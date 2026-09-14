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Adhe Makayasa

Çeviri:

Youri Tielemans, tartışmalı Erling Haaland golünün derbide Manchester United'ı yıkmasının ardından "herkesin hayal kırıklığı yaşadığını" kabul etti

Y. Tielemans
M. United - M.City
M. United
M.City
Premier Lig

Manchester United orta saha oyuncusu Youri Tielemans, pazar günü Old Trafford'da 10 kişi kalan Manchester City'ye derbide 1-0 mağlup olmalarının ardından soyunma odasında büyük hayal kırıklığı yaşandığını kabul etti. Belçikalı oyun kurucu, takımın 70 dakikadan fazla süre boyunca sayısal üstünlüğünü değerlendiremeyerek beklentilerin altında kaldığını kabul etti.

  • Haaland'ın golü derbiyi belirledi

    Ev sahibi ekip, Phil Foden'ın Bruno Fernandes'e yaptığı faul nedeniyle 23. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından sayısal üstünlüğünü değerlendiremedi. Marcus Rashford ve Kobbie Mainoo ile tehlike yaratan, iki oyuncunun da topu direğe nişanladığı United, 60. dakikada arka direkte Haaland'ın tartışmalı dokunuş golüyle geriye düştü. Belirleyici gol, uzun süren VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı; Enzo Fernandez'in ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen oyuna müdahale etmediğine hükmedildi.

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    Orta saha oyuncusu hücumdaki bitiricilikten yakındı

    Son düdüğün ardından MUTVile konuşan Belçikalı oyun kurucu, kendi taraftarları önünde oyunun kontrolünü ele geçirememelerinin yarattığı büyük hayal kırıklığını gizleyemedi.

    Takımın hücum bölgesindeki etkisiz performansını değerlendiren orta saha oyuncusu, "Bu hayal kırıklığı yaratıyor, hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz ve üzgünüz çünkü çok daha iyi oynayabileceğimizi biliyoruz. Bir şeyleri iyi yapmak istiyoruz ama bugün istediğimiz gibi olmadı" dedi.

    Şöyle devam etti: "Doğru alanları kullanamadık, paslarımızda hatalar yaptık ve belki biraz fazla acele ettik. Hücum bölgesinde gol atacak kadar fırsat yaratmak için son pası doğru şekilde veremedik."

  • Tielemans acil tepki talep ediyor

    Derbide alınan acı verici yenilgi, Michael Carrick'in takımını Premier League puan tablosunda 13. sırada bıraktı; ekip, ligdeki ilk dört maçında yalnızca bir galibiyet alabildi ve üçünde puan kaybetti.

    Kadrodaki eksikleri gidermeye yönelik sürece değinen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Yapmamız gereken, toparlanıp önümüzdeki maçlarda reaksiyon göstermek, yapabileceğimiz tek şey bu. Bu maçı analiz edip nelerin olmadığını görebilir ve bir sonrakinde daha iyisini yapabiliriz."

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    Kupa sınavı deplasman yolculuğundan önce geliyor

    Manchester United, çarşamba akşamı Carabao Cup üçüncü tur maçında Brighton & Hove Albion'ı Old Trafford'da ağırlarken hızlıca toparlanmak zorunda. Carrick'in ekibi daha sonra ligde Craven Cottage'da Fulham ile karşılaşmak için deplasmana gidecek ve ardından milli ara, yurt içi mücadelelere geçici olarak ara verecek. Bu zorlu maç serisi, kadroya yeniden hücum keskinliğini bulma ve yeniden üst sıralara tırmanma adına hayati bir fırsat sunuyor.

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