücünün arandığı orta sahaya geçti. Brentford'un U18 takımına girmeyi başardığında, aniden önündeki kapılar açılacak gibi görünüyordu – ancak durum böyle olmadı. 17 yaşında Gillingham'ın genç takımına transfer oldu, ardından pek de tanınmış olmayan Sheppey ve Margate kulüplerine başarısız kiralık transferler yaşadı; Margate ise bir ay sonra ondan bıktı.
Manny Fernandez için gençlik futbolu sona erdiğinde, olumlu bir ifadeyle, serbestçe seçim yapma hakkı vardı. Ya da başka bir deyişle: hiçbir kulübü yoktu. İngiltere'nin yedinci ligindeki Ramsgate'e katıldı. Bir yıl önce, orada "futbolun fiziksel yönünü" öğrendiğini söylemişti. "Çünkü orada top çoğu zaman yerde değil," diye ekledi. 1,98 metre boyundaki Manny Fernandez'in savunma becerilerini geliştirmek için tam da doğru yerdi, çünkü o arada stoper olarak yeniden eğitilmişti. Başarılı oldu: Sadece bir yıl sonra, büyük bir sıçrayışla yukarıya, yani İngiltere üçüncü ligindeki Peterborough'a transfer oldu.
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Danny Röhl, Manny Fernandez'e güveniyor
Amatör liglerden gelen bir oyuncu olarak, beklendiği üzere dört lig üstünde başlangıçta zorluklar yaşadı. Daha alt liglerdeki bu küçük kulüplerde daha fazla maç tecrübesi kazanmak için Spalding ve Barnet’e iki kez kiralandı. 2023/24 sezonunda Fernandez, 21 yaşında, pek umut barındırmadan ve 50.000 Euro piyasa değeriyle Peterborough’a geri döndü. Bundan sonra gelenler yine de büyük bir atılım değildi, çünkü Fernandez sadece birkaç dakika süre aldı. Ancak bir yıl sonra, büyük Sir Alex'in oğlu olan teknik direktör Darren Ferguson ona şans verdi ve onu Peterborough'da ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu yaptı. Geçen yaz Rangers'a transferi yine de sürpriz oldu – ve transfer ücreti Glasgow'daki taraftarlar arasında büyük soru işaretlerine neden oldu.
Kulüp, daha önce sadece bir İngiliz üçüncü lig takımında iyi bir sezon geçirmiş bir oyuncu için 3 milyon euro ödedi. Piyasa değeri, Rangers'ın yatırdığı meblağın sadece bir kısmıydı – ancak FC Bayern München'de Hansi Flick ve Niko Kovac'ın yardımcısı olan yeni teknik direktör Danny Röhl, Manny Fernandez'in potansiyeline inanıyordu ve ona güvenmek için elinden geleni yaptı.
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Manny Fernandez geçtiğimiz sezonda büyük bir atılım gerçekleştirdi
Ve büyük soru işaretleri hızla ortadan kalktı. Bir adaptasyon döneminin ardından Manny Fernandez, sadece Rangers’ta kilit bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırmakla kalmadı, herkesi ikna etti. Büyük bir azimle ikili mücadelelere girdi, kayarak topu kesti, top peşinde koştu – ve hatta forvette beş lig golü attı. "Liderlik vasıflarım var, agresifim, kafa vuruşlarının çoğunu kazanıyorum ve futbol da oynayabiliyorum," demişti Rangers'a sezon başlamadan önce.
Güçlü performanslarının ödülleri üst üste geldi: Rangers taraftarları onu Yılın Oyuncusu seçti, Premiership'in 25/26 sezonunun en iyi kadrosuna seçildi ve Nijerya Milli Takımı'na aday gösterildi. Mart ayında milli takımda ilk kez forma giydi ve ikinci maçında, Ürdün'e karşı 2-2 biten maçta gol attı.
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Manny Fernandez: Üç yıl önceki piyasa değerinin 360 katı
Buna bağlı olarak piyasa değeri de patlama yaşadı ve şu anda 18 milyon avroya ulaştı; bu rakam, üç yıl önce kendisine biçilen değerin 360 katı. Daily Record gazetesi, Borussia Dortmund'un kış aylarında ona ilgi duyduğunu ve şu anda onu tekrar listesine aldığını bildiriyor. Salzburg'a transfer olmak üzere olan Rangers teknik direktörü Röhl ile BVB teknik direktörü Kovac arasındaki eski bağlantı göz önüne alındığında, Glasgow ekibi yeni yıldızını pek de isteyerek bırakmayacak olsa da, İskoçya'dan Borussia'ya sıcak bir tavsiye gelmiş olabilir.
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BVB, savunmadan bir oyuncunun daha ayrılması durumunda harekete geçebilir
Dortmund, Salzburg'dan Joane Gadou'yu transfer ederek bir stoper kazanmış olsa da, savunmanın merkezindeki durum BVB'nin bu pozisyonda bir takviye daha yapmasını gerektirebilir – belki de Manny Fernandez ile. Zira Niklas Süle takımdan ayrıldı, Emre Can ise çapraz bağ yırtılması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck ve Luca Reggiani'den oluşan üçlü hakkında son haftalarda bazı söylentiler dolaşıyor.
Anton'un BVB açısından satılmaması gerektiği söyleniyor, ancak büyük bir teklif gelirse Dortmundlular belki de dayanamayabilir. Schlotterbeck'in durumu ise farklı; bilindiği gibi sözleşmesinde bu yaz geçerli olacak bir çıkış maddesi bulunuyor. Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilerse, Alman milli oyuncunun takımdan ayrılması ihtimal dışı değil; her ne kadar sözleşmesini baharda büyük bir törenle uzatmış olsa da ve BVB onu tutmak istese de. Bu konuda, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Schlotterbeck'e büyük ilgi duyduğu söyleniyor. Kısa süre önce İtalya milli takımında ilk kez forma giyen Luca Reggiani'ye ise Inter Milan'ın ilgi duyduğu belirtiliyor.
Bu üçlüden biri ayrılırsa, Dortmund'un savunma merkezinde yeniden bir ihtiyacı olacak ve Manny Fernandez'i göz önünde bulunduruyor gibi görünüyor. Her halükarda, onun BVB'ye transferi için temel bir koşul yerine getirilmiş durumda: Borussia'da forma numarası boş ve o da şimdiye kadar oynadığı her kulüpte bu numarayı giymişti. "Kardeşim 37 yaşında vefat etti ve onun anısına 37 numarayı alıyorum," diye açıkladı Manny Fernandez.
Manny Fernandez'in 2025/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 33 Oynama süresi: 2805 Goller: 6 Asist: 0