Yönetici, Arsenal, Barcelona ve PSG ile ilgili söylentileri yalanlayarak Julian Alvarez'in Atlético Madrid'de kalacağını açıkladı
Alemany, ayrılma söylentilerini yalanladı
Alemany, Alvarez'in takımdan ayrılacağına dair söylentiler konusunda açık sözlü davrandı ve özellikle Paris Saint-Germain'in ilgisiyle ilgili haberlere değindi. Alemany, Movistar'a verdiği demeçte, "Bu durum Antoine [Griezmann]'da yaşananlarla aynı. Bizimle bir sözleşmesi var ve bizimle kalacak," dedi. "Julian, Atlético'da çok mutlu olduğunu açıkça belirtti, ancak söylediği her şey yanlış yorumlanıyor. Sözleşmesinin bitmesine dört yıl var ve biz onun çok daha uzun süre kalmasını, hatta sözleşmesini uzatmasını umuyoruz. Julian ile ilgili herhangi bir haber görmüyorum. Bir sorun yok; sadece insanlar olmayan bir şeyi arıyorlar. Asıl haber, onun olağanüstü bir performans sergilemesi."
- AFP
Talipler tetikte
Kulübün kararlı tutumuna rağmen, Alvarez için rekabet hâlâ sürüyor; Barcelona, Arsenal ve Chelsea’nin daha önce bu oyuncuya ilgi gösterdiği biliniyor. İddiaya göre, forvet oyuncusu geleceği konusunda “ne olacağını asla bilemezsin” dediğinde bu kulüpler harekete geçti. Ancak Alemany, bu sözlerin bağlamından koparıldığını öne sürdü. Ayrıca, diğer kulüplerden gelen dikkat dağıtıcı unsurları, özellikle de Barcelona başkanı Joan Laporta'nın SER Catalunya'ya yaptığı, Alvarez'in Barça'nın sistemine uyum sağlayacak "harika bir oyuncu" olduğunu, ancak kulübün bütçesini zorlamadan "yenilenebilir bir fiyata" katılmaya istekli olması gerektiğini belirten yorumlarını görmezden gelmeyi tercih etti. "Diğer kulüpler hakkında konuşmuyorum, sadece Atlético hakkında konuşuyorum ve herkes söylediklerinden sorumludur," diyen yönetici, kulübün iç istikrara odaklandığını vurguladı.
Griezmann, MLS'e transfer olmayı reddetti
Alemany'nin Alvarez'in geleceğine ilişkin tutumu, Antoine Griezmann'ın ayrılışına yönelik görüşleriyle paralellik gösteriyor. Fransız forvet, sezon ortasında MLS ekibi Orlando City'ye transfer olacağı yönünde haberler çıkmış olsa da, Copa del Rey zaferi peşinde koşan İspanyol ekibiyle sezonu sonuna kadar tamamlamayı tercih etti.
Yakın zamanda bir transfer olacağına dair söylentilere rağmen Alemany, Griezmann'ın kulüpteki sözleşmesini tamamlayacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu konu sadece spekülasyon. Antoine'ın iki sezonu daha var, gelecekte olacaklara odaklanmış durumda ve performansı çok iyi. Biz onun gelecekte bize yardımcı olmasını düşünüyoruz. Gerisi spekülasyon."
Atletico için bundan sonra ne olacak?
Atlético şu anda La Liga'da üçüncü sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Tottenham'ı 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselme yolunda ilerliyor. İki takım Çarşamba günü Londra'da rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
