Getty Images
Çeviri:
Youri Tielemans, 35 milyon sterlinlik transferiyle Manchester United’a katıldı; Belçikalı orta saha oyuncusu, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin gururunu dile getirdi
Kırmızı Şeytanlar, Villa’nın yıldızını uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna kattı
Manchester United, Haziran 2031’e kadar geçerli bir sözleşmeyle kulübe katılan Tielemans’ı kadrosuna katarak orta saha seçeneklerini güçlendirdi. 29 yaşındaki oyuncu, Aston Villa’da geçirdiği etkileyici bir dönemin ardından “Rüyalar Tiyatrosu”na transfer oldu; Tielemans, kısa süre önce Aston Villa formasıyla Belçika milli takımının kaptanlığını yaparak ülkesini 2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek finale taşımıştı.
Bu transfer, kulübün yeni yönetim altında yeniden yapılanma sürecine girmesiyle birlikte, United'ın orta sahasında yaşanan yoğun hareketliliğin bir parçası olarak gerçekleşti.
Son haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar bu yaz çeşitli seçenekleri değerlendirmiş ve hatta taktiksel yenilenmeyi desteklemek amacıyla diğer önemli hedeflerine odaklanmak için Ederson transferinden vazgeçmişti.
Çocukluk hayalleri ve kupa kazanma hedefleri
Geçen sezon Aston Villa’nın UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg’u mağlup ettiği maçta açılış golünü atan Tielemans, 20 kez İngiltere şampiyonu olan takıma katıldığından dolayı büyük gurur duyduğunu ifade etti.
Orta saha oyuncusu, uzun süredir Premier Lig’in teknik açıdan en yetenekli top süren oyuncularından biri olarak görülüyor; özellikle geçen sezon ligde 100 pas başına en fazla savunma hattını aşan oyuncu olmuştu.
Tielemans, “Manchester United’a katıldığım için ne kadar gurur duyduğumu kelimelerle anlatmak zor. Böylesine özel bir kulüple sözleşme imzalamak inanılmaz bir duygu; bu, futbola ilk kez aşık olduğum günden bu yana gösterdiğim yıllarca süren özverinin doruk noktası,” dedi.
“Futbolda başarıyı tatma ayrıcalığına sahip oldum ve bu, daha fazlasını başarma kararlılığımı daha da artırdı. Kulüpteki herkesin hedefi son derece net; hepimiz önümüzdeki yıllarda en büyük kupaları kazanmak için mücadele etmeye kararlıyız.”
Wilcox, “olağanüstü” Belçika motorunu övüyor
Manchester United’ın transfer ekibi, kadroya kanıtlanmış deneyimli isimler katmak için yoğun bir şekilde çalışıyor ve Futbol Direktörü Jason Wilcox, Tielemans’ın kulübün mevcut gidişatı için ideal bir profil olduğunu düşünüyor. Belçikalı oyuncunun baskı altında soğukkanlılığını koruma yeteneği – baskı altındayken savunma hattını aşan paslarda ligde ikinci sırada yer alması – transfer sürecinde kilit bir faktör oldu.
Wilcox, “Youri, son yedi yıl boyunca Premier Lig’in en seçkin orta saha oyuncularından biri olmuştur. Manchester United’da başarılı olmak için gerekli tüm teknik niteliklere, hırsa ve zihniyete sahiptir,” diye açıkladı.
“Youri’nin istikrarı olağanüstü ve kadromuza daha fazla soğukkanlılık, yaratıcılık ve liderlik katacak. En büyük başarılara ulaşmaya hazır bir takım oluşturmaya devam ederken, hem sahada hem de soyunma odasında bu kadar etkili ve deneyimli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için çok mutluyuz.”
- Getty Images
Orta saha kadrosunda yapılan kapsamlı revizyonun bir parçası
Tielemans’ın takıma katılması, takımdan ayrılan oyuncuların yerini doldurma konusunda hayati bir adım olarak görülüyor. Takım kadrosu, uzun süredir forma giyen tecrübeli oyuncu Casemiro’nun ayrılması ve Manuel Ugarte’nin uzun süreli sakatlığı da dahil olmak üzere son haftalarda önemli değişikliklere sahne oldu. Bu durum, yeni sezon başlamadan önce takımın rekabet gücünü korumak için transfer piyasasında hızlı bir hamle yapılmasını gerektirdi.
Kırmızı Şeytanlar, ligin zirvesindeki farkı kapatmak için büyük harcamalar yapmaya devam ederken, Tielemans da Manchester’a gelen diğer yeni transferler arasına katıldı. Kulübün transfer faaliyetleri, bu transfer döneminde en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam ediyor; özellikle de kısa süre önce Chelsea’den Andrey Santos için 50 milyon sterlinlik (67 milyon dolar) bir anlaşma yaptıklarını açıklayarak, United’ın orta saha geleceğine yönelik devasa bir yatırım sinyali verdiler.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun