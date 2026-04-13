"Yoğun gerginlik"... Dembélé, Dortmund ve Barcelona örneğiyle Suudi Arabistan ve Guardiola'nın umutlarını canlandırıyor

Fransız yıldızın geleceği konusunda büyük belirsizlik

 Paris Saint-Germain'in yıldızı Fransız Ousmane Dembélé'nin geleceği konusunda son saatlerde tartışmalar yoğunlaştı; taraflar arasında yeni sözleşmenin şartları konusunda bir kriz yaşandığına dair birçok haber ortaya çıktı.

Ousmane Dembélé'nin durumu, diğer sözleşme yenilemeleriyle aynı şekilde ilerlemiyor. Sözleşmesi 2028 yılına kadar sürse ve takımda, hatta Fransız liginde en yüksek maaşı alsa da (aylık yaklaşık 1,5 milyon avro), Fransız forvetin geleceği hala belirsizliğini koruyor.

 Geçtiğimiz Aralık ayında oyuncu, daha yüksek bir maaş talep ederek başkentin kulübünün teklifini reddetti.

 O zamandan beri, 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi, "Paris Saint-Germain ile sözleşmemi uzatmamı engelleyen hiçbir neden yok" açıklamasına rağmen, belirsiz bir durumda kaldı.

  • Ousmane DembeleGetty Images

    Paris'te Dembélé'ye karşı darbe

     Nasser Al-Khelaifi liderliğindeki Paris yönetimi, Fransız yıldızın taleplerini reddediyor gibi görünüyor. "L'Équipe" gazetesine göre, oyuncunun sözleşmesinin uzatılması şu anda kulüp yönetiminin öncelikleri arasında yer almıyor; bunun yerine Sini Mayolo ve Bradley Barcola gibi genç yeteneklerin geleceğinin güvence altına alınması tercih ediliyor.

    Paris yönetiminin bu tutumu, Dembélé'yi çevreleyen şüphelerin gölgesinde ortaya çıkıyor. Altın Top ödülünü kazanması onun itibarını artırsa da, sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bazı şüpheler hala devam ediyor.

    Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz günlerde maaş tavanı olduğunu doğrulayarak, "Takımın ve kulübün çıkarları en önemli" dedi. Bu açıklama, birçok kişi tarafından Dembélé'ye yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

  • Suudi Arabistan'ın Dembélé'yi kadrosuna katma planı

    Paris Saint-Germain ile Ousmane Dembélé arasındaki bu gerginlik, bu sezonun ardından Fransız yıldızı kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan'ın işine geliyor.

    "Sky Sports" ağı, geçtiğimiz Ocak ayında Suudi Lig Birliği yetkililerinin Dembélé'nin ligdeki bir kulübe transfer olasılığı konusunda ilk araştırmalara başladığını bildirmişti. Bu adım, Suudi Arabistan'ın dünya futbolunun en seçkin yıldızlarını kadrosuna katma stratejisinin devam ettiğini yansıtıyor.

    Haberde, Fransız milli oyuncuyu Suudi sahalarında yeni bir deneyime ikna etmek için büyük bir maddi teklifin hazırlandığına, bunun da önümüzdeki yaz Dünya Kupası'na katılımının ardından gerçekleşeceğine işaret edildi.

  • بيب جوارديولاGetty Images Sport

    Guardiola ve Dembélé'yi kadroya katma hayali

     Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, daha önce Ousmane Dembélé'den etkilendiğini belirtmiş ve Bayern Münih'in teknik direktörüyken onu kadrosuna katmaya çalışmıştı.

    Haberlerde Paris'in yıldızı her zaman Manchester City'ye transfer olasılığıyla anılıyor. Bu bağlamda, İspanyol "Sport" gazetesi, Ousmane Dembélé'nin menajeri Moussa Sissoko'nun kısa süre önce Manchester City'nin mevcut sportif direktörü Hugo Viana ile bir görüşme yaptığını bildirdi.

    Avrupa'nın büyük kulüplerinin yetkilileriyle menajerler arasında düzenli olarak yapılan toplantıların bir parçası olan bu görüşme, Fransız milli oyuncunun geleceği ve İngiliz takımına transfer olasılığı konusunda birçok spekülasyona yol açtı.

    Manchester City, Guardiola'nın liderliğindeki başarılı spor projesinin yanı sıra, Dembélé'yi İngiliz ligine transfer etmeye ikna edecek mali güce de sahip.

  • Dembélé, transferden önce isyan çıkardı

    Dembélé, oynadığı takımlardan ayrılmadan önce krizler yaratmasıyla tanınıyordu; 2017 yaz transfer döneminde Fransız oyuncu, o dönemki kulübü Borussia Dortmund'a karşı ünlü bir isyan başlattı. Antrenmanlara katılmayarak yönetimle görüşmeyi reddetti ve Barcelona'ya transfer olmak için baskı yaptı; bu da daha sonra rekor bir transferle gerçekleşti.

    Dembélé, Barcelona'da da aynı şeyi tekrarladı; ayrılmak istediği için krizler yaratmaya başladı ve yönetimle çatışmaya girdi.

    Sakatlıkları ve disiplinsizliği nedeniyle Barcelona, 2023 yazında Dembélé'yi 60 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e sattı.

    Şu anda Dembélé ile Paris Saint-Germain arasındaki ilişkinin gergin olduğu göz önüne alındığında, senaryo tekrarlanacak ve Ousmane önümüzdeki yaz Suudi Arabistan'a veya İngiltere'ye transfer olacak mı?

