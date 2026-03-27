Youssoufa Moukoko'nun hüzünlü düşüşü: Genç yaşta gol makinesiyken, 21. yaş gününden önce Borussia Dortmund tarafından takımdan çıkarılmaya kadar

Samuel Eto’o, Ekim 2020’de GOAL’a, Barcelona’nın bir sonraki büyük transferi olarak kimi görmek istediği sorulduğunda, “[Borussia] Dortmund’da oynayan Youssoufa Moukoko adında genç bir oyuncu var,” dedi. "15 yaşında ve benim için [Lionel] Messi'den sonra gelecekteki en iyi oyuncu. Messi yaşlandıkça, Barcelona'nın geleceğini çok iyi hazırlayabiliriz."

Moukoko o dönemde Dortmund'da henüz A takımda forma giymemişti, ancak şimdiden Avrupa'nın en ünlü genç oyuncularından biriydi. Bunun nedeni, BVB'nin genç takımlarında 88 maçta 141 gol atmış olması ve futbol serüveninin en başından itibaren kendine inanılmaz yüksek hedefler koymuş olmasıydı.

"Hedefim Dortmund'da profesyonel bir oyuncu olmak, Borussia ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Ballon d'Or'u kazanmak," demişti Moukoko, henüz 13 yaşındayken Sport BILD'e verdiği röportajda. İlk hedefine 16 yaşını doldurduğu gün ulaştı ve 2023-24 sezonunda Edin Terzic yönetiminde Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyasını kazanmaya çok yaklaştı.

Ancak şu anda Moukoko'nun Ballon d'Or'u asla kazanamayacağını söylemek doğru olur. İki sezon önce Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği süreçte sadece 18 dakika oynadı ve Terzic'in yerine geçen Nuri Şahin tarafından kadroda fazlalık olarak görüldüğü için 2024-25 sezonunu Nice'te kiralık olarak geçirdi.

Sözde "Afrikalı Messi" Ligue 1'de de kendini kanıtlayamadı, bu da Dortmund'a kalıcı bir alıcı bulmaktan başka seçenek bırakmadı. FC Kopenhag devreye girdi.

Moukoko, Haziran ayında Danimarka ekibine 5 milyon avroya transfer oldu ve taraftarlara düzgün bir veda etmeden BVB ile olan dokuz yıllık ilişkisini sonlandırdı. Soru şu: Signal Iduna Park'taki kariyeri nasıl bu kadar muhteşem bir şekilde çöktü?

  • "Ona sahip olduğumuz için şanslıyız"

    Moukoko'nun Dortmund'daki ilk maçı tarihi bir olaydı. 21 Kasım 2020'de Hertha Berlin'i 5-2 yendikleri maçın son beş dakikasında, dönemin BVB teknik direktörü Lucien Favre tarafından Erling Haaland'ın yerine oyuna sokulduğunda, kulüp tarihinde Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu oldu.

    Maçın bitiminden sonra Haaland, "Onunla birlikte oynamayı çok isterim" dedi. "Bence şu anda dünyadaki en büyük yetenek o. 16 yaşında ve bir gün, bu inanılmaz. Önünde büyük bir kariyer var. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız."

    Gerçekten de Moukoko her şeye sahip gibi görünüyordu: müthiş bir hız, olağanüstü top kontrolü, soğukkanlılık ve doğuştan gelen golcü gözü.

    Haaland'ın dileğinin yakında gerçekleşeceğini söylemek yeterli. Kamerun doğumlu forvet, yıl sonuna kadar iki rekor daha kırdı; önce tarihin en genç Şampiyonlar Ligi oyuncusu, ardından da en genç Bundesliga golcüsü oldu. Moukoko, ilk golünü de oldukça etkileyici bir şekilde attı; Raphael Guerreiro'nun pasıyla Union Berlin karşısında durdurulamaz bir ilk vuruşla skoru eşitledi ve topu neredeyse ağlara gömdü.

    Terzic, Aralık ayında Favre'nin yerine teknik direktörlük koltuğuna oturdu ve Moukoko'ya, sadece yedek olarak da olsa, fırsatlar vermeye devam etti. Nisan ayının başında, genç oyuncu 15 A takım maçına çıkmıştı, ancak daha sonra Almanya U21 milli takımında görev yaparken ciddi bir ayak sakatlığı geçirdi ve bu da onun çıkış yaptığı sezonu yarıda kesti.

    Küçük rol

    Bu sakatlık, Moukoko için pek çok sakatlığın ilki oldu. Ayrıca, Haziran 2021’de Terzic’in geçici görev süresinin sona ermesinin ardından Dortmund’un yeni teknik direktörü olarak atanan Marco Rose üzerinde hemen bir izlenim bırakmasını da engelledi.

    Moukoko yeni sezon için zamanında tam olarak forma girmeyi başardı, ancak Rose, Haaland'ın yedeği olarak Donyell Malen'i çoktan seçmişti. Genç oyuncu, kısmen devam eden kas problemi nedeniyle, 2021-22 sezonunda sadece 484 dakika oynadı ve Bundesliga'da sadece bir kez ilk 11'de yer aldı.

    Sezonun en parlak anı, Moukoko'nun sezonun son gününde Hertha Berlin'e karşı galibiyet golünü atmasıydı. Kaleciyi geçerek attığı muhteşem gol, ev sahibi taraftarları coşturdu, ancak aynı zamanda neden daha sık oynamadığını merak etmelerine de neden oldu.

    Rose, maçtan sonra Dortmund taraftarlarını yatıştırmaya çalışarak gazetecilere şunları söyledi: "Bence Mouki sezonun genelinden veya oynama süresinden memnun değil. Onu her zaman büyük bir yetenek olarak gördüğümü söyledim. Ancak bazı alanlarda hala gelişmesi gerekiyor. Gelecek yıl sağlıklı kalırsa ve bu yolda birlikte devam edersek, bu adımları atacağına inanıyorum. Bildiğimiz gibi bunu zaten kanıtladı ve (Hertha karşısında) yedek kulübesinden oyuna girdikten sonra bunu bir kez daha gösterdi."

    Moukoko bu adımları attı, ancak bu Rose yönetiminde olmadı. Dortmund, şampiyon Bayern Münih'in sekiz puan gerisinde bitirdikten sadece altı gün sonra Rose görevden alındı.

    'Büyük bir adım'

    Rose'un görevden alınmasının ardından Terzic, Dortmund'un teknik direktörlüğüne kalıcı olarak yeniden atandı; Haaland ise 60 milyon avro (51 milyon sterlin/70 milyon dolar) değerindeki bir anlaşma ile Manchester City'ye transfer oldu. Haaland'ın bıraktığı boşluğu doldurmak için Ajax'tan Sebastian Haller transfer edildi, ancak Fildişi Sahili milli oyuncuya sezon öncesi hazırlık döneminde testis kanseri teşhisi kondu ve bu durum Terzic'i doğal bir santrforu olmayan bir durumda bıraktı.

    Durumu daha da kötüleştiren ise, yaz transfer döneminde takıma katılan 20 yaşındaki forvet Karim Adeyemi'nin 2022-23 sezonunun hemen başında ayak parmağından sakatlık geçirmesiydi. Bu durum, Moukoko'ya ilk tercih edilen forvet Malen'e destek olma fırsatı sundu ve akademinin yıldız oyuncusu bu fırsatı iki eliyle yakaladı.

    Moukoko, Dortmund'un Bundesliga'daki ilk 12 maçında 10 gol katkısı yaptı; bunlara Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldıkları maçtaki muhteşem gol de dahildi. Bu gol, BVB'nin unutulmaz bir geri dönüşünü tetikledi ve Moukoko, sadece 17 yıl 322 günlük yaşıyla Der Klassiker'da gol atan en genç oyuncu oldu.

    Ayrıca Bochum'u 3-0 yendikleri iç saha maçında iki gol atarak Bundesliga'da 10 gole ulaşan en genç oyuncu oldu ve Terzic, genç oyuncuyu "büyük bir adım attığı" için övdü. O dönem Almanya milli takım teknik direktörü Hansi Flick de bu değerlendirmeye katılarak Moukoko'yu Katar'da düzenlenen sezon ortası Dünya Kupası kadrosuna dahil etti.

    Turnuva, Japonya'ya karşı şok bir yenilginin ardından grup aşamasında elenen Almanya için felaketle sonuçlandı. Flick, o maçın 90. dakikasına kadar Moukoko'yu sahaya sürmediği için eleştirilere maruz kaldı, ancak forvet için bu yine de tarihi bir an oldu, çünkü Dünya Kupası'nda forma giyen en genç Alman oyuncu rekorunu kırdı.

    İki adım geri

    Ne yazık ki, Moukoko'nun kulübü ve milli takımı için attığı "büyük adım"ın ardından iki adım geriye gidildi. Dortmund'a döndükten sonra golleri kesildi ve Ocak ayı sonlarına doğru Terzic'in ilk on birindeki yerini kaybetti.

    Moukoko daha sonra Werder Bremen deplasmanında 2-0 kazanılan maçta ayak bileği bağlarını yırttı ve sonraki altı haftayı tedavi odasında geçirdi. Nisan başında sahalara döndü, ancak mucizevi bir şekilde Haller de geri dönmüştü ve Moukoko sezonun geri kalanında yedek kulübesiyle yetinmek zorunda kaldı.

    Union Berlin'e karşı attığı kritik galibiyet golü dışında, Moukoko için yine sinir bozucu bir dönem oldu. Dortmund, Mainz'a karşı son haftada şok bir çöküş yaşayarak şampiyonluğu Bayern'e hediye ettiğinden, bu darbeyi hafifletecek bir Bundesliga şampiyonluk madalyası da yoktu.

    Moukoko'nun 2023 Avrupa Şampiyonası için Almanya U21 kampına katılmasıyla daha da büyük bir talihsizlik yaşadı. İlk maçta İsrail ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada son dakikada penaltı kaçırmasının ardından iğrenç ırkçı tacize maruz kaldı ve ardından kas rahatsızlığı nedeniyle kadro dışı kaldı. Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere'ye yenilerek C Grubu'nu son sırada tamamladı.

    Köprüler yıkıldı

    Moukoko, Dünya Kupası öncesinde Barcelona, Real Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi kulüplerle anılıyordu; bu nedenle Dortmund, Ocak ayında onunla iki yıllık bir sözleşme uzatması imzalayarak kadrosunda tutmayı başardı. Ancak 2023-24 sezonunun başlangıcında, Alman devinin artık onun satılamaz bir varlık olmadığına karar verdiği bildirildi.

    Bunun nedeni kısmen Moukoko'nun form düşüklüğüydü, ancak yaz aylarında Werder Bremen'in golcüsü Niclas Fullkrug'un takıma katılması da etkili oldu. Dortmund, Moukoko'yu kadroda tuttu, ancak Fullkrug ve Malen'in ardından üçüncü forvet seçeneği haline geldi; Haller ise sürekli diz sakatlıkları nedeniyle neredeyse hiç forma giyemedi.

    Moukoko, sezon boyunca çıktığı 27 maçta ortalama 126 dakikada bir gol attı, ancak bunların sadece altısı ilk 11'de oynadığı maçlarda geldi. Sebep ne olursa olsun, Dortmund'un Bundesliga'da beşinci sıraya gerilemesine rağmen Moukoko, Terzic'in güvenini kaybetmişti ve geleceği hakkında ciddi sorular gündeme gelmişti.

    "Youssoufa'nın büyük bir potansiyeli var, ancak ne yazık ki geçen sezon bunu gösteremedi. İmzalamadan önce kendisine büyük sözler verildi, ancak bunlar gerçekleşmedi," dedi Moukoko'nun menajeri Patrick Williams, 2024 yazında transfer uzmanı Fabrizio Romano ile yaptığı, pek de akıllıca olmayan bir röportajda. "O her zaman sadece oynamak ve gelişmekle ilgilendi - medyanın sürekli iddia ettiği gibi başka hiçbir şeyle değil. Youssoufa'nın niteliklerine inanan ve onu takımlarında görmek isteyen yeterince kulüp olduğu bir sır değil. Şu anda İngiltere, İspanya ve Fransa'dan gelen ilgileri değerlendiriyoruz."

    Anlaşılır bir şekilde, Dortmund, Moukoko'nun menajerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalara çok kızdı ve onun isteğini yerine getirmekte tereddüt etmedi. O anda Moukoko, çocukluğundan beri oynadığı kulüple tüm köprüleri yaktı ve kulüp onu 2024-25 sezonu boyunca Nice'e kiraladı.

    "Tamamen yeni bir başlangıç"

    Nice ile yapılan anlaşmada 18 milyon avroluk (15 milyon sterlin/21 milyon dolar) satın alma opsiyonu yer alıyordu; ancak Moukoko, Ligue 1 ekibinde çıktığı 22 maçta sadece iki gol attı, bu yüzden kulübün bu maddeyi kullanmamaya karar vermesi sürpriz olmadı. Dortmund'dan kiralık olarak gelen oyuncu, Nice'in ligdeki son 14 maçının hiçbirinde forma giymedi ve teknik direktör Frank Haise, Mart ayında oyuncunun kadroda yer bulmak için yeterince çaba göstermediğini itiraf etti.

    "İyi antrenman yapıyor ama bu kolay değil. Forvetimizde altı, yedi, sekiz oyuncumuz var," dedi Haise gazetecilere. "Eğer kendilerini gösteremiyorlarsa, gol atamıyorlarsa ve asist yapamıyorlarsa… Seçimler yapmam gerekiyor ve oyuncuları sürekli sahaya sürmeye devam edemem." Üzücü gerçek şu ki, Moukoko, Dortmund kariyerinin başında onu izlemesi heyecan verici kılan korkusuzluğunu kaybetmişti.

    Haziran ayında Signal Iduna Park'a geri döndü, ancak bunun tek amacı BVB yetkililerinin onun kalıcı olarak ayrılmasını ayarlamasıydı. Sorun şu ki, Moukoko'nun değeri hiç olmadığı kadar düşmüştü. Avrupa'nın en iyi beş liginden birinde bir şans daha yakalaması pek olası değildi ve bu yüzden Dortmund, Kopenhag'ın indirimli teklifiyle geldiğinde bu fırsatı kaçırmadı.

    Geçen yaz Moukoko, Danimarka Superliga şampiyonu tarafından resmi olarak tanıtıldığında havada bir hüzün vardı. Alman milli oyuncu da Dortmund'un resmi web sitesine verdiği veda röportajında itiraf ettiği gibi, karışık duygular içindeydi.

    "Şu anda göğsümde iki kalp atıyor. BVB gibi bir kulübe veda etmek kolay değil, çünkü bu kulüp, takım arkadaşlarım, antrenörlerim, destek ekibi ve muhteşem taraftarlar benim için her zaman çok önemli olacak" dedi. "Öte yandan, Fransa'da geçirdiğim zorlu bir yılın ardından, yeni bir yerde, iyimserlik ve büyük bir hırsla yepyeni bir başlangıç yapma zamanı geldi. FC Kopenhag bana bunu gerçekleştirmek için her türlü fırsatı sunuyor. Tüm BVB ailesine teşekkür etmek istiyorum; her zaman bir taraftar olacağım ve umarım Şampiyonlar Ligi'nde tekrar görüşürüz."

    Henüz itfa edilmedi

    Henüz 21 yaşında olan Moukoko’nun teknik olarak eninde sonunda zirveye geri dönme şansı var. Son iki yılda özgüvenini tamamen yitirmiş durumda ve Kopenhag, özgüvenini yeniden kazanması için en uygun yerlerden biri gibi görünüyordu.

    Ancak ne yazık ki, Danimarka'daki ilk sezonu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bugüne kadar Kopenhag formasıyla tüm turnuvalarda 35 maçta 11 gol atarak nispeten saygın bir istatistik sergilese de, bunların altısı Danimarka Kupası'nda geldi.

    Moukoko, Süper Lig'de büyük ölçüde etkisiz kaldı; sadece dört gol ve bir asist kaydetti, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ise tek bir gol katkısı bile yapamadı. Daha da utanç verici olanı, Dortmund akademisi mezunu oyuncunun Jacob Neestrup'un ilk 11'inde henüz yerini sağlamlaştıramamış olması. 

    En kötü performansı, Kopenhag'ın Şampiyonlar Ligi'nde Qarabag'a 2-0 yenildiği şok maçta sergiledi. Bu maçta ilk yarıda sadece 10 top dokunuşu ve 3 isabetli pasla oynadıktan sonra oyundan alındı. "En büyük eleştirmenim kendimim. Bunun benim seviyem olmadığını biliyorum. Sadece benim günüm değildi. Ben de kendimi oyundan alırdım," diye itiraf etti Moukoko maçtan sonra.

    Yurtiçindeki zorlukları sorulduğunda forvet, "Muhtemelen herkes Danimarka'ya gidip ligi alt üst etmemi bekliyordu, ama iki yıl boyunca neredeyse hiç 90 dakika oynamadım. Sonra birdenbire üç günde bir oynamak gerçek bir zorluk haline geldi," diye yanıtladı. Bu mazeret Ekim ayında bir dereceye kadar geçerli olsa da, altı ay sonra kesinlikle geçerli değil.

    Artık Moukoko'nun potansiyelini tam olarak ortaya koyamayacağı ihtimali çok yüksek, bu da sadece Almanya için değil, futbol dünyası için de büyük bir kayıp. Görünüşe göre, inkar edilemez yeteneğine uygun bir zihniyete sahip değil.

