Youri Tielemans, 35 milyon sterlinlik transferiyle Manchester United’a katıldı; Belçikalı orta saha oyuncusu, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin gururunu dile getirdi

Geçen sezon Aston Villa’nın UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg’u mağlup ettiği maçta açılış golünü atan Tielemans, 20 kez İngiltere şampiyonu olan takıma katıldığından dolayı büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Orta saha oyuncusu, uzun süredir Premier Lig’in teknik açıdan en yetenekli top süren oyuncularından biri olarak görülüyor; özellikle geçen sezon ligde 100 pas başına en fazla savunma hattını aşan oyuncu olmuştu.

Tielemans, “Manchester United’a katıldığım için ne kadar gurur duyduğumu kelimelerle anlatmak zor. Böylesine özel bir kulüple sözleşme imzalamak inanılmaz bir duygu; bu, futbola ilk kez aşık olduğum günden bu yana gösterdiğim yıllarca süren özverinin doruk noktası,” dedi.

“Futbolda başarıyı tatma ayrıcalığına sahip oldum ve bu, daha fazlasını başarma kararlılığımı daha da artırdı. Kulüpteki herkesin hedefi son derece net; hepimiz önümüzdeki yıllarda en büyük kupaları kazanmak için mücadele etmeye kararlıyız.”











