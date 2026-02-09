Getty Images Sport
"Yorgunluk kafada" - Erling Haaland, Man City'nin golcüsü iyileştirilmesi gereken alanları özetlerken, gol önünde yaşadığı zorlukları yorgunluğa bağlamayı reddediyor.
Haaland, Anfield'daki kahramanlıklarının ardından kendisinden daha fazlasını talep ediyor
Haaland, kendi son dönemdeki formu hakkında sert bir değerlendirme yaptı ve yılbaşından bu yana gol önünde gösterdiği etkisizliğin "hiçbir mazereti" olmadığını vurguladı. Anfield'da Liverpool'u yenen City'nin kahramanı olmasına rağmen, Norveçli süperstar, son sekiz Premier League maçında açık oyunda gol atamamasının nedeninin yoğun maç programı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.
City'nin 9 numarası, bu hafta sonu Merseyside'da muhteşem bir geri dönüşün katalizörü oldu. Pep Guardiola'nın takımı maçın sonlarında gerideyken, Haaland Bernardo Silva'nın beraberlik golünü hazırlayan asistçi oldu ve ardından soğukkanlılığını koruyarak uzatma dakikalarında penaltıdan golü attı.
Ancak, sonucun yarattığı coşku, Haaland'ın kendi düşen performansını görmesini engellemedi. Gol sayısı hala elit seviyede olsa da, Ocak ve Şubat ayı başlarında gösterdiği genel performans dikkatleri üzerine çekti. Maçtan sonra konuşan 25 yaşındaki oyuncu, performansının İngiltere'ye geldiğinde belirlediği yüksek çıtanın altında kaldığını kabul ederek, kendini açıkça eleştirdi.
Haaland gazetecilere, "Bu yılın başından beri yeterince gol atamadım diyebiliriz ve kendimi geliştirmem gerektiğini biliyorum" dedi. "Daha keskin, her konuda daha iyi olmam gerektiğini biliyorum ve bunun için çalışmam gerekiyor. Herkesin hak ettiği ve beklediği şey bu olduğu için devam etmeliyim."
'Yorgunluk kafadadır' - Standartların düşmesi için mazeret yok
City'nin son dönemdeki dalgalanması, zorlu bir fikstür ve Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır milli takımıyla birlikte olan önemli hücum oyuncusu Omar Marmoush'un yokluğuyla aynı zamana denk geldi. Rotasyon seçeneklerinin olmaması Haaland'a fiziksel olarak büyük bir yük bindirdi ve birçok uzman, forvetin tükenmişlik sendromu yaşadığını öne sürdü.
Ancak Haaland, bu tür yorumlara pek aldırış etmiyor. Yorgunluğunu performansındaki düşüşün sebebi olarak gösterme fırsatı sunulduğunda, bunu kesin bir dille reddetti.
"Neden performans gösteremediğim hakkında konuşmak istemiyorum. Bence bunun hiçbir mazereti yok" dedi. "Yorgunluk büyük ölçüde kafada. Çok fazla maç var. Programı bir bakın, kolay değil ve benim için önemli olan formda kalmak, sakatlanmamak. En önemli şey bu. Ve takıma yardım etmeye hazır olmak."
Şehrin forveti, 'kuraklığa' rağmen Altın Ayakkabı yarışında hala lider
Haaland'ın kalitesini en iyi şekilde gösteren şey, güven "krizi" yaşarken bile Premier Lig'in en ölümcül golcüsü olmaya devam etmesidir. Anfield'da attığı penaltı golüyle 2025-26 sezonunda ligde 21 gole ulaşan Haaland, Altın Ayakkabı yarışında Brentford'un yıldızı Igor Thiago'nun dört gol önünde yer alıyor.
Liverpool'a karşı attığı penaltı, psikolojik bir engeli aşması açısından hoş bir rahatlama oldu, ancak açık oyunda gol atmanın alışılmadık derecede zor olduğu gerçeği değişmedi.
Man City ve Haaland için bundan sonra ne olacak?
Liverpool'daki zafer, sezonun potansiyel bir dönüm noktası gibi görünüyor. Görünüşte yarışın dışında kalmış gibi görünen Guardiola'nın adamları, şu anda Arsenal'in altı puan gerisinde. Haaland için odak noktası artık tek: bu "kritik" performansı sürdürülebilir bir forma dönüştürmek.
City, Şubat ayında yoğun bir maç programı ile karşı karşıya. Çarşamba günü Fulham ile karşılaşacaklar, ardından hafta sonu Salford ile FA Cup maçına çıkacaklar. Ayın sonuna doğru Newcastle ve Leeds ile maçlar oynanacak. Haaland, kafasındaki "yorgunluğu" gerçekten ortadan kaldırabilir ve keskinliğini yeniden keşfedebilirse, City'nin birçok cephede kupa peşinde koşması çok olası. Ligin geri kalanı uyarıldı: Uyuyan dev uyandı ve mazeret aramıyor.
