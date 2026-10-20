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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Youssouf Fofana: "Milan'a veda mı? Bunu yönetmenin başka yolları vardı. Seçimi onlar yaptı, kin tutmuyorum"

AC Milan
Y. Fofana
Sevilla
R. Amorim

Fransız futbolcu yalnızca Sevilla'yı düşünüyor ve yazın Milan'dan ayrılmasının ardından kırgınlık taşımıyor.

Geçen yaz transfer döneminin neredeyse sonunda Milan'dan Sevilla'ya transfer edilmesi onu ilk başta söyleyecek söz bulamaz hâle getirmişti. Ancak bugün Sevilla orta sahasının kontrolünü güçlü biçimde ele geçiren ve çok konuşulan bu transferin doğru bir hamle olduğuna herkesi ikna eden Youssouf Fofana, artık içinde birikenleri dile getirebilir.

Fransız orta saha oyuncusu, El Pais'e verdiği röportajda yazın alınan karar nedeniyle kin beslemediğini söyledi, ancak tüm sürecin farklı şekilde yönetilebileceğini vurguladı.

  • Kadro dışıydı.

    Fofana, yaz turnesinden dönüşte Ruben Amorim'in gözden çıkardığı oyuncular listesine alınmıştı. Fransız oyuncu artık Milan'ın projesi için faydalı görülmüyor, David Odogu, Christopher Nkunku ve Fikayo Tomori gibi isimlerle birlikte transfer listesine konulup kadro dışı bırakılmıştı. Tomori ise yaz sonuna kadar takımdan ayrılmadığı için yeniden kadroya alındı.

  • SEVILLA BENİ GERÇEKTEN İSTİYORDU

    "Her şey çok hızlı gelişti. Düşünmeye vaktim olmadı ama önemli bir şey vardı: Sevilla beni gerçekten istiyordu. Milan'da beklemeye devam etmek istemiyordum çünkü oynamayacağımı biliyordum. Beni isteyen ve bana güvenen yere giderim."

  • FARKLI ŞEKİLDE ELE ALINABİLİRDİ...

    "Milan'dan ayrılışım mı? Durumu yönetmenin başka yolları da vardı ama onlar kendi yollarını seçti. Kırgınlık yok. Bugün herkes mutlu: Ben Sevilla'dayım, onlar da istedikleri takıma sahip."

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