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Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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Yorumcu uyardı: Tottenham, transferlerde Roberto De Zerbi'ye tam yetki vermekten büyük pişmanlık duyacak

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Roberto De Zerbi, yeni sezona yapılan berbat başlangıcın ardından Tottenham Hotspur'da giderek artan bir baskı altında. Kulüp, yaz transfer döneminde büyük harcamalar yapmasına rağmen üç maçta gol atamadan yalnızca bir puan toplayabildi. Eleştirmenler şimdi teknik direktöre transferler konusunda verilen büyük yetkiyi sorguluyor ve takım için ağır sonuçlar öngörüyor.

  • Yorumcu, devasa harcama çılgınlığını eleştirdi

    Tottenham, sezonun ilk dört haftasında perişan bir süreç yaşadı ve 18. sırada yer alıyor. Toplam 314 milyon sterlinlik dev bir harcamanın ardından De Zerbi, hemen sonuç almayı başaramadı. talkSPORT'ün Fiery Fridays podcast'inde konuşan Alex Crook, teknik direktöre transferler konusunda tam yetki verilmesi kararını sert şekilde eleştirdi.

    Crook, göreve getiriliş sürecinin arka planına değinerek şunları söyledi: "Bu öyle bir adam ki, Tottenham geçen sezon ona kurtarıcıları olması için ilk kez yaklaştığında bu işi geri çevirdi. Sezon ortasında görevi devralmak istemedi. Temiz bir başlangıç yapmak ve yazın gelmek istedi."

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    Transfer politikasında mutlak kontrol

    Crook, Tottenham'ın De Zerbi'ye fazla yetki verdiğini öne sürerken, kararları dengeleyecek uygun bir sportif direktöre kulübün sahip olmadığını belirtti.

    Crook şöyle dedi: "Ona saçma sapan miktarda para attılar, onları Premier League'de tuttuğu için saçma sapan bir bonus verdiler ama daha da önemlisi, Roberto De Zerbi'nin gözünde ona transferlerde tam kontrol verdiler. Adına layık bir futbol direktörleri yok, bu yüzden o sadece teknik direktör değil, aynı zamanda Spurs'teki transfer politikasının da kontrolünü elinde tutuyor. Benim görüşüme göre bu transferlerin hepsi tek bir kişinin isteğiyle fahiş bedeller ödenerek yapıldı."

  • Pahalı transferler ve olası bir felaket

    Yaz transfer döneminde, sahada henüz karşılığını vermeyen birkaç büyük harcama yapıldı. Crook, Sandro Tonali, Matheus Fernandes ve Savinho gibi oyuncular için ödenen yüksek bonservis bedellerini sorgularken, De Zerbi'nin Brighton döneminde yaptığı geçmiş hataları tekrarladığını savundu.

    Gelecek konusunda derin endişe duyduğunu dile getiren Crook, şu uyarıda bulundu: "Bence bu bir felaketle sonuçlanabilir çünkü De Zerbi hakkında bildiğimiz şey, işler istediği gibi gitmediğinde çok çabuk parlayabilmesi. Bu yüzden hiçbir kulüpte uzun süre kalmıyor ve Spurs'te kendisine tam yetki verilmiş olsa da ortada çatlaklar var ve oyuncu transfer etme konusunda pek iyi değil."

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    Tottenham için sırada ne var?

    Tottenham, Everton'ın cumartesi günü kuzey Londra'ya yapacağı ziyarette umutsuzca olumlu bir sonuca ihtiyaç duyuyor. De Zerbi, pahalı yeni transferlerini hızla takıma entegre etmenin ve hayati önem taşıyan bir galibiyet almanın yolunu bulmak zorunda. Spurs kazanamaz ve gol atamadan kalırsa, hem taraftarlardan hem de yorumculardan gelen baskı önümüzdeki haftalarda kaçınılmaz olarak artacaktır.

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