Yönetim kurulu üyelerinin gizli ödemelerle ilgili cezalar konusunda Premier Lig'den açıklama talep etmesi üzerine taraftarlar Chelsea'ye karşı PROTESTO başlatmaya hazırlanıyor
Rakip kulüplerin yasadışı mali işlemlerle ilgili şikâyetleri
Bu tartışma, kulübün şu anki ABD'li sahiplerinin, devralımdan kısa bir süre sonra Premier Lig'e kendileri bildirimde bulunmalarından kaynaklanıyor. Bu bildirim, 2011 ile 2018 yılları arasında Chelsea'nin eski patronu Roman Abramovich ile bağlantılı offshore şirketler aracılığıyla en az 36 gizli ödeme yaptığına dair bir raporun ortaya çıkmasıyla gerçekleşti. Bu transferler arasında Eden Hazard, Willian ve Cesc Fabregas gibi tanınmış yıldızlar yer alıyordu. Rakipler, Premier Lig'in daha önce zengin bir kulübe verilecek para cezasının yeterli bir caydırıcı unsur olmadığını belirtmiş olması nedeniyle özellikle öfkelidir.
Everton taraftarları tepkilerin öncülüğünü yapıyor
Yönetim kurullarında gerginlik hakimken, en belirgin tepkinin Hill Dickinson Stadyumu’nda yaşanması bekleniyor. Pazartesi günü, kulübün en önemli oyuncularından bazılarının transferleriyle ilgili bir dizi ciddi ihlale rağmen Premier Lig’in Chelsea’den puan düşürmeyeceği ortaya çıktı. Puan düşürme cezası yerine Chelsea’ye iki yıl süreyle ertelenen bir yıllık transfer yasağı verildi ve pek çok kişi tarafından yetersiz bulunan bir para cezası uygulandı.
Sonuç olarak, harcama kurallarını ihlal ettikleri için 10 puan düşürülen (daha sonra 6 puana indirilen) ve 2024'te küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Everton taraftarları, Cumartesi günkü maçta büyük bir protesto düzenlemeyi planlıyorlar — ki bu maç tesadüfen Chelsea ile oynanacak. Futbol finans uzmanı Kieran Maguire bu eşitsizliğe dikkat çekerek, "Eğer bir Everton veya Forest taraftarı olsaydım, bu sonuçtan memnun olmazdım" dedi.
Hazard transferi ve sportif avantaj
Gizli ödemelerin ayrıntıları, Chelsea'nin rakiplerinin kaçırdığı yetenekleri kadrosuna kattığını gösteriyor; haberlere göre Manchester United, 35 milyon sterlinlik menajer komisyonunu reddederek Hazard'ı kaçırmış. Söz konusu dönemde, Blues iki Premier Lig şampiyonluğu, iki FA Kupası, bir Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa Ligi ve bir Lig Kupası kazanarak kupa dolu bir dönem yaşadı. Bu hakimiyete rağmen, lig yönetimi "sportif avantaj"dan bahsetmekten kaçındı ve bunun yerine kulübün işbirliğini övdü — bu hamle, bu açıklanmayan finansal manevraların rekabetin dürüstlüğünü tehlikeye attığına inanan eleştirmenleri tatmin etmedi.
"Cüzi" para cezası ve gelecekteki zirveler
10,75 milyon sterlinlik para cezası, mevcut sahiplere herhangi bir mali yük getirmeyecek; zira bu tutar, yükümlülükleri karşılamak üzere satın alma bedelinden ayrılmıştı. Bu durum, pek çok kişinin cezayı sembolik bir uyarı olarak değerlendirmesine yol açtı. Yöneticiler yarın bir zirve toplantısı düzenleyecek olsa da, içeriden gelen bilgilere göre, Richard Masters’ın kararı gerekçelendirme yönündeki artan baskıya rağmen, konunun daha fazla bölünmeyi önlemek amacıyla kamuoyu tartışmalarının dışında tutulabileceği belirtiliyor.
