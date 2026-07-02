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Youri Tielemans, Dünya Kupası’nda Senegal’i mağlup ederek son 32 turuna yükseldikleri maçta, Belçika milli takım arkadaşları birbirlerinden ayrılırken Leandro Trossard ile yaşadığı saha içi itiş kakış hakkında konuştu

Y. Tielemans
L. Trossard
Belçika
Dünya Kupası
Senegal
Belçika - Senegal

Youri Tielemans, Senegal’i mağlup ederek dramatik bir şekilde Dünya Kupası son 32 turuna yükseldikleri maçta, Belçika’daki takım arkadaşı Leandro Trossard ile sahada yaşanan hararetli bir yüzleşmeyi önemsiz göstermeye çalıştı. Aston Villa’nın orta saha oyuncusu ile Arsenal’in yıldızı, ikinci yarıdaki su molası sırasında fiziksel bir itiş kakışa karışmış, ancak daha sonra birlikte hareket ederek Kırmızı Şeytanlar’ın olağanüstü geri dönüşüne ilham vermişti.

  • Su molasında gerginlik doruğa ulaştı

    Olay, Belçika’nın 2-0 geride olduğu ve turnuvadan erken elenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı gergin bir ikinci yarıda meydana geldi. Oyuncular su molası için bir araya geldiklerinde, Tielemans ve Trossard’ın öfkeli sözler alışverişinde bulunduğu görüldü; durum o kadar tırmandı ki Romelu Lukaku ve Nicolas Raskin’in ikiliyi fiziksel olarak ayırması gerekti. Tartışmanın bir noktasında, gerginliğin doruk noktasına ulaşmasıyla Trossard’ın Tielemans’ı ittiği gözlemlendi.

    Ancak bu iç gerilim, Belçika'nın çaresizce ihtiyaç duyduğu kıvılcımı ateşlemiş gibi görünüyordu. Lukaku, 86. dakikada bir gol atarak maça heyecanlı bir son hazırladı; üç dakika sonra ise Tielemans, Trossard'ın ortasına kafayla dokunarak dramatik bir şekilde skoru eşitledi. Kutlamalar sırasında aralarındaki gerginliğin tüm izleri ortadan kalktı; Tielemans, kanat oyuncusunu bulup onu havaya kaldırdı ve takımın iyiliği için aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bıraktıklarını gösterdi.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tielemans, maçtaki ‘duyguları’ hafife alıyor

    Tielemans, 125. dakikada penaltıyı gole çevirerek – bu, Dünya Kupası tarihinin en geç atılan golü oldu – Belçika’nın son 16 turuna yükselmesini garantiledi. Maçın bitiminden sonra konuşan orta saha oyuncusu, Trossard ile aralarında kalıcı bir anlaşmazlık olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti ve bu çatışmanın, dünya sahnesinde kazanma konusundaki ortak iradelerinin yalnızca bir yansıması olduğunu vurguladı.

    ESPN’in aktardığı açıklamalarda Tielemans, gazetecilerin soruları üzerine olayı önemsizleştirdi: “Hayır, bakın, bunlar o anın duyguları. Hepimiz kazananız. Hepimiz kazanmak istiyoruz. İşleri doğru yapmak istiyoruz. Ülkemizi iyi temsil etmek istiyoruz, bunların hepsi bunun bir parçası. Futbolun bir parçası bu. Maçtan sonra herhangi bir sorun yaşanmadı. Yani evet, sadece bir maçtı.”

  • Rudi Garcia, ‘mücadele ruhunu’ savunuyor

    Belçika milli takım teknik direktörü Rudi Garcia da bu gergin anı pek umursamadı ve bunun yerine tecrübeli oyuncularının gösterdiği hırsı övdü. Ev sahibi ülkelerden biri olan ABD ile oynanacak, çok önemli bir son 16 turu karşılaşması yaklaşırken Garcia, bu tür yüksek baskı altındaki etkileşimlerin, takımın hâlâ en üst düzeyde rekabet etmek için gerekli hırsa sahip olduğunu kanıtladığını düşünüyor.

    "Bu, gerçek bir ruha sahip bir takım olduğumuzu gösteriyor," dedi Garcia. "Oyuncuların fikir ayrılığına düşmesine izin var; ateşli sözler değiş tokuş etmelerine izin var. Leandro ve Youri, Belçika milli takımı için çok önemli iki oyuncu. Kazanmayı o kadar çok istiyorlardı ki. Tartışmanın ne hakkında olduğunu bile bilmiyorum, ama hoşuma gitti. İşler yolunda gitmediğinde durumu tersine çevirmeye hazır oyuncular istiyorum. Çünkü sahada buna ihtiyacımız var. O mücadele ruhuna ihtiyacımız var."

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dikkatler ABD’deki karşılaşmaya yöneliyor

    Bu zafer, Belçika’nın turnuva serüvenine yeni bir soluk getirdi ve felaketle sonuçlanacak gibi görünen bir elenmeyi unutulmaz ve dramatik bir geri dönüşe dönüştürdü. Takımın tecrübeli çekirdek kadrosunun Senegal’i mağlup etmek için bir araya gelmesinin ardından, dikkatler artık tamamen ABD Milli Takımı ile oynayacakları maça yöneldi. Teknik ekip, Tielemans ve Trossard arasında sergilenen tutkunun bir kez daha yapıcı bir şekilde kanalize edilebilmesini umuyor.

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