Inter ve Como'nun galibiyetleri, Roma'nın dün Slovan Bratislava'yı, Napoli'nin ise Bodo/Glimt'i yenmesinin ardından geldi. Buna göre Roma, 6 puanla 10. sıradaki yerini koruyor (Youth League'de son 16 turuna doğrudan yükselen takım yok). Inter ve Como ise 4'er puanla play-off'a katılım hakkı veren son iki basamak olan 21. ve 22. sırada yer alıyor. Napoli, dün aldığı 3 puanla 27. sıradan onları takip ediyor.