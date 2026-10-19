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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Yorinyo'yu sakinleştirmek için 3 hediye: "Hırsızlık" sonrası Real Madrid'e Katalan saldırısı

FEATURES
Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Barcelona
J. Mourinho
İspanya

Sahada başaramadığını, saha dışında yap

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 yendiği maçta Arda Güler'in oyundan atılmamasıyla ilgili kayırma şüphelerinin ardından, Real Madrid teknik direktörü Portekizli José Mourinho'ya ateş püskürdü.

Katalan gazetesi haberinde şunları yazdı: "Sahada elde edemediğini saha dışında elde et. Bu, Mourinho'nun ilk sezonundaki sloganıydı; Pep Guardiola'nın yönettiği Barcelona'yı durduramadığında, kuşku yaratmaya ve sürekli hakemlerden söz etmeye odaklandı."

Gazete, ikinci döneminde de durumun farklı olmadığını belirtti; Portekizli teknik direktör, Katalan teknik adamın kendisini tanımladığı gibi bu alanda "mutlak efendi" konumundaydı ve bu mekanizma, Barcelona gibi durdurulamayan bir takıma karşı koymanın bir yolu olarak milli arayı takiben güçlü bir şekilde harekete geçti.

Gazete şu vurguyu yaptı: "Sevilla maçı, Mourinho'nun haftalar süren şikâyetlerinin ardından önceden duyurulmuş bir soygun hikâyesinden başka bir şey değildi; çok fazla sızlanması nedeniyle Mourinho'ya daha önce 'Lloreninho' lakabı takılmıştı. Enríquez Negreira'nın adını gündeme getirdi ve listeye yeni bir isim ekledi: Javier Tebas."

İspanya La Liga başkanı ile Florentino Pérez arasında süregelen savaşın hakemlere uzanması kaçınılmazdı; özellikle olayların sahnesi Santiago Bernabéu Stadı olduğunda ve Barcelona bir kez daha büyük bir galibiyet elde ettikten sonra.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid'e El Clasico öncesi moral aşısı

    Mundo Deportivo, "El Clasico öncesinde sakinleştirici bir doz niteliğinde gelen 3 hediye; bunlar Mourinho'nun hakkında konuşmayacağı konular. Bunu yapması imkânsız. Geçen hafta Vinicius'un bir oyuncunun saçını çekmesi kırmızı kart ve dört maç ceza gerektiriyorsa, top olayın yakınında bile değilken ağza dirsek atmanın cezası ne olmalı?" ifadelerini kullandı.

    Gazete şöyle devam etti: "Muhtemelen gerekçe, olaya ait net bir çekim açısının bulunmaması olacak. Görüntü çağında, her yerde kameralar varken, olayın tek bir net tekrarı bile yayınlanmadı; ya da en azından video yardımcı hakemini, dün akşamki maçta Mourinho'nun müttefiki olan hakem Busquets Ferrer'i çağırmaya itecek kadar yeterli bir tekrar gösterilmedi."

    Sevilla ilk yarıdan daha büyük bir zararla da çıkabilirdi; zira Mbappe'nin muhteşem bir dokunuşla kaydettiği ikinci golden önce, Konate'nin Ouri'ye yaptığı faule itiraz edilmişti. Konate onu tutarak orta sahadan topla tek başına ilerlemesini engellemişti, ancak hakem avantaj kuralını uygulayarak oyunu devam ettirdi ve ikinci gol geldi.

    Ayrıca Kylian Mbappe, doğruluğu şüphelerle çevrili bir penaltı kazandı ve Real Madrid'in üçüncü golünü kaydetti.

    Katalan gazetesi şöyle tamamladı: "Buna rağmen daha fazla olaya da yer vardı. Hakem kararları almaktan duyulan korku, hakem komitesinin içine yerleşmiş görünüyor; aksi halde Mbappe'ye verilen ve maçı bitirdiği var olmayan bir penaltı hediyesi nasıl açıklanabilir? Ve şimdi, El Clasico vakti geldi."

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