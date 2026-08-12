Manchester United'ın İrlanda'daki sezon öncesi kampından konuşan Tielemans, Balogun'un oynamasına izin verilmesi kararının nihai motivasyonu sağladığını kabul etti. Orta saha oyuncusu, "Evet, bence bu oyunun bir parçası, biliyorsunuz" dedi. "Kırmızı kartın ve cezasının geri alınması kararına şaşırdık.

"Bizim içinse bu, maç öncesindeki hazırlık dışında pek bir şeyi değiştirmedi çünkü oynaması beklenen diğer oyuncudan farklı bir oyuncu tipi. Ama bunun dışında çok sakindik, kaderimizi kabul ettik ve iyi bir maç çıkarmaya çalıştık."

Belçikalı oyuncular sahada bu durumla alay etmesiyle hafızalara kazındı; birkaç yıldız, 4-1'lik galibiyette gol attıktan sonra Trump dansı yaptı. USMNT'nin itiraz yoluyla avantaj elde etme girişimine rağmen Belçika, Seattle'daki mücadeleye hükmetti. Tielemans şöyle ekledi: "Sonrasındaki kutlamalar güzeldi ve komikti, her şey yolundaydı."



