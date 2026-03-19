Yönetim kurullarında gerginlik hakimken, en belirgin tepkinin Hill Dickinson Stadyumu’nda yaşanması bekleniyor. Pazartesi günü, kulübün en önemli oyuncularından bazılarının transferleriyle ilgili bir dizi ciddi ihlale rağmen Premier Lig’in Chelsea’den puan düşürmeyeceği ortaya çıktı. Puan düşürme cezası yerine Chelsea’ye iki yıl süreyle ertelenen bir yıllık transfer yasağı verildi ve pek çok kişi tarafından yetersiz bulunan bir para cezası uygulandı.

Sonuç olarak, harcama kurallarını ihlal ettikleri için 10 puan düşürülen (daha sonra 6 puana indirilen) ve 2024'te küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Everton taraftarları, Cumartesi günkü maçta büyük bir protesto düzenlemeyi planlıyorlar — ki bu maç tesadüfen Chelsea ile oynanacak. Futbol finans uzmanı Kieran Maguire bu eşitsizliğe dikkat çekerek, "Eğer bir Everton veya Forest taraftarı olsaydım, bu sonuçtan memnun olmazdım" dedi.