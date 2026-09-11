Tottenham, sezonun ilk dört haftasında perişan bir süreç yaşadı ve 18. sırada yer alıyor. Toplam 314 milyon sterlinlik dev bir harcamanın ardından De Zerbi, hemen sonuç almayı başaramadı. talkSPORT'ün Fiery Fridays podcast'inde konuşan Alex Crook, teknik direktöre transferler konusunda tam yetki verilmesi kararını sert şekilde eleştirdi.

Crook, göreve getiriliş sürecinin arka planına değinerek şunları söyledi: "Bu öyle bir adam ki, Tottenham geçen sezon ona kurtarıcıları olması için ilk kez yaklaştığında bu işi geri çevirdi. Sezon ortasında görevi devralmak istemedi. Temiz bir başlangıç yapmak ve yazın gelmek istedi."