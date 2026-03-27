Youssoufa Moukoko’nun hüzünlü düşüşü: Genç yaşta gol makinesiyken, 21. yaş gününden önce Borussia Dortmund tarafından takımdan çıkarılmaya kadar

Moukoko o dönemde Dortmund'da henüz A takımda forma giymemişti, ancak şimdiden Avrupa'nın en ünlü genç oyuncularından biriydi. Bunun nedeni, BVB'nin genç takımlarında 88 maçta 141 gol atmış olması ve futbol serüveninin en başından itibaren kendine inanılmaz yüksek hedefler koymuş olmasıydı.

"Hedefim Dortmund'da profesyonel bir oyuncu olmak, Borussia ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Ballon d'Or'u kazanmak," demişti Moukoko, henüz 13 yaşındayken Sport BILD'e verdiği röportajda. İlk hedefine 16 yaşını doldurduğu gün ulaştı ve 2023-24 sezonunda Edin Terzic yönetiminde Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyasını kazanmaya çok yaklaştı.

Ancak şu anda Moukoko'nun Ballon d'Or'u asla kazanamayacağını söylemek doğru olur. İki sezon önce Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği süreçte sadece 18 dakika oynadı ve Terzic'in yerine geçen Nuri Şahin tarafından kadroda fazlalık olarak görüldüğü için 2024-25 sezonunu Nice'te kiralık olarak geçirdi.

Sözde "Afrikalı Messi" Ligue 1'de de kendini kanıtlayamadı, bu da Dortmund'a kalıcı bir alıcı bulmaktan başka seçenek bırakmadı. FC Kopenhag devreye girdi.

Moukoko, Haziran ayında Danimarka ekibine 5 milyon avroya transfer oldu ve taraftarlara düzgün bir veda etmeden BVB ile olan dokuz yıllık ilişkisini sonlandırdı. Soru şu: Signal Iduna Park'taki kariyeri nasıl bu kadar muhteşem bir şekilde çöktü?