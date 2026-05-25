"Yöneteceğim en iyi takım" - Cesc Fabregas, eski Arsenal ve Chelsea yıldızının yönetiminde tarihi bir yükselişin ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Como'nun yıldızlarını övdü

Göl kıyısındaki kulüp, Serie A sezonunun son gününde akıl almaz bir başarıya imza attı; AC Milan’ı geçerek dördüncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi’ne ilk kez katılma hakkını elde etti. Cremonese deplasmanında elde edilen 4-1’lik ezici galibiyet, Rossoneri’nin Cagliari’ye evinde yenilmesi ile birleşince, deplasmana gelen taraftarlar ve teknik kadro arasında coşkulu kutlamalar yaşandı.

Coppa Italia'da da yarı finale yükseldikleri bu sezonda Fabregas, kulübün kimliğini tamamen değiştirdi. Son günkü dramatik sonuçlardan tam olarak yararlanarak Como, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan dördüncü ve son takım oldu. Bu, kulüp tarihinin Avrupa turnuvalarına katılmaya hak kazandığı ikinci kez oldu.