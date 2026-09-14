Son düdüğün ardından MUTVile konuşan Belçikalı oyun kurucu, kendi taraftarları önünde oyunun kontrolünü ele geçirememelerinin yarattığı büyük hayal kırıklığını gizleyemedi.

Takımın hücum bölgesindeki etkisiz performansını değerlendiren orta saha oyuncusu, "Bu hayal kırıklığı yaratıyor, hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz ve üzgünüz çünkü çok daha iyi oynayabileceğimizi biliyoruz. Bir şeyleri iyi yapmak istiyoruz ama bugün istediğimiz gibi olmadı" dedi.

Şöyle devam etti: "Doğru alanları kullanamadık, paslarımızda hatalar yaptık ve belki biraz fazla acele ettik. Hücum bölgesinde gol atacak kadar fırsat yaratmak için son pası doğru şekilde veremedik."