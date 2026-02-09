"Yorgunluk kafada" - Erling Haaland, Man City'nin golcüsü iyileştirilmesi gereken alanları özetlerken, gol önünde yaşadığı zorlukları yorgunluğa bağlamayı reddediyor.

Haaland, kendi son dönemdeki formu hakkında sert bir değerlendirme yaptı ve yılbaşından bu yana gol önünde gösterdiği etkisizliğin "hiçbir mazereti" olmadığını vurguladı. Anfield'da Liverpool'u yenen City'nin kahramanı olmasına rağmen, Norveçli süperstar, son sekiz Premier League maçında açık oyunda gol atamamasının nedeninin yoğun maç programı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

City'nin 9 numarası, bu hafta sonu Merseyside'da muhteşem bir geri dönüşün katalizörü oldu. Pep Guardiola'nın takımı maçın sonlarında gerideyken, Haaland Bernardo Silva'nın beraberlik golünü hazırlayan asistçi oldu ve ardından soğukkanlılığını koruyarak uzatma dakikalarında penaltıdan golü attı.

Ancak, sonucun yarattığı coşku, Haaland'ın kendi düşen performansını görmesini engellemedi. Gol sayısı hala elit seviyede olsa da, Ocak ve Şubat ayı başlarında gösterdiği genel performans dikkatleri üzerine çekti. Maçtan sonra konuşan 25 yaşındaki oyuncu, performansının İngiltere'ye geldiğinde belirlediği yüksek çıtanın altında kaldığını kabul ederek, kendini açıkça eleştirdi.

Haaland gazetecilere, "Bu yılın başından beri yeterince gol atamadım diyebiliriz ve kendimi geliştirmem gerektiğini biliyorum" dedi. "Daha keskin, her konuda daha iyi olmam gerektiğini biliyorum ve bunun için çalışmam gerekiyor. Herkesin hak ettiği ve beklediği şey bu olduğu için devam etmeliyim."