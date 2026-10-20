"Her şey çok hızlı gelişti. Düşünmeye vaktim olmadı ama önemli bir şey vardı: Sevilla beni gerçekten istiyordu. Milan'da beklemeye devam etmek istemiyordum çünkü oynamayacağımı biliyordum. Beni isteyen ve bana güvenen yere giderim."