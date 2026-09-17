Yol ayrımı: Sundowns, Suudi Arabistan Al Ahli'nin sezonunu erken mi bitirecek?

Suudi Arabistanlı Al-Ahli, sezona beklentilerin tamamen dışında bir başlangıç yapmasının ardından, kulüp içinde yaşanan büyük değişiklikler ve taraftarlarına iyimserlik için pek fazla sebep vermeyen sonuçlar arasında, daha fazla puan kaybını kaldıramayacak bir dönemde Güney Afrikalı Mamelodi Sundowns ile karşı karşıya geliyor.

Al-Ahli, başta Riyad Mahrez ve Franck Kessié olmak üzere en önemli yıldızlarından bir kısmını kaybetti. Ayrıca Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin takımla olan serüveni sona ererken, yerine Hollandalı Marino Pusic geç bir zamanlamayla, sezon başlamadan yalnızca birkaç gün önce göreve getirildi. Böylece pek çok soru işaretinin gölgesinde yeni bir dönem başladı.

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