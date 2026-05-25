"Yöneteceğim en iyi takım" - Cesc Fabregas, eski Arsenal ve Chelsea yıldızının yönetimindeki tarihi yükselişle Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazanan Como'nun yıldızlarını övdü
Serie A'da tarihi bir gece
Göl kenarındaki kulüp, Serie A sezonunun son gününde akıl almaz bir başarıya imza attı; AC Milan’ı geçerek dördüncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi’ne ilk kez katılma hakkını elde etti. Cremonese deplasmanında elde edilen 4-1’lik ezici galibiyet, Rossoneri’nin Cagliari’ye evinde yenilmesi ile birleşince, deplasmana gelen taraftarlar ve teknik ekip arasında coşkulu kutlamalar yaşandı.
Coppa Italia'da da yarı finale yükseldikleri bu sezonda Fabregas, kulübün kimliğini tamamen değiştirdi. Son günkü dramatik sonuçlardan tam olarak yararlanarak Como, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan dördüncü ve son takım oldu. Bu, kulüp tarihinin Avrupa turnuvalarına katılmaya hak kazandığı ikinci kez oldu.
Fabregas takım arkadaşlarına saygılarını sundu
Maç sonrası toplanma geleneğini sürdüren İspanyol teknik direktör, Giovanni Zini Stadyumu’nda oyuncularını sahada toplayarak sezona duygusal bir veda yaptı. Fabregas, sezon boyunca beklentileri aşarak İtalya’nın geleneksel devleriyle başa baş mücadele eden kadroya hitap ederken gözle görülür bir şekilde duygulanmıştı.
Fabregas, takımına şöyle dedi: "Sezonun son toplantısı. Parma maçından önceki gün size söylemiştim, iki maçı kazanırsak Şampiyonlar Ligi'ne kalırız. Neden söylediğimi bilmiyorum, içimden bir his vardı, ben her zaman içgüdülerimle hareket ederim."
"Ama çocuklar, bu tamamen size bağlı. Her şeyin sebebi sizlersiniz. Size yardım etmeye çalışıyoruz, size çözümler sunmaya çalışıyoruz, ama tüm bunların bu kadar güzel olmasının sebebi sizlersiniz. Size ömür boyu minnettar kalacağım. Ömür boyu, çünkü bu muhtemelen gelecekte çalıştıracağım en iyi takım olacak."
Yeni gelenler için unutulmaz anılar
Kısa bir süre önce Como, Serie B’de mücadele ediyordu; ancak Fabregas’ın önderliğinde benimsedikleri durmak bilmeyen hücum felsefesi sayesinde, şampiyon Inter’in hemen arkasında ligin en çok gol atan ikinci takımı olarak sezonu tamamladılar. 20 galibiyet ve 65 golle tamamladıkları sezon, İtalyan futbolunda gerçek bir güç olduklarını kanıtladı.
Fabregas, oyuncularının bu sezonki başarılarıyla bıraktıkları kalıcı mirasa vurgu yaptı. Şöyle devam etti: “Hiç şüphem yok ki sonsuza kadar hatırlanacaksınız. Artık bunu ve daha fazlasını söyleyebiliriz. Görüşürüz çocuklar, iyi tatiller, büyük bir parti yapın, her şeyi hak ediyorsunuz, kim Dünya Kupası'na giderse gitsin, hepinize en iyisi dilerim. Gelecek yıl ne yapıyoruz? Şampiyonlar Ligi!”
Şampiyonlar Ligi kapıda
Como için odak noktası artık, kulüp tarihindeki ilk Avrupa macerasına hazırlık yapmak üzere geçirecekleri yaz dönemine kayıyor. Juventus ve Milan gibi devleri geride bırakarak sezonu tamamlayan bu küçük kulüp, en üst seviyede yer alabileceğini kanıtladı; Fabregas ise bu olağanüstü hikayenin bir sonraki bölümünde takımı yönlendirecek.