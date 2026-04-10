Yoğun transfer söylentilerine rağmen Inter'in oyuncusu Alessandro Bastoni, Barcelona'ya transfer konusunda ikna olmuş değil

Corriere dello Sport’a göre, Barcelona 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için agresif bir tutum sergilese de, İtalyan milli oyuncu San Siro’dan ayrılmayı düşünmüyor. Haberde, Bastoni’nin şu anda Katalonya’ya olası bir transferden ziyade Scudetto yarışına öncelik verdiği belirtiliyor. Bu, onun Avrupa’nın dev kulüplerinin cazibesine direndiği ilk durum değil; geçmişte de başka kulüplerden teklifler geldiğinde benzer bir sadakat göstermişti.

Stoper, Inter'de kalmak için büyük kulüplerin ilgisini geri çevirme geçmişine sahip. Daha önce Manchester City ve Pep Guardiola kendisine teklifte bulunduğunda, Bastoni kulüpten teklifleri görmezden gelmesini bizzat talep etmişti. Spotify Camp Nou yönetiminin yoğun ilgisine rağmen Milano'daki projeyle derin bir bağ kurmuş olan oyuncunun şu anki tutumu da aynı duyguyu yansıtıyor.