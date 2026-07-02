AFP
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Youri Tielemans, Dünya Kupası’nda Senegal’i mağlup ederek son 32 turuna yükseldikleri maçta, Belçika milli takım arkadaşları birbirlerinden ayrılırken Leandro Trossard ile yaşadığı saha içi itiş kakış hakkında konuştu
Su molasında gerginlik doruğa ulaştı
Olay, Belçika’nın 2-0 geride olduğu ve turnuvadan erken elenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı gergin bir ikinci yarıda meydana geldi. Oyuncular su molası için bir araya geldiklerinde, Tielemans ve Trossard’ın öfkeli sözler alışverişinde bulunduğu görüldü; durum o kadar tırmandı ki Romelu Lukaku ve Nicolas Raskin’in ikiliyi fiziksel olarak ayırması gerekti. Tartışmanın bir noktasında, gerginliğin doruk noktasına ulaşmasıyla Trossard’ın Tielemans’ı ittiği gözlemlendi.
Ancak bu iç gerilim, Belçika'nın çaresizce ihtiyaç duyduğu kıvılcımı ateşlemiş gibi görünüyordu. Lukaku, 86. dakikada bir gol atarak maça heyecanlı bir son hazırladı; üç dakika sonra ise Tielemans, Trossard'ın ortasına kafayla dokunarak dramatik bir şekilde skoru eşitledi. Kutlamalar sırasında aralarındaki gerginliğin tüm izleri ortadan kalktı; Tielemans, kanat oyuncusunu bulup onu havaya kaldırdı ve takımın iyiliği için aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bıraktıklarını gösterdi.
- Getty Images Sport
Tielemans, maçtaki ‘duyguları’ hafife alıyor
Tielemans, 125. dakikada penaltıyı gole çevirerek – bu, Dünya Kupası tarihinin en geç atılan golü oldu – Belçika’nın son 16 turuna yükselmesini garantiledi. Maçın bitiminden sonra konuşan orta saha oyuncusu, Trossard ile aralarında kalıcı bir anlaşmazlık olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti ve bu çatışmanın, dünya sahnesinde kazanma konusundaki ortak iradelerinin yalnızca bir yansıması olduğunu vurguladı.
ESPN’in aktardığı açıklamalarda Tielemans, gazetecilerin soruları üzerine olayı önemsizleştirdi: “Hayır, bakın, bunlar o anın duyguları. Hepimiz kazananız. Hepimiz kazanmak istiyoruz. İşleri doğru yapmak istiyoruz. Ülkemizi iyi temsil etmek istiyoruz, bunların hepsi bunun bir parçası. Futbolun bir parçası bu. Maçtan sonra herhangi bir sorun yaşanmadı. Yani evet, sadece bir maçtı.”
Rudi Garcia, ‘mücadele ruhunu’ savunuyor
Belçika milli takım teknik direktörü Rudi Garcia da bu gergin anı pek umursamadı ve bunun yerine tecrübeli oyuncularının gösterdiği hırsı övdü. Ev sahibi ülkelerden biri olan ABD ile oynanacak, çok önemli bir son 16 turu karşılaşması yaklaşırken Garcia, bu tür yüksek baskı altındaki etkileşimlerin, takımın hâlâ en üst düzeyde rekabet etmek için gerekli hırsa sahip olduğunu kanıtladığını düşünüyor.
"Bu, gerçek bir ruha sahip bir takım olduğumuzu gösteriyor," dedi Garcia. "Oyuncuların fikir ayrılığına düşmesine izin var; ateşli sözler değiş tokuş etmelerine izin var. Leandro ve Youri, Belçika milli takımı için çok önemli iki oyuncu. Kazanmayı o kadar çok istiyorlardı ki. Tartışmanın ne hakkında olduğunu bile bilmiyorum, ama hoşuma gitti. İşler yolunda gitmediğinde durumu tersine çevirmeye hazır oyuncular istiyorum. Çünkü sahada buna ihtiyacımız var. O mücadele ruhuna ihtiyacımız var."
- Getty Images Sport
Dikkatler ABD’deki karşılaşmaya yöneliyor
Bu zafer, Belçika’nın turnuva serüvenine yeni bir soluk getirdi ve felaketle sonuçlanacak gibi görünen bir elenmeyi unutulmaz ve dramatik bir geri dönüşe dönüştürdü. Takımın tecrübeli çekirdek kadrosunun Senegal’i mağlup etmek için bir araya gelmesinin ardından, dikkatler artık tamamen ABD Milli Takımı ile oynayacakları maça yöneldi. Teknik ekip, Tielemans ve Trossard arasında sergilenen tutkunun bir kez daha yapıcı bir şekilde kanalize edilebilmesini umuyor.