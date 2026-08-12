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Muhammad Zaki

Çeviri:

Youri Tielemans, Donald Trump'ın müdahalesinin ters tepmesiyle FIFA'nın Folarin Balogun'un kırmızı kartındaki U dönüşünün Belçika'nın Dünya Kupası'nda ABD karşısındaki galibiyetine nasıl ilham verdiğini anlattı

Y. Tielemans
F. Balogun
ABD
Belçika
Dünya Kupası
ABD - Belçika
M. United

Manchester United'ın yeni transferi Youri Tielemans, FIFA'nın Folarin Balogun'un kırmızı kartını iptal etme yönündeki tartışmalı kararının Belçika için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu açıkladı. Orta saha oyuncusu, USMNT forvetinin oynayıp oynayamayacağı etrafında dönen siyasi sirkin, takımda bir adaletsizlik duygusu yarattığını ve bunun da eleme turundaki baskın galibiyeti körüklediğini öne sürdü.

  • Trump müdahalesi Belçika'nın ateşini körüklüyor

    Son 16 turundaki Manchester United karşılaşması öncesi gündemi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Balogun'un Manchester United'a karşı oynayabilmesi için bizzat devreye girdiği haberi belirledi. USMNT'nin golcüsü, önceki turda Bosna-Hersek karşısında kırmızı kart görmüştü, ancak Beyaz Saray ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında yapılan bir görüşmenin ardından bir maçlık cezası dikkat çekici şekilde bir yıllığına askıya alındı.


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    Tielemans, Belçika soyunma odasının tepkisini açıkladı

    Manchester United'ın İrlanda'daki sezon öncesi kampından konuşan Tielemans, Balogun'un oynamasına izin verilmesi kararının nihai motivasyonu sağladığını kabul etti. Orta saha oyuncusu, "Evet, bence bu oyunun bir parçası, biliyorsunuz" dedi. "Kırmızı kartın ve cezasının geri alınması kararına şaşırdık.

    "Bizim içinse bu, maç öncesindeki hazırlık dışında pek bir şeyi değiştirmedi çünkü oynaması beklenen diğer oyuncudan farklı bir oyuncu tipi. Ama bunun dışında çok sakindik, kaderimizi kabul ettik ve iyi bir maç çıkarmaya çalıştık."

    Belçikalı oyuncular sahada bu durumla alay etmesiyle hafızalara kazındı; birkaç yıldız, 4-1'lik galibiyette gol attıktan sonra Trump dansı yaptı. USMNT'nin itiraz yoluyla avantaj elde etme girişimine rağmen Belçika, Seattle'daki mücadeleye hükmetti. Tielemans şöyle ekledi: "Sonrasındaki kutlamalar güzeldi ve komikti, her şey yolundaydı."


  • Manchester United'ın orta sahadaki yeni dinamosu

    Tielemans, Aston Villa'dan 35 milyon sterlinlik transferini tamamlayıp Michael Carrick'in Old Trafford'daki devrimine katıldıktan sonra artık yurt içindeki geleceğine odaklanıyor. Geçen sezon Villa takım arkadaşlarının tamamından daha fazla top kapan 29 yaşındaki oyuncu, Manchester United'a kariyerinin en iyi döneminde katıldığına inanıyor.

    "Bence bu benim için harika bir adım. Kulüp çok iyi bir yerde ve kulübün içinde büyük bir hırs olduğunu hissediyorum" diyen Tielemans, tanıtımında şöyle konuştu: "Çok fazla tecrübem var. 29 yaşındayım ve kariyerimde kendimi daha da ileri taşıyıp bir sonraki adımı atmaya hazırım. Bu yüzden burası benim için mükemmel kulüp. Kazanmak istiyorlar ve umarım sahada gerçekten çok iyi olurlar, bu yüzden buraya gelmeyi seçtim."


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    Sakatlık endişeleri ve sezon öncesi ilerleme

    Heyecanına rağmen Tielemans, yoğun Dünya Kupası takvimi sırasında yaşadığı sakatlığın ardından tam olarak form tutmaya çalışıyor. Turnuvanın fiziksel yüküyle ilgili konuşan oyuncu şöyle dedi: "Mesele şu ki, Dünya Kupası'nda sanırım Senegal'e karşı 120 dakika oynadık ve ondan sonra maçlar arasında daha az zamanımız vardı. Sonra sanırım üç ya da dört gün sonra ABD ile oynadık, ardından da üç gün sonra İspanya'ya karşı sahaya çıktık. Isınma sırasında vücudum bir nedenden dolayı adeta durdu.

    "Kesinlikle dinlenmeye ihtiyaç duyan bir oyuncu olduğumu düşünmüyorum. Elbette çok fazla maç var ve menajerin takımı yönetmesi gerekiyor ama ben iyiysem, iyiyim, biliyorsunuz.

    "Ne yazık ki vücudum iyi gitmediğinde bunu hemen anlarım ve menajeri uyarırım ama bu sık yaşanan bir şey değil."

    Orta saha oyuncusunun, Premier Lig'deki Hull City açılışı öncesinde hazırlıklarını sürdürürken Dublin'de Leeds United'a karşı oynanacak United hazırlık maçında forma giymesi bekleniyor.