İlk iki haftada birer galibiyet ve birer beraberlik alan Inter ve Como, 2026/2027 Youth League lig aşamasının üçüncü haftasında yeniden çıkışa geçti. Inter, Shakhtar Donetsk karşısında 2-0'lık güzel bir galibiyet alırken Como, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Böylece iki takım da sıralamada play-off'a katılma hakkı sağlayacak bölgeye geri döndü.
Youth League'de Como ve Inter kendilerini affettirdi: İtalyan takımlarının dörtte dört yapmasını sağlayan iki galibiyet
Ne Como ama!
Rovello Porro'daki Stadio Comunale Angelo Volonté'de Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Como Primavera, Avrupa'da tarihindeki ilk galibiyetini alarak tarihi bir sonuca imza attı.
Gianluca Falsini'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri, maçın başında 4. dakikada Matteo Papaccioli ve 19. dakikada Matteo Albini kaydetti. Jack Fletcher'ın 50. dakikadaki golü Manchester United U19'u yeniden maçın içine soktu ancak Como, Sgarbi'nin kurtarışlarının da yardımıyla skor üstünlüğünü son düdüğe kadar korudu.
MAÇIN KÜNYESİ
Como-Manchester United 2-1
Goller: 4' Papaccioli (C), 19' Albini (C), 50' Fletcher (M)
Como (3-4-1-2): Sgarbi; João Gabriel, De Paoli, Grilli, Albini; Cassano (Arui 58’), Andrealli, Broggian; Fustini (Cauli 77’), Papaccioli (Bosze 58’), Candido De Paula (Tigano 58’).
Yedekler: Visentin, Ronchetti, Epifani, Ortelli, Arioli.
Teknik direktör: Falsini
Manchester United (4-3-3): Byrne-Hughes; Helafu, McCormack, Mills, Watson; McEvoy (Camacho 61’), J. Fletcher (Ajayi 71’), Thwaites; Mantato (Brown 83’), Ibragimov (kaptan), Thompson.
Yedekler: Hardy, Ngwashi, O’Brien, Orozco, Eze, Rooney.
Teknik direktör: Lawrence
İKNA EDİCİ INTER
Emiliano Bigica'nın çalıştırdığı Inter gençleri, sezonun ilk galibiyetini aldı. İlk yarıya tutuk başlayan Inter, devrenin uzatma dakikalarında Vukaj'ın boşa çıkan Chympoiesh'i aşırtma vuruşuyla geçtiği golle kilidi açtı. İkinci yarıda ise sezonun bu ilk bölümünün en umut vadeden forveti Carrara farkı ikiye çıkardı.
MAÇIN KÜNYESİ
Inter-Shakhtar 2-0
Goller: 46' Vukaj (I), 75' Carrara (I)
Inter (4-3-3): Galliera; Lissi (72' Evangelista), Donato, Peletti, Sorino (80' Rocca); D'Agostino, Cerpelletti, Grisoni Fasana (54' Putsen); El Mahboubi (72' Moressa), Carrara, Vukaj (80' Franchi)
Yedekler: Farronato, Breda, La Torre, Matarrese
Teknik direktör: Bigica
Shakhtar Donetsk (4-3-3): Chympoiesh; Shukalovych (62' Pylypiuk), Mylokost, Kostiuk, Kaliuzhnyi; Derykon (77' Voloshko), Chornenkyi, Tiutiunov; Petruk (62' Kuriachyi), Harmash (77' Tverdokhlib), Zubriy (83' Safonov)
Yedekler: Torkhov, Kicha, Sereda, Verhun
Teknik direktör: Byelik
PUAN DURUMU
Inter ve Como'nun galibiyetleri, Roma'nın dün Slovan Bratislava'yı, Napoli'nin ise Bodo/Glimt'i yenmesinin ardından geldi. Buna göre Roma, 6 puanla 10. sıradaki yerini koruyor (Youth League'de son 16 turuna doğrudan yükselen takım yok). Inter ve Como ise 4'er puanla play-off'a katılım hakkı veren son iki basamak olan 21. ve 22. sırada yer alıyor. Napoli, dün aldığı 3 puanla 27. sıradan onları takip ediyor.
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