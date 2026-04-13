"Yoğun gerginlik"... Dembélé, Dortmund ve Barcelona örneğiyle Suudi Arabistan ve Guardiola'nın umutlarını canlandırıyor

Paris Saint-Germain'in yıldızı Fransız Ousmane Dembélé'nin geleceği konusunda son saatlerde tartışmalar yoğunlaştı; taraflar arasında yeni sözleşmenin şartları konusunda bir kriz yaşandığına dair birçok haber ortaya çıktı.

Ousmane Dembélé'nin durumu, diğer sözleşme yenilemeleriyle aynı şekilde ilerlemiyor. Sözleşmesi 2028 yılına kadar sürse ve takımda, hatta Fransız liginde en yüksek maaşı alsa da (aylık yaklaşık 1,5 milyon avro), Fransız forvetin geleceği hala belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında oyuncu, daha yüksek bir maaş talep ederek başkentin kulübünün teklifini reddetti.

O zamandan beri, 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi, "Paris Saint-Germain ile sözleşmemi uzatmamı engelleyen hiçbir neden yok" açıklamasına rağmen, belirsiz bir durumda kaldı.