"Yöneticiler bana bakmayı reddetti" - Michail Antonio, korkunç bir trafik kazasından sonra yeni bir kulüp bulmak için "egosunu yutmak" zorunda kaldığını söylüyor
Antonio, trafik kazası sonrası sekiz ay boyunca sahalardan uzak kalacak.
Jamaika milli takım oyuncusu, kariyerini neredeyse sonlandıracak bir trafik kazası geçirdi ve bu kazada bacaklarında çok sayıda kırık meydana geldi. Ağustos ayında, sekiz ay boyunca hiçbir maçta forma giyemediği için Doğu Londra kulübü tarafından serbest bırakılan 35 yaşındaki oyuncu, birinci ligdeki başarılarının artık yeni bir sözleşme garantisi olmadığını fark etti.
Deneyimli forvet, sezon sonuna kadar Al-Sailiya'ya kısa süreli transfer oldu, ancak Katar'a giden yol reddedilme ve hayal kırıklıklarıyla doluydu. İngiliz futbolunda on yıl boyunca fiziksel olarak hakimiyet kurmasına rağmen, Antonio, kulüplerin tıbbi geçmişini incelediğinde geçmiş başarılarının pek bir önemi olmadığını açıkladı. Forvet, sadece fiziksel olarak iyileşmekle değil, profesyonel futbolda güvenilirliği konusunda da önemli bir mücadele verdiğini itiraf etti.
İşe alım mücadelesi ve işveren direnişi
Serbest oyuncu piyasasının zorluklarından bahseden Antonio, koçluk kadrosu ile çeşitli kulüplerin mali yetkilileri arasındaki uçurumu vurguladı. Antrenman sahasında etkileyici bir performans sergilese de, yüksek hızda geçirdiği kaza, potansiyel transferlerin üzerinde büyük bir gölge oluşturuyordu. Antonio, BBC'ye verdiği röportajda "Hala Premier Lig'de son 10 yıldır sahip olduğum niteliklere sahibim" dedi. "Bu, antrenmanlara katıldıktan sonra her menajerin bana sözleşme teklif etmesinden de anlaşılıyor. Ancak kaza ve sakatlık nedeniyle beni görmek istemeyen menajerler ve kulüpler de vardı. Bazı kulüp sahipleri buna karşı çıktı. Futbolda menajer sizi isteyebilir, ancak karar kulüp sahibinin parasıyla verilir."
Bu direnç, forveti 10 yıl en üst düzeyde oynadıktan sonra hiç beklemediği bir duruma soktu. Deneme maçlarına katılma zorunluluğu, profesyonel gururunu ve futboldaki konumunu sınayan bir engel haline geldi. "Menajerim kulüpleri aramaya devam etti, ama aynı şey oldu — kulüpler önce antrenman yapmamı istedi" diye açıkladı. "Egomla, 'Antrenmana gelmeyeceğim. Jamaika'da oynadığımı gördünüz, son 10 yılımı gördünüz. Sözleşme imzalamak için antrenman yapmam gerekmemeli' dedim. Kulüpler 'antrenman yapmazsan seni transfer etmiyoruz' dedi."
Geleceği güvence altına almak için gururu yutmak
Sonuçta, içinde bulunduğu durumun gerçekliği, bakış açısında bir değişiklik yapmasını gerektirdi. West Ham'ın 21 yaş altı takımında formunu korumak için zaman geçirdikten ve Jamaika milli takımında ara sıra forma giydikten sonra, Antonio sadece ününün yeterli olmayacağını fark etti. "West Ham'da kaldıktan, 21 yaş altı takımla antrenman yaptıktan ve Jamaika ile tekrar seyahate çıktıktan sonra, menajerim 'antrenman yapman, formunu kanıtlaman gerekiyor' dedi. Ego'mu bir kenara bırakmak zorunda kaldım — böylece Brentford'a gittim. Onlarla iki hafta antrenman yaptım," diye yaklaşımındaki değişikliği anlattı.
Premier Lig'in Bees ile ona bir can simidi sunacağına dair umutlar doğarken, yolculuk yürek burkan bir dönüş aldı. Antonio, son anda İngiliz birinci ligine dönüşünü engelleyen geç bir sakatlığın duygusal etkisini anlattı. "Bees'e katılmaya hazırdım, ama imza gününden bir gün önce baldırım yırtıldı" diyerek yaşadığı yıkımı anlattı. Antonio, transferin suya düşmesinden sonra "ağladığını" ve "iki gün yatakta yattığını" söyledi. Leicester City'nin de ilgisi, Foxes'ın "kadrosunda bir nüksetme istemediğini" belirttiği için yok oldu.
Katar'da yeni bir başlangıç ve geleceğe bakış
Keskinliğini korumak için League One takımı Charlton Athletic ile kısa bir süre antrenman yaptıktan sonra, Antonio sonunda İngiliz futbol piramidinin yoğunluğundan uzaklaşmaya karar verdi. Al-Sailiya'ya transferi, iç liglerin acımasız programından daha iyileşmekte olan vücuduna daha uygun bir ortamda maç kondisyonunu yeniden kazanma şansı anlamına geliyor. Forvet, futbol kariyerinin son bölümlerine yaklaşırken, uzun vadeli güvenceden çok dakika ve sağlığını önceliklendiriyor.
Şu anda, bir zamanlar Premier League savunmacılarını dehşete düşüren bu adam, Orta Doğu'daki acil görevine odaklanırken, Avrupa transfer penceresinin yeniden açılmasıyla neler olabileceğini de göz önünde bulunduruyor. "Yazın ne olursa olsun, olur," diye itiraf etti. "İlk hedefe, maçlara çıkmaya ve formda kalmaya odaklanmam gerekiyor. Formda kalırsam, iyi performans gösterip gol atarım. Formda kalmanın en iyi yolu, salı ve cumartesi günleri oynamaktansa burada kalmak gibi geliyor bana."
