Youri Tielemans, Dünya Kupası’nda Senegal’i mağlup ederek son 32 turuna yükseldikleri maçta, Belçika milli takım arkadaşları birbirlerinden ayrılırken Leandro Trossard ile yaşadığı saha içi itiş kakış hakkında konuştu

Olay, Belçika’nın 2-0 geride olduğu ve turnuvadan erken elenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı gergin bir ikinci yarıda meydana geldi. Oyuncular su molası için bir araya geldiklerinde, Tielemans ve Trossard’ın öfkeli sözler alışverişinde bulunduğu görüldü; durum o kadar tırmandı ki Romelu Lukaku ve Nicolas Raskin’in ikiliyi fiziksel olarak ayırması gerekti. Tartışmanın bir noktasında, gerginliğin doruk noktasına ulaşmasıyla Trossard’ın Tielemans’ı ittiği gözlemlendi.

Ancak bu iç gerilim, Belçika'nın çaresizce ihtiyaç duyduğu kıvılcımı ateşlemiş gibi görünüyordu. Lukaku, 86. dakikada bir gol atarak maça heyecanlı bir son hazırladı; üç dakika sonra ise Tielemans, Trossard'ın ortasına kafayla dokunarak dramatik bir şekilde skoru eşitledi. Kutlamalar sırasında aralarındaki gerginliğin tüm izleri ortadan kalktı; Tielemans, kanat oyuncusunu bulup onu havaya kaldırdı ve takımın iyiliği için aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bıraktıklarını gösterdi.