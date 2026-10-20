Geçen yaz transfer döneminin neredeyse sonunda Milan'dan Sevilla'ya transfer edilmesi onu ilk başta söyleyecek söz bulamaz hâle getirmişti. Ancak bugün Sevilla orta sahasının kontrolünü güçlü biçimde ele geçiren ve çok konuşulan bu transferin doğru bir hamle olduğuna herkesi ikna eden Youssouf Fofana, artık içinde birikenleri dile getirebilir.
Fransız orta saha oyuncusu, El Pais'e verdiği röportajda yazın alınan karar nedeniyle kin beslemediğini söyledi, ancak tüm sürecin farklı şekilde yönetilebileceğini vurguladı.