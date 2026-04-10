Getty Images Sport
Çeviri:
Yoğun transfer söylentilerine rağmen Inter'in oyuncusu Alessandro Bastoni, Barcelona'ya transfer konusunda ikna olmuş değil
Nerazzurri'ye bağlılık
Corriere dello Sport’a göre, Barcelona 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için agresif bir tutum sergilese de, İtalyan milli oyuncu San Siro’dan ayrılmayı düşünmüyor. Haberde, Bastoni’nin şu anda Katalonya’ya olası bir transferden ziyade Scudetto yarışına öncelik verdiği belirtiliyor. Bu, onun Avrupa’nın dev kulüplerinin cazibesine direndiği ilk durum değil; geçmişte de başka kulüplerden teklifler geldiğinde benzer bir sadakat göstermişti.
Stoper, Inter'de kalmak için büyük kulüplerin ilgisini geri çevirme geçmişine sahip. Daha önce Manchester City ve Pep Guardiola kendisine teklifte bulunduğunda, Bastoni kulüpten teklifleri görmezden gelmesini bizzat talep etmişti. Spotify Camp Nou yönetiminin yoğun ilgisine rağmen Milano'daki projeyle derin bir bağ kurmuş olan oyuncunun şu anki tutumu da aynı duyguyu yansıtıyor.
- AFP
Barcelona'nın ilgisi tek taraflı olmaya devam ediyor
Barcelona ile oyuncunun menajerleri arasında temasların yaşandığı yadsınamaz. İspanyol devi, savunmasını güçlendirmek istiyor ve İtalyan oyuncuyu birincil hedefi olarak görüyor. Ancak İspanya’dan gelen ilginin açık olmasına rağmen, oyuncunun bu transferi gerçekleştirme isteği hiç de kesin değil. Bastoni’nin kendisinden, transferi onaylamaya hazır olduğuna dair pek bir işaret gelmedi.
Inter, oyuncudan ayrılma isteği konusunda henüz resmi bir bildirim almadı. Bunun yerine, oyuncunun tüm odak noktası sahada. Onun kalitesindeki bir oyuncunun Barça gibi bir kulübün teklifini dinlemesi doğal olsa da, Blaugrana'nın sezonun bu aşamasında umduğu kesin "evet" cevabını henüz vermedi.
San Siro'daki taraftar desteği belirleyici oldu
Inter'deki atmosfer, Bastoni'nin kulüpte kalma isteğinde önemli bir rol oynadı. Oyuncu, Juventus maçında tartışmalı bir simülasyon ve İtalya milli takımında görev yaparken gördüğü talihsiz kırmızı kartın ardından son zamanlarda rakip taraftarların hedef tahtasına oturdu. Çeşitli deplasman sahalarında yuhalanmasına rağmen, evinde gördüğü karşılama ezici bir çoğunlukla olumlu olmaya devam etti.
Kısa süre önce Roma ile oynanan maçta, yerel taraftarlar duygularını açıkça ortaya koydu. San Siro'daki seyirciler, defans oyuncusu sahadan ayrılırken ona ayakta alkışladı; bu jestin, Bastoni'nin kulübe olan bağlılığını pekiştirdiği bildiriliyor. Nerazzurri taraftarlarının desteği ve yönetim kurulunun desteğiyle Bastoni, bulunduğu yerde tam olarak değer gördüğünü hissediyor.
- Getty Images Sport
Gelecek, sezon finaline bağlı
Her ne kadar Barcelona'ya giden yol şu anda kapalı gibi görünse de, Serie A sezonunun nihai sonucu, bu defans oyuncusunun uzun vadeli planlarını hâlâ etkileyebilir. Şampiyonluk kazanılması, onun kulüple olan bağını muhtemelen daha da güçlendirecektir. Bununla birlikte, kulüp yine de transfer piyasasının mali gerçekliklerini ve yurt dışından gelecek daha yüksek tekliflerin olasılığını göz önünde bulundurmak zorundadır.