Yönetici, Arsenal, Barcelona ve PSG ile ilgili söylentileri yalanlayarak Julian Alvarez'in Atlético Madrid'de kalacağını açıkladı

Alemany, Alvarez'in takımdan ayrılacağına dair söylentiler konusunda açık sözlü davrandı ve özellikle Paris Saint-Germain'in ilgisiyle ilgili haberlere değindi. Alemany, Movistar'a verdiği demeçte, "Bu durum Antoine [Griezmann]'da yaşananlarla aynı. Bizimle bir sözleşmesi var ve bizimle kalacak," dedi. "Julian, Atlético'da çok mutlu olduğunu açıkça belirtti, ancak söylediği her şey yanlış yorumlanıyor. Sözleşmesinin bitmesine dört yıl var ve biz onun çok daha uzun süre kalmasını, hatta sözleşmesini uzatmasını umuyoruz. Julian ile ilgili herhangi bir haber görmüyorum. Bir sorun yok; sadece insanlar olmayan bir şeyi arıyorlar. Asıl haber, onun olağanüstü bir performans sergilemesi."