24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Yol ayrımı: Sundowns, Suudi Arabistan Al Ahli'nin sezonunu erken mi bitirecek?

FEATURES
Mamelodi Sundowns FC - Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Güney Afrika
Suudi Arabistan

Raqqa zorlu bir görevle karşı karşıya

Suudi Arabistanlı Al-Ahli, sezona beklentilerin tamamen dışında bir başlangıç yapmasının ardından, kulüp içinde yaşanan büyük değişiklikler ve taraftarlarına iyimserlik için pek fazla sebep vermeyen sonuçlar arasında, daha fazla puan kaybını kaldıramayacak bir dönemde Güney Afrikalı Mamelodi Sundowns ile karşı karşıya geliyor.

Al-Ahli, başta Riyad Mahrez ve Franck Kessié olmak üzere en önemli yıldızlarından bir kısmını kaybetti. Ayrıca Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin takımla olan serüveni sona ererken, yerine Hollandalı Marino Pusic geç bir zamanlamayla, sezon başlamadan yalnızca birkaç gün önce göreve getirildi. Böylece pek çok soru işaretinin gölgesinde yeni bir dönem başladı.

Ayrıca oku: Al-Ittihad'ın teknik direktörü neden Alman Ligi'ne gitmeyi reddetti?

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ahly'nin hedeflerine yakışmayan bir başlangıç

    Al Ahli, geçen sezona kıyasla gücünün bir kısmını kaybetmesinin ardından şu ana dek taraftarlarının beklediği seviyeyi ortaya koyamadı; ilk haftalarda takımın üzerine gölge düşüren teknik ve idari sorunlar da baş gösterdi.

    Sportif direktör Pedro'nun ayrılmasıyla işler daha da karmaşık bir hal aldı. Bu ayrılık, sportif dosyanın yönetiliş biçimine yönelik taraftar öfkesinin yaşandığı bir dönemin ardından geldi ve Al Ahli'nin istikrara ve rekabet edebilecek bir takım kurmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulüp içindeki değişiklikler sürmüş oldu.

    Sonuçlar açısından ise Al Ahli, 4 galibiyete karşılık 3 mağlubiyet elde ederek Roshn Ligi'nde altıncı sırada yer alıyor; bu, sezona şampiyonluklar için rekabet etme hedefiyle giren bir takımın hırslarıyla örtüşmeyen bir başlangıç.

    • Reklam

  • Sundowns: durumu kurtarmak için bir fırsat

    Bu atmosferin ortasında, Kıtalararası Kupa'daki Sundowns maçı Al Ahly'ye tamamen farklı bir fırsat sunuyor; çünkü "dünyanın yarısının şampiyonluğu" olarak anılan bu unvanı kazanmak, takım içindeki psikolojik durumu değiştirebilir ve taraftarlarla oyunculara belirli bir sükûnet ve güven duygusunu geri kazandırabilir.

    Büyük bir turnuvada elde edilecek zafer, Bosetti ve oyuncularına sezonun geri kalanı için güçlü bir moral verebilir; aynı zamanda eleştirilerin şiddetini hafifletebilir ve yönetime, geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan sorunları çözmeye yönelik çalışma alanı sağlayabilir.

  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Yenilgi yeni kapılar açabilir

    Buna karşılık, Sundowns karşısında elenmek Ahly üzerindeki baskıyı artırabilir; özellikle de sezon başından bu yana taraftarı ikna etmeyen performans ve sonuçların ardından gelirse, hassas bir zamanlamada kulüp içinde pek çok dosyayı yeniden açabilir.

    Bu nedenle karşılaşma Ahly için gerçek bir yol ayrımı gibi görünüyor; şampiyonluk, güvenin yeniden kazanılması ve rotanın düzeltilmesi için bir başlangıç olabilirken, yenilgi takımı çok daha zorlu bir aşamayla karşı karşıya bırakacak ve kulüp yönetimini sezon başından beri ortaya çıkan sorunlarla hızla ilgilenmeye zorlayacak.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
FIFA Intercontinental Cup
Mamelodi Sundowns FC crest
Mamelodi Sundowns FC
SFC
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL