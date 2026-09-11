Getty Images Sport
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Yorumcu uyardı: Tottenham, transferlerde Roberto De Zerbi'ye tam yetki vermekten büyük pişmanlık duyacak
Yorumcu, devasa harcama çılgınlığını eleştirdi
Tottenham, sezonun ilk dört haftasında perişan bir süreç yaşadı ve 18. sırada yer alıyor. Toplam 314 milyon sterlinlik dev bir harcamanın ardından De Zerbi, hemen sonuç almayı başaramadı. talkSPORT'ün Fiery Fridays podcast'inde konuşan Alex Crook, teknik direktöre transferler konusunda tam yetki verilmesi kararını sert şekilde eleştirdi.
Crook, göreve getiriliş sürecinin arka planına değinerek şunları söyledi: "Bu öyle bir adam ki, Tottenham geçen sezon ona kurtarıcıları olması için ilk kez yaklaştığında bu işi geri çevirdi. Sezon ortasında görevi devralmak istemedi. Temiz bir başlangıç yapmak ve yazın gelmek istedi."
- AFP
Transfer politikasında mutlak kontrol
Crook, Tottenham'ın De Zerbi'ye fazla yetki verdiğini öne sürerken, kararları dengeleyecek uygun bir sportif direktöre kulübün sahip olmadığını belirtti.
Crook şöyle dedi: "Ona saçma sapan miktarda para attılar, onları Premier League'de tuttuğu için saçma sapan bir bonus verdiler ama daha da önemlisi, Roberto De Zerbi'nin gözünde ona transferlerde tam kontrol verdiler. Adına layık bir futbol direktörleri yok, bu yüzden o sadece teknik direktör değil, aynı zamanda Spurs'teki transfer politikasının da kontrolünü elinde tutuyor. Benim görüşüme göre bu transferlerin hepsi tek bir kişinin isteğiyle fahiş bedeller ödenerek yapıldı."
Pahalı transferler ve olası bir felaket
Yaz transfer döneminde, sahada henüz karşılığını vermeyen birkaç büyük harcama yapıldı. Crook, Sandro Tonali, Matheus Fernandes ve Savinho gibi oyuncular için ödenen yüksek bonservis bedellerini sorgularken, De Zerbi'nin Brighton döneminde yaptığı geçmiş hataları tekrarladığını savundu.
Gelecek konusunda derin endişe duyduğunu dile getiren Crook, şu uyarıda bulundu: "Bence bu bir felaketle sonuçlanabilir çünkü De Zerbi hakkında bildiğimiz şey, işler istediği gibi gitmediğinde çok çabuk parlayabilmesi. Bu yüzden hiçbir kulüpte uzun süre kalmıyor ve Spurs'te kendisine tam yetki verilmiş olsa da ortada çatlaklar var ve oyuncu transfer etme konusunda pek iyi değil."
- Getty Images Sport
Tottenham için sırada ne var?
Tottenham, Everton'ın cumartesi günü kuzey Londra'ya yapacağı ziyarette umutsuzca olumlu bir sonuca ihtiyaç duyuyor. De Zerbi, pahalı yeni transferlerini hızla takıma entegre etmenin ve hayati önem taşıyan bir galibiyet almanın yolunu bulmak zorunda. Spurs kazanamaz ve gol atamadan kalırsa, hem taraftarlardan hem de yorumculardan gelen baskı önümüzdeki haftalarda kaçınılmaz olarak artacaktır.
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