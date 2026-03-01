Jamaika milli takım oyuncusu, kariyerini neredeyse sonlandıracak bir trafik kazası geçirdi ve bu kazada bacaklarında çok sayıda kırık meydana geldi. Ağustos ayında, sekiz ay boyunca hiçbir maçta forma giyemediği için Doğu Londra kulübü tarafından serbest bırakılan 35 yaşındaki oyuncu, birinci ligdeki başarılarının artık yeni bir sözleşme garantisi olmadığını fark etti.

Deneyimli forvet, sezon sonuna kadar Al-Sailiya'ya kısa süreli transfer oldu, ancak Katar'a giden yol reddedilme ve hayal kırıklıklarıyla doluydu. İngiliz futbolunda on yıl boyunca fiziksel olarak hakimiyet kurmasına rağmen, Antonio, kulüplerin tıbbi geçmişini incelediğinde geçmiş başarılarının pek bir önemi olmadığını açıkladı. Forvet, sadece fiziksel olarak iyileşmekle değil, profesyonel futbolda güvenilirliği konusunda da önemli bir mücadele verdiğini itiraf etti.