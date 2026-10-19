İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 yendiği maçta Arda Güler'in oyundan atılmamasıyla ilgili kayırma şüphelerinin ardından, Real Madrid teknik direktörü Portekizli José Mourinho'ya ateş püskürdü.

Katalan gazetesi haberinde şunları yazdı: "Sahada elde edemediğini saha dışında elde et. Bu, Mourinho'nun ilk sezonundaki sloganıydı; Pep Guardiola'nın yönettiği Barcelona'yı durduramadığında, kuşku yaratmaya ve sürekli hakemlerden söz etmeye odaklandı."

Gazete, ikinci döneminde de durumun farklı olmadığını belirtti; Portekizli teknik direktör, Katalan teknik adamın kendisini tanımladığı gibi bu alanda "mutlak efendi" konumundaydı ve bu mekanizma, Barcelona gibi durdurulamayan bir takıma karşı koymanın bir yolu olarak milli arayı takiben güçlü bir şekilde harekete geçti.

Gazete şu vurguyu yaptı: "Sevilla maçı, Mourinho'nun haftalar süren şikâyetlerinin ardından önceden duyurulmuş bir soygun hikâyesinden başka bir şey değildi; çok fazla sızlanması nedeniyle Mourinho'ya daha önce 'Lloreninho' lakabı takılmıştı. Enríquez Negreira'nın adını gündeme getirdi ve listeye yeni bir isim ekledi: Javier Tebas."

İspanya La Liga başkanı ile Florentino Pérez arasında süregelen savaşın hakemlere uzanması kaçınılmazdı; özellikle olayların sahnesi Santiago Bernabéu Stadı olduğunda ve Barcelona bir kez daha büyük bir galibiyet elde ettikten sonra.